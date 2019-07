Festa do Rosário é Patrimônio Cultural Imaterial de Minas

No dia 20 de junho de 2019, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) publicou documentação atestando que a celebração da Festa do Rosário de Abaeté foi reconhecida como Patrimônio Imaterial municipal, constando da lista de bens culturais protegidos pelo governo do estado de Minas Gerais. “Este reconhecimento, fruto de pesquisa realizada pelos gestores da cultura, na Prefeitura Municipal, legitima a nossa festa por sua relevância histórica, sua legitimidade como ato espontâneo, popular e que contribui para a riqueza da identidade cultural de nossa região”, ressalta o secretário municipal de Cultura, José Antônio Álvares (Catoco).

“A partir do reconhecimento, para além do valor da celebração como bem cultural, o registro favorece o fortalecimento da festa como bem relevante de nosso patrimônio, nossa memória e nossa diversidade cultural – bem como também pode incrementar ações do turismo e a busca por recursos junto a editais de patrocínio de ações culturais”, completa, agradecendo ao empenho do prefeito Armando Greco e de Simone Ramos.

Esta chegando o dia da grande festa!

De 05 a 08 de julho, um festival de cores, danças, batuques, fé, cultura e religiosidade popular promete transformar Abaeté em um palco para o resgate de uma história de luta, conquista e libertação, na 54ª Festa de Nossa Senhora do Rosário.

É quando, sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e do Bom Pastor, o canto festivo, libertador e impregnado de fé dos congadeiros e congadeiras cultua a história construída por esta gente guerreira, que no passado pertenceu a outras terras, de lá foi tirada, escravizada, mas nunca silenciada. Gente que não deixa morrer essa cultura tão forte, tão rica, tão viva.

Tanto para os dançantes, como para os devotos de Nossa Senhora do Rosário, o Congado tem um significado especial, seja como sinônimo de religiosidade, de milagres alcançados, de alegria, cultura, educação, solidariedade, respeito, fé e união familiar.

Novena e Programação

Como preparação religiosa para a festa, dia 26 de junho, teve início uma novena celebrada cada noite por um padre convidado, com a presença de duas guardas de congado, que ofertarão flores a Nossa Senhora. As celebrações prosseguem até o dia 04 de julho, na igreja matriz do Rosário, sempre às 19 horas.

Dia 03 de julho, uma carreata com carros alegóricos vai percorrer toda a cidade, convidando a população para o evento, que será oficialmente aberto na sexta, dia 05, com o levantamento dos mastros. No sábado, os dançantes se apresentam pela manhã na Praça Dr. Canuto.

O ponto alto do evento será na tarde de domingo, dia 07, quando são esperadas diversas cortes visitantes para se juntarem às 19 guardas de Abaeté, mais as representantes das escravas, na tradicional procissão. Um destaque será a presença da famosa Guarda de Congo de Mariana, pela primeira vez na Cidade Menina.



Congadeiros abaeteenses e visitantes se encontrarão pela manhã, nas imediações da igreja São José, de onde seguirão em cortejo até a igreja do Rosário para uma missa campal às 10 horas. À tarde, todos voltam a se reunir para a festiva e tão esperada procissão.



E na segunda-feira, dia 08, feriado municipal, a festa se encerra com a visita aos devotos, à Prefeitura, às Casas Paroquiais, à Vila Vicentina, descida dos mastros e celebração eucarística. “Esperamos fazer uma festa bem bonita, com a participação de toda a comunidade, de devotos de toda a região”, diz Omar Pereira, presidente da Associação do Congado, atualmente com 950 membros, além dos familiares.



Ele anuncia novidades, como a volta das barraquinhas para a Avenida Joaquina do Pompéu. “Este ano, não teremos tenda ou rancho alegre. O palco será montado ao lado da igreja do Rosário, com banheiros químicos e espaço livre para o pessoal transitar, dançar forró, se divertir. Teremos música ao vivo na sexta-feira, com Paulinho da Banda Degraus, e no sábado, com Cleiton de Oliveira. Haverá queima de fogos na sexta, no domingo e na segunda”, divulga, na expectativa de fechar com chave de ouro sua segunda gestão. Em novembro, haverá eleição para a presidência da Associação, responsável pelo incentivo à perpetuação dessa apaixonada cultura e religiosidade popular para toda a posteridade.

Comentários