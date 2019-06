Concurso de educação ambiental revela talentos na Apae

Dia 30 de abril, cerca de 80 alunos e professores da Apae viveram uma manhã de muita emoção e alegria em um trabalho de educação ambiental no Sítio Pé de Sonho, do ambientalista José Manoel Ferreira (Zezinho Profeta). A turma caminhou pelas trilhas, lanchou, participou de uma brincadeira de “caça ao tesouro” e, na sombra de um enorme jatobá, assistiu uma palestra proferida pelos militares do Meio Ambiente, Sub Ten Arnaldo, Cb Alberto e Cb Alair.

Dias depois, no mesmo projeto, os alunos da Apae foram desafiados a desenhar o que viram e vivenciaram no Sítio Pé de Sonho. O resultado do concurso surpreendeu até mesmo alguns professores, que nunca tinham visto seus alunos desenharem antes.

No evento de premiação, os estudantes também deram um show de alegria e integração. Com apoio de vários patrocinadores, foram distribuídos 700 reais em prêmios a 13 alunos: 100 reais para Lorran, o primeiro colocado no concurso, 50 para os outros, sendo dois revelações e a aluna simpatia, Karol. Todos os presentes receberam caixas de bombons. “Foi muito gratificante estar novamente com esses alunos tão especiais!”, declarou o Sub Tenente Arnaldo, que fez uma nova palestra na escola.

“Não precisamos ir muito longe para encontrar Anjos…O Caminho da Luz passa pelo Nosso Coração! Apae Abaeté é o endereço da Luz.!!! O Amor aqui é o clima, pois ele vem de cima. Pé de Sonho cada vez mais forte, Deus e o Cristo Vivo abençoando….”, declamou Zezinho Profeta, agradecendo à equipe da Apae e a todos os parceiros e apoiadores da causa.

O projeto, idealizado e desenvolvido por ele em parceria com a Polícia do Meio Ambiente, Rádio Liderança, Nosso Jornal e vários apoiadores, promove ações como a produção de mudas, plantio de árvores e palestras interativas. A próxima ação será esta semana, no Dia Mundial do Meio Ambiente.

Confira outros desenhos e alunos premiados, no evento animado pelo locutor da Rádio Liderança FM, Darley Nogut:

