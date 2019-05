Bairro São Lucas em Destaque

A foto abaixo, tirada provavelmente na década de 70, mostra, em primeiro plano, as casinhas do DER e o Parque de Exposições, no Bairro São Pedro. Logo acima, estão as terras do antigo Abatedouro Municipal, que deram origem ao Bairro São Lucas.

Conforme a planta registrada na Prefeitura, o loteamento foi aprovado dia 29/10/1981, na administração Dr. Carlos Geraldo Valadares, e tinha oito proprietários: Pacífico Lucas Pereira, Cirilo Fagundes de Andrade, Hélio Gonçalves de Faria, José Álvares Fernandes, Lamonier Lucas Pereira, Amâncio Romeiro Filho, Silvério Tavares da Silva e Serafim José dos Santos.

O coordenador da Administração Fazendária (AF) em Abaeté, Fernando Assis dos Santos, filho do Sr. Serafim, conta que, nos anos 70, o frigorífico e o terreno ao lado pertenciam ao seu tio avô, Absalão Pereira Duarte, e a Juvenal da Silva Leite. “O frigorífico faliu, passou para o Estado, provavelmente para pagamento de dívidas, e foi a leilão. Meu pai e um grupo de pessoas se juntaram, arremataram o imóvel e, anos mais tarde, lotearam o terreno”.

Segundo Fernando, o abatedouro permaneceu muitos anos fechado e, antes do loteamento, Seu Serafim criava gado de leite e de corte naquela área. “Depois, eles venderam o frigorífico, não me lembro pra quem, e ficaram só com a área loteada”.

O ex-vereador Mauro de Almeida Campos também se lembra dessa história e de quando o frigorífico era o “Matadouro Municipal”, nos anos 50, e aqueles terrenos em volta pertenciam a Vicente “Gambá”.

Já o coordenador de cadastro da Prefeitura Municipal de Abaeté na época do loteamento, Pedro Papa da Fonseca, ressalta que, nos anos que o frigorífico ficou desativado, “a água do Marmelada era tão limpa, que a gente podia beber, pescar e comer os peixes”.

Segundo ele, como a área é muito acidentada, o loteamento demorou muito a receber construções. Elas começaram ao lado da “rodovia Abaeté-Belo Horizonte”, hoje avenida Barão do Indaiá. “A Prefeitura tinha uns lotes ali, que foram usados para pagamento à empresa Pacol, que fez o primeiro asfalto nas ruas da cidade”, informa. Esses lotes estavam dentro da área de 35% que o proprietário do loteamento precisa reservar à Administração Municipal, para abertura de ruas, avenidas, construção de praças e prédios públicos.

Desde meados de 2015, após passar por vários proprietários, o frigorífico que deu origem ao bairro São Lucas pertence ao Supremo Carnes, uma empresa com 30 anos de mercado, propriedade de Luiz Carlos e Sandro Silva, que possui a matriz em Ibirité e três unidades em Carlos Chagas, Campo Belo e Abaeté. Embora a planta de Abaeté já esteja habilitada a fazer a desossa e exportação, por enquanto, apenas o abate de gado é feito aqui.

O Bairro São Lucas, na visão de alguns dos primeiros moradores

O comerciante Eli José de Almeida é morador do Bairro São Lucas muito antes dele receber este nome e do terreno do frigorífico ser loteado, em 1981. “Nasci aqui, na Rua Padre Miguel Vital e, há mais de 50 anos, meu pai (Eli Alves de Almeida) construiu essa casa na esquina da Avenida Barão do Indaiá. Não tinha quase nenhuma casa por aqui. Lembro que tinha o Colégio das Irmãs e, onde hoje é o Codorna, era a fábrica de manteiga Soares Nogueira. O Bairro São Pedro era muito pequenininho, tinha o Parque de Exposição e umas duas ruas pra cima. Meu pai era carpinteiro e trabalhou muito na construção daqueles galpões do parque. Também ajudou a construir muitas casas na cidade, junto com o Joãozinho Gonçalves, parceiro dele por mais de 20 anos. Há uns 40 anos, ele montou esse bar, num ponto muito bom. Tem mais de 30 anos que eu mexo aqui sozinho, e gosto muito. Pra mim, São Lucas é o melhor bairro da cidade”, declara.

