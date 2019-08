Acusados do assassinato de Katiane são julgados em Abaeté

Nesta quarta-feira, 31 de julho, na Câmara Municipal de Abaeté, Jhonatan Ferreira Teodoro, Rosemeire de Almeida e Múcio Ferreira de Vasconcelos estão sendo julgados pelo assassinato de Katiane Rosa de Jesus Araújo, ocorrido na noite de 30 de dezembro de 2017, na zona rural de Abaeté. Os três suspeitos estão presos desde o dia 17 de janeiro de 2018.

Durante o inquérito policial, os dois primeiros confessaram a participação no crime, segundo o delegado Dr. Rodrigo Noronha. “Foi um acerto de contas. Eles integravam uma organização criminosa, abriam empresas falsas para praticar estelionato e estavam tendo desentendimentos com a vítima em razão de acertos. Já o Múcio nega envolvimento no homicídio, mas temos elementos probatórios mais do que suficientes para buscar sua condenação”, declarou o delegado, na época, ao Nosso Jornal.

O crime

Segundo notícias também publicadas na época, Katiane estava casada há cerca de 50 dias com um sargento militar que trabalha em Martinho Campos e tinha saído de casa, por volta de 20 horas do dia 30 de dezembro de 2017, com R$ 2 mil e algumas notas fiscais. Aproximadamente uma hora depois, a caminhonete dela foi encontrada em chamas, em uma estrada vicinal próximo a MG-176, na Estrada dos Potreiros.

O corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte, parcialmente carbonizado, com marcas de lesão contundente, a 8 quilômetros do local onde foi incendiada a caminhonete.

A reconstituição do crime foi feita dia 28 de janeiro de 2018, com participação dos réus.

Segundo o inquérito policial, Katiane estaria envolvida na prática de alguns crimes de estelionato em Abaeté e região, como emissão de notas fiscais falsas e quitação fraudulenta de boletos bancários, junto com os suspeitos pelo seu assassinato.

