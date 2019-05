Bairro São Luiz em Destaque

Na última reportagem sobre os bairros de Abaeté, abordamos, nesta edição, o São Luiz. Localizado na entrada da cidade, logo após a ponte do Marmelada, o bairro faz divisa com a AABB, tem cerca de 200 lotes e uma infraestrutura precária. Nenhuma das suas ruas é asfaltada e o mato toma conta da maior parte da área.



Segundo o assessor da Prefeitura, Haroldo Francisco de Oliveira, o loteamento foi feito por Paulo Cordeiro de Freitas, o Paulo da Bia, e aprovado em 1990. “Era um loteamento para ser tudo de bom, pela sua localização, mas houve vários contratempos. A Bia faleceu, e o projeto ficou paralisado por muitos anos. Depois, o Paulo também faleceu, deixando 12 herdeiros esparramados por Pompéu, Paracatu, Unaí… A maior parte dos lotes já tinha sido vendida para pessoas que moram em Belo Horizonte não vendem, não constroem”, informa.



Nessa época, Haroldinho conta que foi procurado por um dos herdeiros, oferecendo-lhe o restante do loteamento. “Eles nem possuiam a escritura, porque diziam que não tinham dinheiro para fazer o inventário. Comprei o saldo dos lotes, fizeram o inventário e eu pensei que, finalmente, o loteamento ia deslanchar. Mas abriram ali uma fábrica de extração de tripas para fins cirúrgicos e, com o mau cheiro que ela exalava, ninguém comprava mais lote ou construía ali”, lamenta.



Ele acredita que novas perspectivas estão surgindo agora. “Meu filho tem um sítio lá e vendeu alguns lotes para a Cooperativa dos Produtores Rurais de São Simão construir um posto de combustíveis”, exemplifica.

Com relação à falta de infraestrutura, Haroldinho explica que, há 23 anos, o loteador ainda não era obrigado a fazer as obras de calçamento ou asfaltamento das ruas, redes de água, luz, esgotamento sanitário.

O secretário municipal de Governo, Armando Greco Neto (Netinho) disse que a Administração Municipal está tentando emendas para o asfaltamento das ruas, mas, até o momento, não recebeu respostas positivas. “Sobre a limpeza de lotes, notificamos os proprietários. Quando eles não limpam, a Prefeitura faz o serviço e manda o valor para a dívida ativa. Também já multamos o proprietário das sucatas esparramadas ali”, informa.

FALA COMUNIDADE

Renato Silva da Costa:

“Morar e trabalhar no Bairro São Luiz é bom demais, porque o pessoal chega na cidade e sou o primeiro a vê-los. A avenida é muito movimentada e, ao mesmo tempo, o lugar é tranquilo.



Do lado de baixo, tem muitos lotes vagos ainda, e aí é que está o problema. Tem muito mato, muitas sucatas de carro abandonadas, um perigo. Em quatro anos morando aqui, já peguei dengue três vezes. Precisa dar uma geral nesses lotes e um jeito nessas sucatas.”

São Luiz, na visão dos moradores

Os moradores mais antigos do Bairro São Luiz, Sr. José Expedito da Silva e D. Iolanda Silva da Costa residem há 32 anos em uma chácara na Rua Vereador Joaquim César, onde funcionava a horta da Prefeitura Municipal. “Em 1988, na época do Dr. Guido, eu era funcionário público e vim pra cá tomar conta da horta, que era muito grande, fornecia alimento principalmente para as escolas e creches. Depois, na administração do Preto, a horta acabou, eu aposentei e continuei morando aqui. É um lugar bom demais, sossegado”, declara Seu Expedito.

Aos 73 anos de idade, ele se lembra do tempo em que o bairro era a fazenda do Paulo da Bia. Segundo o morador, uma das primeiras construções do local foi o prédio da Parmalat, que recebia o leite de muitos fazendeiros da região. “Eu fornecia água da cisterna pra Parmalat. Lembro que, em 1992, quando teve uma enchente grande que alagou tudo isso aqui, até tiraram o motor da caldeira. E eu tive que ficar fora de casa por uma semana. Nessas enchentes, meu menino armava a rede numa grutinha no quintal e pegava uns peixes desse tamanho, traíra, curimatã, corvina. Desse tempo pra cá, nunca mais veio água”.

Para Seu Expedito, uma lembrança triste foi quando instalaram uma fábrica de tripas no bairro, na administração do Tataia. “Isso incomodou e espantou todo mundo do bairro. Ainda bem que só durou uns dois anos e Deus ajudou que tiraram a triparia daqui”, finaliza.

Uma das poucas e mais novas empresas do Bairro São Luiz é o Auto Socorro Avenida, o Pátio de Veículos credenciado pelo Detran-MG e administrado por Augusto Carlos Pereira. Ele conta que o depósito está instalado há menos de dois anos na Avenida José Leopoldino e já abriga cerca de 300 veículos rebocados em Abaeté e Paineiras, dentre carros, motos e caminhões. “Além dos veículos que rebocamos quando acionados pela Polícia Civil, estamos com vários outros que estavam em um pátio que foi fechado em Abaeté”, explica. A expectativa é realizar o primeiro leilão em setembro.

Um bairro com perspectivas de melhorias

Residente há cerca de 15 anos no Bairro São Luiz, José Éverton Correia (Vetinho) também destaca os maus momentos vividos pelos moradores no tempo da triparia. “Ô trem que fedia! Pelo amor de Deus! Naquela época, ficava mais na roça que na cidade, porque não aguentava. Isso prejudicou demais o desenvolvimento do bairro”, acredita.



Vetinho, que foi um dos fornecedores de leite para a Parmalat, também se recorda do funcionamento dessa empresa, fechada há mais de 16 anos. “Tinha a plataforma, os caminhões chegavam, colocavam os latões, pesavam o leite, punham no tanque. Era arrumadinho, tudo eletrônico, na esteira. Agora fizeram dois galpões onde era a plataforma de leite. Um é usado para guardar duas caminhonetes e um caminhão boiadeiro. O outro é alugado para a firma Zalya, que faz uma parte da produção das sandálias ali”, informa.



Para ele, que cria galinhas, gatos e pássaros no quintal, morar no bairro São Luiz é muito bom e vai melhorar com o novo loteamento anunciado pelo empresário Cirino Gomes de Azevedo, da Isavel Empreendimentos.

“Finalmente a minha rua (Amâncio Romeiro de Menezes) vai ser asfaltada na porta da minha casa. Quando ela for aberta, vai ficar muito mais perto ir até o centro, hoje tenho que dar uma volta grande. Uma mão na roda”, comemora. A rua Vereador Joaquim César também receberá cobertura asfáltica em frente à casa do Seu Expedito.

Residencial Florença



Para facilitar o acesso ao Residencial Florença, um empreendimento com 360 lotes que será construído nos fundos da AABB, Cirino vai promover também o asfaltamento da Rua Maria Tereza, no bairro São Luiz.

Ele conta que o projeto já está aprovado na Prefeitura e só depende de uma aprovação final da Copasa para o início das obras de infraestrutura, que serão desenvolvidas em parceria com a Pavidez Engenharia.

“Acredito que será um projeto arrojado, com obras de altíssima qualidade e condições facilitadas de pagamento. Assim, esperamos mais uma vez dar a nossa contribuição para o melhoramento do município”, propaga. Para os moradores, o novo loteamento representa uma boa perspectiva para impulsionar o desenvolvimento do Bairro São Luiz.

*Matéria publicada na edição de abril/2019