Na Avenida Simão da Cunha, atrás do Supremo Carnes, onde residem há cerca de 20 anos, Ivonilda e Rui Lamounier contam um pouco da história do bairro, falam dos desafios que já enfrentaram e da esperança de ter a via asfaltada em breve. “Quando construímos, aqui era puro mato. O povo falava que eu era doido de comprar um lote nesse lugar. Não tinha água, luz, praticamente nada aqui. A única casa da região era a do Sr. Pacífico, lá na esquina”, salienta Rui, agradecendo a todos que o ajudaram nessa época.

“Desde quando vim da roça e comprei esse lote, o senhor Pacífico me ajudou demais da conta e a dona Natália foi a minha segunda mãe, me dava água, comida. Agradeço demais também ao Joaquim, que deixou a gente puxar energia do Frigoneto. Que Deus o tenha”.

Para Ivonilda, que morava em São Simão, o bom do bairro São Lucas é que “aqui é a mesma coisa de morar na roça. Não tem barulho, roubo, não passa muita gente nessa parte de cima. A vizinhança é toda boa”.

Para manter ainda mais o aspecto de roça, o casal tem o quintal todo cultivado. “Temos couve, jiló, bananeira, mexerica, espinafre, gosto demais de plantar. Já tive até proposta de trocar isso aqui por uma casa boa, mas eu não quis. Esse bairro é bom demais!”, finaliza Rui, só reclamando do mau cheiro que sempre vem do gado confinado no frigorífico.

Se, a exemplo dos outros bairros da cidade, o São Lucas também não possui Associação de Moradores, existem aqueles que, além de cuidar de sua casa, também defendem os interesses da vizinhança. É o caso do Sr. José Adelmo e D. Maria de Lourdes de Lima, residentes há cerca de 10 anos na Rua Miguel Guimarães, a última que corta a Avenida Barão do Indaiá antes da ponte do Marmelada.

Uma das atividades do casal de aposentados nesse sentido é a capina e varreção da rua. Seu Adelmo já plantou várias árvores na calçada em frente à sua casa e, quando queima alguma lâmpada na rua, é ele quem corre atrás da troca. Mais que isso, conta que batalhou muito junto à Cemig para a instalação de mais dois postes na rua e junto à Prefeitura pelo seu asfaltamento. “Nós falamos com o Armando que, se ele asfaltasse a nossa rua, não precisava mandar ‘vassoureiro’, porque a gente limpa tudo na nossa área”, conta Seu Adelmo.

“Quando viemos pra cá, era uma escuridão danada, que dava medo. E a rua era muita poeira, ou puro barro no tempo de chuva. Antes de fazer o asfalto, se quisesse sair, tinha que cobrir o sapato. A gente amarrava sacolinhas plásticas nos pés e, lá embaixo, embolava e jogava fora. O povo até pensava que a gente estava vindo da roça, com os pés cheios de barro”, recorda D. Maria, que passou boa parte da vida na região de São Simão, onde a família tem uma chácara.

“Nessa época”, completa, “dava até medo. Não subia carro aqui, o lote era cercado de arame farpado, eu abria a janela e o mato em frente era da altura da casa. Ficava pensando: meu Deus do céu, onde viemos parar? Isso aqui é muito mais perigoso do que na roça!”

Satisfeito com as melhorias alcançadas, o casal assegura que “agora ficou bom demais. Os vizinhos são como irmãos, o bairro é sossegadinho. Como se fosse uma roça, bem perto do centro. É o céu da cidade aqui no bairro São Lucas”.

Flashes de um bairro acidentado, com questões estruturais

Avenida Simão da Cunha, atrás do Supremo Carnes, e Rua Baltazar de Freitas: buracos e grotas no caminho.

Exemplo de Cidadania

Na terça-feira de carnaval, encontramos o Sr. Francisco Soares da Silva, 68 anos, capinando parte do canteiro central da Avenida Zé de Paiva, na divisa dos bairros Amazonas e São Lucas, onde reside há nove anos. Aposentado, ele conta que não consegue ficar à toa e gosta muito de ver a porta da casa bem limpinha.

