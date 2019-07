Operação de combate às explosões de caixas eletrônicos em Abaeté e região

Da noite do dia 10 à madrugada de 11 de julho, a Polícia Militar desencadeou Operação de Combate às Explosões de Caixas Eletrônicos, na área do 7º Batalhão. Na atividade, comandada pelo Ten Cel Roberto Martins – Comandante da Unidade, foram empenhados 112 militares e 51 viaturas, obtendo-se os seguintes resultados: 241 veículos fiscalizados; 194 pessoas abordadas; 01 veículo removido; 01 menor apreendido; 01 pessoa presa; bem como a lavatura de 04 autos de infração de trânsito e 04 Reds.

A operação foi desencadeada em Abaeté, Bom Despacho, Pompéu, Martinho Campos, Moema, Serra da Saudade, Cedro do Abaeté, Dores do Indaiá, Quartel Geral, Estrela do Indaiá, Luz, Córrego Danta, Santo Antônio do Monte, Pedra Indaiá, Japaraíba, Lagoa da Prata, Biquinhas, Paineiras e Morada Nova de Minas. Além de trazer sensação de segurança à população, ela visou coíbir a prática de delitos nos municípios, prevenindo o ataque de explosões a caixas eletrônicos e agências bancárias.

PM prende três mulheres portando armas, munições e drogas em Abaeté

Na tarde de ontem, 10, durante Operação Batida Policial em Abaeté, a guarnição policial abordou três jovens em atitudes suspeitas, à Rua Jader Moura. Ao perceberem a presença da viatura policial, MMS, 22 anos, ELN, 28 anos e BLG, 23 anos, tentaram despistar, adentrando numa das residências.

Em cima da mesa da sala, os policiais encontraram 01 espingarda Cal.12, 75 munições cal.12, 01 revólver de fabricação artesanal, 03 balanças de precisão, 03 telefone celular, R$ 100 em dinheiro, 01 tablete considerável de maconha e 03 carregadores cal. 12.

E. alegou que estava guardando as armas de fogo para o individuo conhecido por “M” de Belo Horizonte, que posteriormente receberia dele a quantia de R$ 500,00. Face ao exposto, as autoras foram presas e encaminhadas à DEPOL local, juntamente ao material ilícito apreendido.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

