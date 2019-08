Acusado de assassinar Rosa Anita será julgado amanhã

Nesta quarta-feira, 07 de agosto, às nove horas, no Fórum Dr. Edgardo, começa o julgamento de Cristiano Fonseca dos Reis. Ele é acusado do feminicídio da ex-namorada Rosa Anita de Faria, na própria casa dela, dia 26 de setembro de 2018. O crime revoltou a população de Abaeté. Funcionária pública municipal, Rosa deixou duas filhas, uma neta, um grande exemplo de vida, de dedicação ao próximo, aos animais.

Cristiano morava em Paineiras e foi preso pela Polícia Civil de Abaeté em Buritizeiro, próximo a Pirapora, dias depois do crime. Segundo o inquérito policial, Rosa era frequentemente ameaçada pelo ex-namorado.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um terço dos homicídios de mulheres no mundo – 35% – são cometidos por seus companheiros, enquanto 5% dos assassinatos de homens são cometidos por suas parceiras. A projeção da Organização das Nações Unidas é que 70% de todas as mulheres no mundo já sofreram ou irão sofrer algum tipo de violência em algum momento de suas vidas. Em 2016, um terço das mulheres no Brasil – 29% – relataram ter sofrido algum tipo de violência. Delas, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e em 43% dos casos a agressão mais grave foi no domicílio.