Já plantou pés de jabuticaba, acerola, mamão, araticum, além de quiabo e jiló. “Árvore é muito bom, principalmente se for frutífera. Dá sombra, deixa tudo mais bonito, alimenta as pessoas e os passarinhos”, ressalta, dizendo que, assim como ele, outros vizinhos plantam e cuidam das árvores em frente às suas casas. “Mas tem aqueles que jogam entulhos, restos de construção nos canteiros. Fica ruim de limpar”, reclama.

Para Seu Francisco, é muito bom morar ali, principalmente depois que a Prefeitura recapeou a avenida. “O primeiro asfalto, feito no tempo do Preto, ficou muito ruim e virou puro buraco. Depois, ficou bom demais. Há pouco tempo, a Copasa veio aqui fazer um serviço e avacalhou de novo. Deixou muito barro e muita poeira pra gente. Só melhorou depois que o prefeito mandou jogar um caminhão de água aqui. O problema agora é a falta de meio fio aí pra cima. Principalmente quando chove, a sujeira vem toda pra nossa porta. A gente vai limpando como pode”, finaliza.

Histórias que se complementam

Um imóvel no bairro São Lucas que também conta um pouco da história de Abaeté é a antiga residência do Sr. José de Campos Menezes (Zé Branco) e Dona Vitalina. Quem fala um pouco sobre isso é a filha do casal, Aparecida Menezes, que nasceu na Fazenda Macaúbas, em Paineiras, e se mudou com a família para Abaeté em janeiro de 1970, aos seis anos de idade.

“Esse prédio já tinha sido laticínios e fábrica de farinha. Quando meu pai comprou do Sr. Joaquim Cristino, esposo da Dona Natalina, era o Abatedouro São Cristóvão. Os dois foram sócios desse frigorífico, que tinha muitos empregados, atendia Abaeté e Belo Horizonte. Havia currais, onde hoje é apenas um lote com o pomar”, recorda Aparecida.

Ela conta que o abatedouro foi fechado em 1972. Depois, quando o Vale do Amanhecer foi fundado em Abaeté pelos seus pais, em julho de 1973, as reuniões nos primeiros dois anos, eram realizadas em um barracão nos fundos dessa casa.

Numa volta ao passado, Aparecida destaca: “Falar do bairro São Lucas é lembrar os tempos da rua ‘Barrão’ do Indaiá , muita poeira ou muito barro, e com raras lâmpadas. Das grandes enchentes do rio Marmelada, que transbordava enchendo toda a várzea, pulava a pequena ponte, impedindo o trânsito entre a cerâmica e o centro.

É lembrar da Dona Zica, mãe do saudoso Zé da Ponte, que benzia crianças no pé de genipapo. Pessoas boníssimas! Da Dona Fiia, do Sr Sebastião da máquina de arroz com sua esposa dona Marta. A estação da Cemig. A oficina do Nego Pereirão e sua família. Mais acima, o Colégio das Irmãs, onde estudei por muitos anos, o bar e mercearia do João da Eva, a padaria do Sr. Dominguinhos, entre muitos outros.

São muitas lembranças e causos, porque passei grande parte da minha vida com minha família nessa região, subindo e descendo o morro, o que nunca foi fácil. Hoje, transformado em Avenida, o morro continua grande, mas já tem asfalto e melhores lâmpadas. O bairro melhorou muito, tem muitas casas , asfalto, iluminação, lojas de material de construção, farmácias, etc”, ressalta Aparecida, em frente ao velho casarão, que ficou muito tempo sem atividade e hoje encontra-se parcialmente alugado pela família.

Cantinho do Céu no São Lucas

Moradores do Bairro São Lucas há apenas três anos, os abaeteenses de coração Elpídio Antônio da Silva e Simone Dantas Silva declaram-se apaixonados pelo pequeno paraíso onde vivem hoje e que foi escolhido durante uma caminhada pela região do Bairro São Pedro, numa manhã de domingo. O casal, que mora em Abaeté há 25 anos, sempre gostou de caminhar por lugares diferentes da cidade nos finais de semana.

