Comercial B&B é campeão da 1ª Copa Regional

Na manhã do último domingo, 05 de maio, na cidade de Dores do Indaiá, foi realizada a final da 1ª Copa Regional, na quadra society Mundo da bola, entre as equipes do Comercial B & B (Abaeté) e Leões da Serra (Serra da Saudade). Foi um jogo disputadíssimo, com dois times de muita qualidade. Faltando 5 minutos para o fim da partida, estava empatado em 5 a 5. Nos minutos finais, a equipe abaeteense marcou duas vezes, sagrando-se campeã de forma invicta.

No decorrer do campeonato, foram 8 jogos e 8 vitórias. Os gols da final foram marcados por Biju (4), Bráulio (1), Rafael (1) e Robson (1). Nos prêmios individuais, o atleta Biju foi o destaque do campeonato.

“Parabéns ao Comercial B & B, não só pela conquista, mas também pela passagem de seu aniversário, pelos 4 anos de história”, cumprimenta o atleta Robson, em nome de toda a equipe. “Queríamos lembrar com carinho da nossa torcida apaixonada, que não se cansa de manifestar seu amor, seu orgulho de ser B & B. A todos os jogadores que manifestam em campo toda raça e dedicação em vestir esta gloriosa camisa. Por fim, à nossa diretoria, que não mede esforços pra cada dia tornar nossa equipe mais organizada e qualificada. Parabéns família B & B! Só quem faz parte desta tribo sabe o quanto é gratificante estar ao lado de pessoas tão especiais”, destaca.

E continua: “O meu muito obrigado por fazer parte dessa entidade. Entre todos é o maior, não é um pequeno revés que faz nosso time desistir de brilhar, a sua história é tão notável que até os adversários conhecem e admiram a sua capacidade. Quatro anos não são quatro dias. Que sua história continue a nos iluminar, para que não deixemos de lutar e buscar dias melhores. Parabéns a todos os índios que com orgulho assumem ser desta trilho”, finaliza Robson.

Dirigido por Luiz, Gisele , Fabiana e Gilberto, sob o comando do técnico Gilson. O Comercial B & B é formado pelos atletas França, Dilon, Marcos, Baiano, Cesar, Dênis, Diego, Douglas, Washington, Victor, Nelson, Biju, Bráulio, Robson, Rafael e Andrezinho.

Informações e fotos enviadas pelo diretor Luiz Ricardo Pereira

