PM prende dupla e apreende quase uma tonelada de drogas.

Na manhã de hoje, 08 de agosto, durante deslocamento para o Quartel, na rua 13 de maio, um militar do meio ambiente visualizou três veículos que apresentaram suspeitas, aparentando estar em comboio. Eram uma Caminhonete tipo Mitsubishi L200, de cor branca, uma Fiat Strada e um Fiat Pálio, cor preta, todos com placas de outros estados.

O policial repassou as características dos automóveis à Sala de Operações de Abaeté, e equipes foram enviadas para realizar a abordagem.

Segundo a PM, o comboio se separou após avistar as viaturas. Uma guarnição policial conseguiu se aproximar da Caminhonete L200, cujo condutor tentou escapar, trafegando em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Em determinado momento da fuga, no bairro Simão da Cunha, o motorista perdeu o controle da caminhonete, bateu em um Fiat Uno e, depois, no passeio. O suspeito ainda tentou prosseguir a fuga a pé, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

Escondidos na cabine e na carroceria do veículo, foram encontrados 976 tabletes de maconha, num total aproximado de 800 quilos.

Em continuidade aos trabalhos, o condutor do Fiat Pálio foi identificado e abordado na cidade de Martinho Campos. No interior do veículo, foram encontrados mapas, rotas e informações inerentes à caminhonete abordada em Abaeté.

Diante dos fatos, os suspeitos, V.G., 39 anos e R.C.G., 40 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia em Abaeté, com os dois veículos, a maconha e os mapas apreendidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários