Mais uma bela ação do Projeto Pé de Sonho

Cerca de 80 alunos e professores da Apae viveram uma manhã de muita emoção e alegria nesta terça-feira, 30 de abril, em um trabalho de educação ambiental no Sítio Pé de Sonho. O projeto, idealizado e desenvolvido por José Manoel Ferreira (Zezinho Profeta) em parceria com a Polícia do Meio Ambiente, Rádio Liderança, Nosso Jornal e vários apoiadores, promove ações como a produção de mudas, plantio de árvores e palestras interativas.

Na palestra de hoje, os militares do Meio Ambiente, Sub Ten Arnaldo, Cb Alberto e Cb Alair, apresentaram aos alunos os materiais de pesca e caça que são proibidos e os equipamentos que a policia utiliza para captura de animais perigosos ou precisando de socorro.

Num momento marcante, um pequeno pássaro que estava preso em uma gaiola trazida pelos policiais foi solto pelo aluno Célio, de 7 anos, que é deficiente auditivo e ficou muito emocionado com a experiência. “Perguntamos a ele por que iria soltar aquele pássaro e ele disse que o pássaro tem que ficar na casa dele, que é na natureza. Foi um momento especial, de muita emoção, e isso nos gratifica para preservar cada dia mais o meio ambiente”, ressalta o Sub Tenente Arnaldo, surpreso com o conhecimento demonstrado pelos alunos a respeito dos cuidados com o lixo, com os animais, com a natureza.

E não se tratam apenas de informações, mas de ações. A aluna Letícia, que filmou toda a palestra em seu tablet, contou que chegou a chamar a polícia para um vizinho que tinha deixado dois cachorros presos no sol quente, sem água e sem comida. “Temos que tratar bem os animais”, ensina, dizendo que a parte que mais gostou foi a soltura do pássaro. “Quando chegar em casa, vou assistir tudo de novo”, diz.

A professora da APAE, Eliana Almeida, conta que a escola já desenvolve um trabalho de coleta seletiva de lixo e reciclagem junto aos alunos. “Aproveitamos pra pedir às pessoas: quem tiver garrafas pet, jornais, revistas, papéis, caixas, vidros, podem doar tudo pra Apae. Vendemos esse material para a WG e para um senhor que nos compra todo o vidro, fazendo, inclusive, uma doação generosa”, destaca, orgulhosa e emocionada com a boa participação dos alunos nessa “experiência maravilhosa”.

O evento, que incluiu um passeio pelas trilhas, lanche e a brincadeira da caça ao tesouro, contou com a presença do prefeito de Cedro do Abaeté, Luis Antônio de Sousa, do empresário Silvano Robson da Costa, do vereador e locutor da Rádio Liderança, Geovani Soares. “A gente fica bastante orgulhoso de participar de ações assim, porque é um meio que temos de preservar a vida. Não dá pra desmembrar você do meio ambiente. Então, o meio ambiente tem que ser nosso parceiro, a conscientização de agora é importante para que as gerações futuras tenham uma condição de vida melhor”, ressalta o prefeito.

Para o vereador Geovani, “já passou da hora do poder público implementar projetos concretos, especialmente projetos de educação ambiental, para sensibilizar a população abaeteense e mostrar a importância que é preservar o meio ambiente. Abaeté já foi uma cidade muito bem arborizada e, hoje, infelizmente, as pessoas estão se preocupando mais em cortar árvores e não replantar”, lamenta, satisfeito com a oportunidade de participar do evento.

“O homem vem destruindo a natureza, sendo que é dela que subtrai tudo pra sua própria sobrevivência. Acho importantíssima essa conscientização, essa participação, principalmente para os meninos da Apae, que estarão passando esse aprendizado pra outras pessoas que, às vezes, não têm a consciência do que está acontecendo e que pode trazer uma futura consequência drástica para o planeta”, completa Silvano.

“Quem nasceu para ser Luz… Brilha.!!! Deus e o Cristo vivo abençoando. Pé de Sonho Feliz… Estrelinhas de Primeira Grandeza, Apae Abaeté. É Bom Ter a Luz ao Nosso Redor. Dentro de Nós… E A Tornamos Útil. Quando amamos em atos e verdades o nosso próximo…Obrigado…” poetiza Zezinho Profeta, muito satisfeito com as sementes e os frutos desse trabalho.

