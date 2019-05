Turismo, lazer e economia no Balneário Mangaba

Após cerca de seis anos com volumes de água em baixa, a Represa do Lago de Três Marias está hoje com 80% de sua capacidade e a expectativa é que, em 2020, possa bater os 100%. Com essa boa notícia, o turismo rural vem novamente ganhando destaque na região, atraindo mais pessoas para empreendimentos como o Balneário Mangaba e, consequentemente, movimentando a economia da cidade.



Segundo o proprietário, Aníbal Carlos de Oliveira, desde sua criação, no ano de 2001, muita coisa mudou e grandes melhorias foram implementadas ali. “A nossa planta tem quase 700 lotes e mais da metade já foi comercializada. Ali era uma fazenda que tinha um funcionário e produzia 150 litros de leite por dia. Hoje, temos algo próximo de 220 casas construídas, a maior concentração no município, depois da cidade de Abaeté”, conta ele, destacando que a criação do balneário foi inspirada no turismo bastante desenvolvido do Lago de Furnas.



De acordo com Mangaba, aproximadamente dois terços de seus clientes não são abaeteenses, o que ajuda a movimentar ainda mais o comércio da cidade. “Eles vêm pra consumir os produtos do nosso comércio e também a nossa mão de obra”, ressalta. “A título de economia, só pra ilustrar, no balneário temos imóveis que variam de R$ 100 mil a mais de R$ 500 mil, nosso padrão de construção é um valor médio de R$ 100 mil. Então, se pegarmos R$ 100 mil vezes 220 casas construídas no balneário, estamos falando de R$ 22 milhões. Esse foi o valor médio gasto em Abaeté com mão de obra e material para construção dessas casas, em diversos comércios da cidade”, analisa.



Dentre os grandes atrativos da região, ele destaca a pescaria. “No lago da represa de Três Marias, temos o tucunaré azul e o tucunaré amarelo, considerados o embaixador da pesca esportiva no Brasil pelos entendidos. Vem gente do exterior pra pegar esse peixe”, propaga Mangaba, com planos de implantar várias melhorias no empreendimento, como a promoção de barqueatas e eventos com música ao vivo. “O mais novo atrativo que estamos construindo é o Condomínio Balneário Mangaba II, que vai contar com um aeroporto, para agregar mais valor ainda. Foi outra ideia que trouxe do Lago de Furnas, onde já existem esses condomínios aeronáuticos, chamados de fly in, onde a pessoa pousa na pista e conta com um reboque para levar a aeronave até o seu imóvel. Através disso, podemos fazer revoadas, encontros de aviões, paraquedismo”, planeja.

Perspectivas e desafios para o desenvolvimento do turismo na represa

Para quem viaja por terra, um grande desafio é a precariedade da estrada LMG 792, que liga Abaeté ao Porto de São Vicente. “O movimento dela já era grande e aumentou mais ainda mais desde que foi proibido o tráfego de veículos pesados na ponte sobre o ribeirão Marmelada, que liga o Porto de São Vicente a Pompéu. Com isso, essas carretas de carvão, madeiras de eucalipto e outras têm que vir pra Abaeté, estragando ainda mais a estrada, que há tempos não recebe manutenção nenhuma do DER”, denuncia Mangaba.



Um grande sonho dele e de boa parte da população de Abaeté é ver os 40 quilômetros da rodovia asfaltada. “Infelizmente, até hoje, em Abaeté, nunca vi um político que, realmente, se antenasse e se dedicasse a conseguir recursos para esse projeto. Quantos benefícios Abaeté e região receberiam se essa estrada fosse pavimentada? Seria um caminho para desenvolver nossa economia através do turismo”, acredita.

