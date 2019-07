Fé e cultura popular na 54ª Festa do Rosário

Um show de ritmos, cores, cantos, danças, integração, cultura e religiosidade popular marcou a realização da 54ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, de 05 a 08 de julho.

Sob a proteção de Maria, do Bom Pastor, de São Benedito e Santa Efigênia, mais uma vez, congadeiros e congadeiras das 19 guardas locais se uniram aos ternos de outras cidades da região e aos representantes das escravas, Princesa Isabel, Rei do chicote, Rainha Condessa e do cortejo real, para o resgate de uma história de fé, luta, conquista e libertação.

Confira algumas fotos da festa de 2019, em meio ao registro de um pouco da história desta rica tradição folclórica e religiosa popular, a partir de matérias publicadas no Nosso Jornal.

O congado é uma das tradições mais antigas em atividade no nosso país. Acredita-se que ele tenha surgido no Brasil com a chegada dos primeiros escravos da África. “Desde abril de 1740, quando o navio negreiro Madalena aportou nas costas do Rio de Janeiro, trazendo à bordo membros de uma família real aprisionada no Congo, são lançadas as raízes do Congado”, historia o ex-pároco de Abaeté, padre Paulo Barboza, em entrevista publicada na edição de julho de 2015 do Nosso Jornal.

Ele conta que os escravagistas tinham a tática de separar nações e membros familiares. Assim, Galanga (Chico Rei), seu filho Muzinga e o primeiro ministro foram levados para minas de ouro das Gerais, em cidades diferentes. Chico Rei aproveitava o dia de descanso, concedido por lei imperial, para garimpar a escória das minas e ajuntar faíscas de ouro, que eram guardadas por um padre, na antiga Vila Rica. Dessa forma, conseguiu comprar sua alforria e, mais tarde, alforriar o filho e o primeiro ministro.

Trabalhando duro, os alforriados compraram a liberdade de aproximadamente 400 escravos e fundaram um verdadeiro reino africano dentro de Vila Rica. Ali, a Corte Conga começou a realizar suas festas, agora impregnadas com a devoção a Nossa Senhora do Rosário, venerada como a santa padroeira dos escravos.

“Onde havia negros alforriados, organizava-se um grupo de congada. Assim, ele chegou ao centro oeste. Era uma movimentação que lançava as bases para o fim da escravidão”, ressalta Padre Paulo.

Em Abaeté, a relação do Congado pode ter sido iniciada quando a cidade ainda era um povoado a se constituir. Em entrevista publicada na mesma edição, Maria Amélia Pereira Lage (Maninha) contou que sua avó, Rita Leocádia da Silva, já havia sido festeira há muitos e muitos anos, ao lado de Amador José Pereira, na época do Padre Vital. “Como ele era muito enérgico e não aceitava o uso de cachaça e bebidas pelos congadeiros, acabou proibindo a festa”, relata.

Segundo Maninha, na década de 60, alguns herdeiros do antigo congado resolveram recomeçar as danças em homenagem à Senhora do Rosário e buscaram ajuda em Dores do Indaiá, onde a tradição era forte. Animados com o que viram e aprenderam na cidade vizinha, começaram a formar os primeiros ternos.

“Os padres da época não deram o apoio necessário para que o movimento se fortalecesse. Mas em 1979, Frei Gustavo estimulou a organização do congado e a construção da igreja do Rosário. A partir daí, a associação foi registrada em cartório, e o congado começou a se desenvolver de forma organizada”, completa.

Rainha Perpétua, integrante da primeira diretoria da Associação do Congado, Maninha recordou com detalhes do trabalho desenvolvido quando foi festeira, em 1979, ao lado de Chico Amorim. “Não tinha nada, nada. Só dois ternos. Fizeram uma palhoça no lugar onde seria construída a igreja, fomos a Dores pedir ajuda para fazer a festa, escrevi pra tudo quanto era abaeteense que eu conhecia pedindo prendas e dinheiro, a padaria arcou com a comida dos dançantes. Trabalhei demais, demais, mas foi muito bom”, relatou.

As congadas ou congado possuem o mesmo significado. Em cada lugar, de acordo com sua história, mito ou santos de devoção, recebem diversos nomes.

