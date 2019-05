Boas Energias na riqueza do nosso artesanato

Arquiteta e apaixonada por trabalhos manuais desde criança, Anna Paula Soares Mendes concilia, com arte, os projetos arquitetônicos e a confecção de mandalas em crochê, quadros bordados, cestas em fio de malha, tapetes, tricotin… e tudo o que a imaginação concebe. “O artesanato é uma forma maravilhosa de expressão. Um produto feito à mão tem história, tem sentimento e é único”, destaca a jovem, que fez aulas de bordado com a Irmã franciscana Arielma na infância e aprendeu crochê sozinha, seguindo os tutoriais do Youtube.

Ela conta que começou presenteando amigos e parentes, passou a postar as obras de arte no facebook e instagram com a logomarca “A Bordadeira”… e foram surgindo encomendas. “A maioria dos produtos são personalizados e demoram para ficar prontos, raramente tenho pronta entrega. Noventa por cento das vendas são para fora de Abaeté, principalmente Rio e São Paulo”, conta a arquiteta artesã, que tem uma loja no site Elo 7, especializado em venda de artesanatos.



Em novembro de 2018, Anna Paula foi selecionada pela loja colaborativa Mooca, focada em propostas de aceleração de pequenos produtores locais, aliada a consumo consciente, empoderamento e sustentabilidade do negócio (www.mooca.co). “Tem sido uma experiência muito boa, estou aprendendo a precificar melhor os produtos, organizar meu tempo e também sobre a parte burocrática do negócio. Agora sou microempreendedora individual”, celebra a Bordadeira, sempre movida pela vontade de criar e de aprender coisas novas todos os dias.

