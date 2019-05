Delegacia Virtual: mais de um milhão de ocorrências em cinco anos

Perdeu um documento ou objetos pessoais? Envolveu-se em acidente sem vítima? Sofreu algum dano ou teve algum familiar desaparecido ou localizado? Desde 2014, esses fatos podem ser registrados pela Delegacia Virtual, de onde a pessoa estiver, na rua, em casa ou no trabalho, sem a necessidade de comparecer a uma delegacia.

O aplicativo foi lançado em 30 de abril de 2014 e, até então, foram feitos 1.099.340 registros. A ocorrência com maior registro é “extravio de documentos” com 737.300, o que representa 68% dos fatos, seguido de “acidente de trânsito sem vítima”, com 25,2% (291.608) e “extravio de objetos pessoais”, com 5,6% (61.506). Os dois últimos são “danos”, com 0,6% (6.171) e “comunicação de pessoa extraviada ou desaparecida”, 0,2% (2.683).

A Delegacia Virtual é um serviço de solicitação de registro de ocorrências, disponível para computadores e celulares para fatos ocorridos em Minas Gerais, no prazo de até 30 dias. “É importante a população saber que as ocorrências registradas na Delegacia Virtual e em delegacias físicas têm o mesmo valor legal. Ela é aceita por bancos, seguradoras de veículos e em qualquer outro lugar”, explica o Superintendente de Investigação e Inteligência Policial, Delegado-Geral Ivan José Lopes.

Entenda como funciona a Delegacia Virtual

Com acesso por meio do endereço delegaciavirtual.sids.mg.gov.br, a Delegacia Virtual tem links de atalho também nos sites da Polícia Civil de Minas Gerais e do Detran/MG. Pode ser acessada ainda pelo aplicativo do Governo do Estado – MGapp.

O registro de ocorrências na Delegacia Virtual é feito com o preenchimento de formulários que são apresentados, gradativamente, na tela. Após envio dos dados ao sistema, a ocorrência passará por uma triagem. Em até 15 minutos, é emitida uma mensagem ao solicitante com o número do Registro de Eventos de Defesa Social (Reds), antigo boletim de ocorrência, e a forma de acessá-lo no site do Sistema Integrado de Defesa Social (Sids). Com esse acesso, será possível imprimir o Reds. Se os técnicos da triagem tiverem alguma dúvida sobre a ocorrência, o cidadão será orientado a procurar uma delegacia.

Essa triagem dos registros feitos pela Delegacia Virtual é feita por uma equipe de policiais e analistas, que trabalha 24 horas, em esquema de plantão, na sede da Superintendência de Investigação e Inteligência Policial (SIIP).

Texto:Assessoria de Comunicação – PCMG (imprensa.pcmg@gmail.com)