Em Abaeté, temos 19 ternos: Catupé do Pandeiro, Catupé do Rosário, Catupé de Santa Efigênia, Catupé do Tamborim, Congo Penacho, Congo Real, Congo Sereno, Congo Vilão, Estrela da Guia, Estrela do Rosário, Rosas de Ouro, Guarda de São Benedito, Guarda do Divino Espírito Santo, Contra-dança de Santa Efigênia, Moçambique, Unidos de Nossa Senhora Aparecida, Estrela da Guia, Rosário de Maria, Moçambique Raiz de São Benedito e Filhos de Maria, além das Escravas.

“Os Ternos, Guardas ou Congos são geralmente formados por duas fileiras paralelas (dançantes e cantadores). Ao lado destas, os instrumentistas. À frente, segue a bandeira com a imagem da Santa ou do Santo da devoção. Os congadeiros usam vestimentas próprias, sobressaindo-se a diversidade das cores vivas e berrantes, enfeitadas com bordados e até fitas coloridas tem o objetivo de alegrar os participantes da festa”explicou Juliana Fiúza, na edição de julho de 2015 do Nosso Jornal.

“Vale ressaltar que não é a gente que escolhe a Nossa Senhora do Rosário. É ela que escolhe cada um de nós para sermos conta de seu infinito Rosário de humildade, caridade, paz, amor, união e humanização”, completou ela.

A memória dos duros tempos de escravidão no Brasil é reverenciada pela presença da Guarda das Escravas, que representam as mães pretas dos congadeiros, ao lado da Princesa Isabel, do Rei do Chicote e da Rainha Condessa. Há 34 anos, as escravas fazem parte da Festa do Rosário de Abaeté. Na procissão, elas ficam à frente do cortejo real e carregam ornamentos como rocas, gamelas, pilões, colheres de pau, que simbolizam o trabalho exercido na escravidão.

É o congado e a fé que dão sentido à vida de congadeiros, como o capitão da guarda Catupé do Pandeiro, Pedro Rodrigues da Silva, que também já foi entrevistado há cerca de quatro anos pelo Nosso Jornal. “Se eu vou na sua casa cantar e dançar, vou de coração, vou pedir à Nossa Senhora pra te cobrir com aquele manto sagrado, mostrar como ela pode transformar a sua vida”, frisou o capitão, que se emocionou ao lembrar das graças que já alcançou, sobretudo em questão de saúde de um filho.

Na entrevista, Seu Pedro historiou: “Antigamente, o pessoal falava ‘dança de nego’, por causa da cultura africana. Os escravos só podiam chegar até a porta da igreja, só os brancos entravam. Então, eles ficavam de fora, naquela emoção, naquele sofrimento. Rezavam, cantavam, tocavam tambor, maracá, xique-xique, dançavam e foram levantando a bandeirinha no mastro, que se tornou o altar do negro”.

Seu Pedro, que acredita ser também bisneto de escravo, comemorou o crescimento do congado na região: “Hoje é tudo misturado, negro, branco, mestiço, e é uma das festas mais bonitas e religiosas que tem. Pra todo lado que a gente vai, é aquele louvor a Nossa Senhora, São Benedito, Santa Efigênia”. E, nos últimos anos, ao Bom Pastor.

Este ano, Abaeté recebeu 16 guardas visitantes.

E no final de junho, a Festa do Rosário de Abaeté foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais pelo IEPHA, passando a ser protegida pelo governo do estado.

“Este reconhecimento, fruto de pesquisa realizada pelos gestores da cultura, na Prefeitura Municipal, legitima a nossa festa por sua relevância histórica, sua legitimidade como ato espontâneo, popular e que contribui para a riqueza da identidade cultural de nossa região”, ressalta o secretário municipal de Cultura, José Antônio Álvares (Catoco).

“A partir do reconhecimento, para além do valor da celebração como bem cultural, o registro favorece o fortalecimento da festa como bem relevante de nosso patrimônio, nossa memória e nossa diversidade cultural – bem como também pode incrementar ações do turismo e a busca por recursos junto a editais de patrocínio de ações culturais”, completa, agradecendo ao empenho do prefeito Armando Greco e de Simone Ramos.

A Associação do Congado de Abaeté tem cerca de 950 membros, além dos familiares, e é presidida há seis anos por Omar Pereira.

Satisfeito com o sucesso da festa de 2019, ele anuncia que, em novembro, haverá eleição para a presidência da Associação, responsável pelo incentivo à perpetuação dessa apaixonada cultura e religiosidade popular para toda a posteridade.

Comentários