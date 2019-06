PM apreende drogas e prende suspeito em Abaeté

Nesta quinta-feira, 30 de maio, durante “Operação 7ª Região mais segura”, militares se depararam com B.S.V., 30 anos, em atitudes suspeitas, nas imediações do cruzamento das Ruas Treze de Maio e Princesa Isabel, em Abaeté.

Ao ser realizada abordagem no indivíduo, foram encontradas com ele aproximada de 150 gramas de crack (cerca de 600 pedras) e 150 gramas de cocaína (aproximadamente 150 pinos). Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com a droga apreendida.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