Segundo a Convenção de Condomínio do Balneário Mangaba, ali é proibido criar porcos, construir muros e fracionar lotes. Segundo Aníbal, a cobrança da taxa de condomínio (atualmente R$ 25 por mês) possibilitou, nos últimos dois anos, a contratação de porteiro 24 horas, aquisição de três portões automatizados na portaria, implantação de torre com antenas para sinal de internet, construção de lixeira coletiva, plantio de 150 palmeiras na orla e mais 2.500 mudas de árvores. O atual síndico é o advogado David Fernandes Pereira. As ruas do balneário estão todas asfaltadas e já está sendo construído um aeroporto.

Há quatro anos, o bar do Balneário Mangaba é administrado por Mércia Aparecida Silva, com ajuda do marido Nelton. “Bom demais. Não tem vida melhor do que morar aqui à beira dessa represa, tranquila e saudável”, declara, satisfeita com o aumento do movimento e o bom nível das águas. Também com as facilidades, como a entrega na porta de bebidas, gás, água. E o transporte público gratuito para a filha e a neta estudarem na cidade.

Para Nelton, que presta serviços como tratorista, outra vantagem dali e morar perto dos pais, João Leivindo e Ana, residentes na fazenda vizinha. “Acompanhei todo o desenvolvimento do Balneário, desde a primeira casa que teve aqui. Antigamente, esse terreno aqui era do meu avô (Pedro da Cunha Lemos, o Pedro Singué). Ele faleceu, os herdeiros foram vendendo, até chegar no Pedro Marques, que passou para o Aníbal, que loteou aqui. Ele foi chegando, fazendo as coisas e agora é só esperar melhorias. E torcer para a represa continuar cheia por muitos anos”.

Um “cantinho do céu”, na visão dos moradores, condôminos e visitantes

Responsável pela construção e reforma da maioria das casas do Balneário Mangaba, o pedreiro Bolivar Ferreira de Noronha reside ali há mais de 20 anos, ao lado da companheira Regina. “É bom demais morar e trabalhar aqui, não tem nada melhor. É muito difícil a gente ir na cidade. Temos casa em Abaeté, mas deve ter dois anos que nem dormir lá a gente dorme. Graças a Deus, sempre tem muito serviço pra nós por aqui”, declara Bolivar.

Há sete anos residindo no Balneário Mangaba, José Valter de Sousa, Maria do Carmo e o filho Sérgio dizem que não trocam ali por nenhum lugar do mundo. ““Eu gosto mesmo de morar aqui”, diz Maria do Carmo. “Moramos uns 30 anos na roça, e eu sempre vinha muito aqui pra trabalhar no bar com o sobrinho do Valter e sempre falava que, quando eu aposentasse, ia viver meu resto de vida aqui. É uma vida muito tranquila, graças a Deus”, completa a senhora que ainda trabalha fazendo faxinas, limpando lotes, dentre outros serviços que aparecem.

No bar do Balneário Mangaba, encontramos a família de Carlos Roberto Assis dos Santos e Juliana passando uns dias de férias ali. “Temos um lote e estamos pensando em construir, porque o lugar mais bonito da região de Abaeté é aqui. Lugar tranquilo, muita segurança, comida deliciosa, cerveja gelada, espaço para os meninos brincarem, muita água,muito peixe”, destaca Roberto. “A gente estava pensando em ir pra praia, resolvemos vir pra cá e não arrependemos. Pra gente, com criança, foi muito melhor vir pra cá”, completa Juliana.

Para Ildeu Alves da Costa e Eunice Guimarães Costa, há 14 anos proprietários de uma casa no Balneário Mangaba, o espaço é um “cantinho do céu”. O casal, que reside em Abaeté, está sempre passeando no local, especialmente agora, com a represa cheia. “Nem a estrada ruim está impedindo o povo de vir pra cá, é tanto carro novo que encontramos pelo caminho! Mas se a estrada estivesse boa, o movimento de turistas seria muito melhor. Nem estou falando em asfaltar, mas pelo menos passar uma patrola, colocar um cascalho, porque muita gente vem pra visitar e fala que não tem jeito pra essa estrada não”, reivindica Ildeu.

*Matéria publicada na edição de abril/2019

Comentários