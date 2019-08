Assassinos de Katiane são condenados a mais de 20 anos de reclusão

Terminou por volta de três horas da madrugada desta quinta-feira, 1º de agosto, o julgamento dos três acusados do assassinato de Katiane Rosa de Jesus Araújo. Múcio Ferreira de Vasconcelos (38) e Rosemeire de Almeida (35) foram condenados a 21 anos e quatro meses de reclusão pelo homicídio e seis meses de detenção por danos. E a pena de Jhonatan Ferreira Teodoro (20) é de 20 anos pelo homicídio e seis meses por danos.

Os três, que estão presos desde o dia 17 de janeiro de 2018, tiveram a prisão preventiva mantida pela juíza Dra. Rachel Cristina Viegas. “Júri mais longo que já presidi. Iniciado, ontem, às 8 e encerrado às 3 horas da manhã de hoje. Deixo, aqui, meu agradecimento a todos os servidores do Fórum da Comarca de Abaeté, pelo apoio e dedicação”, postou a juiza em seu facebook.

O júri popular foi realizado na Câmara Municipal de Abaeté e acompanhado por um grande público.

Katiane Rosa, que tinha 31 anos de idade, foi assassinada na noite de 29 de dezembro de 2017, na zona rural de Abaeté. Segundo as investigações da Polícia Civil, ela morava em Martinho Campos, estava casada há cerca de dois meses com um sargento militar e tinha saído de casa por volta de 20 horas com R$ 2 mil e algumas notas fiscais. Aproximadamente uma hora depois, a caminhonete dela foi encontrada em chamas, em uma estrada vicinal próximo a MG-176, na Estrada dos Potreiros.

O corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte, parcialmente carbonizado, com marcas de lesão contundente, a 8 quilômetros do local onde foi incendiada a caminhonete.

Dia 23 de fevereiro de 2018, a polícia civil localizou um bastão e três garrafinhas descartáves que foram usadas para comprar a gasolina utilizada para incendiar a caminhonete e o corpo da vítima. O material foi encontrado com ajuda de Jhonatan, em um pasto, próximo ao trevo do Vale do Amanhecer, o Cedro do Abaeté e o bairro São Pedro.

Segundo o inquérito policial, Katiane estaria envolvida na prática de alguns crimes de estelionato em Abaeté e região, como emissão de notas fiscais falsas e quitação fraudulenta de boletos bancários, junto com os suspeitos pelo seu assassinato.

No julgamento, Jhonatan e Rosemeire confirmaram os fatos apurados pelo inquérito policial e pela reconstituição do crime, realizada dia 26 de fevereiro de 2018. Segundo eles, o crime foi planejado pelos três, que armaram uma emboscada para atrair a vítima até o local de execução, no Morro da Coruja. Ali, Múcio teria dado pauladas na cabeça de Katiane e mandado Jhonatan lhe dar uma facada no pescoço. Em seguida, ele teria jogado gasolina no corpo e ateado fogo. Os três condenados teriam fugido levando a caminhonete da vítima, que foi incendiada a oito quilômetros do local do crime.