Ao passar pela ponte do Marmelada, Simone conta que olhou para um terreno enorme que sempre lhe incomodava, por parecer um perigo, uma área morta e abandonada, um matagal. “Meu sonho era morar numa casa de campo, perto de um rio. Chegamos a visitar alguns bairros próximos de Belo Horizonte pra ficar perto das meninas, mas o Elpídio falou que nosso fim de vida seria em Abaeté. Então, começamos a ficar encantados com as possibilidades daquele local, onde vimos uma placa de ‘vende-se’. No outro domingo, voltamos lá, o Elpídio pegou o telefone e ligou. O terreno estava à venda há muitos anos, pertencia aos Amados, ninguém queria comprar… Fechamos negócio no mesmo dia”, recorda Simone.



Aos poucos, a área de 10 mil metros quadrados onde já havia funcionado uma fábrica de ardósia foi se transformando em um espaço super arborizado, florido, bem cuidado, tranquilo, aconchegante… com uma casa moderna e funcional, projetada pelo arquiteto Augusto Costa, a partir das ideias de Simone e Elpídio. Uma delas, uma piscina coberta e aquecida que partisse da suíte do casal em direção à sala. Um luxo só!



Mas a paixão dos moradores é mesmo a área verde, onde já plantaram mais de 30 mudas de ipês brancos, rosas, amarelos e roxos, pés de jabuticaba, manga, abacate, acerola, pinha, uva, maracujá, amora, goiaba, manga, dentre outras árvores, além de uma horta e muitas, muitas flores. “Só havia duas árvores nesse espaço todo, o resto era mato. Ficamos um tempo limpando o terreno, fazendo a terraplanagem, plantando, para depois começar a construção”, ressalta Elpídio, que cuida também da área de preservação permanente (APP) às margens do Marmelada, com ajuda de um jardineiro contratado pelo casal.



A beleza do espaço chama a atenção dos fotógrafos, que já o solicitam para fazer books de noivas, 15 anos e outros. Futuramente, segundo planos de Elpídio e Simone, o local pode se transformar em uma pousada, com a construção de alguns chalés confortáveis e aconchegantes. Mais quatro lotes já foram adquiridos nos fundos para essa possibilidade e também para garantir a preservação do Marmelada. Outra ideia é abrir ali um restaurante, aproveitando as especialidades da filha Giovana, formada em Gastronomia, que voltou a morar com os pais em Abaeté.



Independente dos projetos futuros, a exemplo da vizinhança, o casal reconhece que o local já foi abençoado com essa construção, que possibilitou uma ligação muito boa e segura dos bairros São Pedro e São Lucas. “Antes, o povo tinha até medo de passar por esse lado. Fizemos um mini-calçadão, que a Prefeitura completou até a ponte. Então, estamos mudando o espaço por dentro e por fora”, celebra Simone, declarando-se, mais uma vez, apaixonada pela Cidade-Menina, pela família, pelos amigos, pelo espaço onde mora, pelos dois cachorros e cinco gatos, pelos pássaros e animais silvestres que se multiplicam em meio a tantas árvores, pela natureza, pela pintura, pelo artesanato…. pela Vida.

Entre memórias, encontros e emoções

Quem se recorda da famosa “máquina de limpar arroz”, um dos grandes destaques do Bairro São Lucas, que funcionou durante muitos e muitos anos na Avenida Barão do Indaiá, no início chamada simplesmente de “estrada”? Lembrança dos tempos em que a presença dos arrozais e da agricultura de maneira geral era forte na região, a primeira dessas máquinas foi trazida para Abaeté pelo Sr. Raul Alves de Araújo, homenageado com o nome de uma das ruas do bairro, bem na esquina do galpão construído pelo seu irmão, Sr. Sebastião do Nascimento. Quem conta um pouco dessa história é o Sr. Sebastião do Nascimento Filho, carinhosamente conhecido como Professor Neném. Aos 87 anos de idade, atualmente residindo em Belo Horizonte, ele veio passar uns dias em Abaeté, na companhia da esposa Ivani, e ficou muito emocionado ao receber a reportagem do Nosso Jornal, acompanhada do Professor Modesto. “É a primeira entrevista que dou na vida”, diz. Professor Neném conta que nasceu em uma fazenda da família em Martinho Campos, na época chamada Abadia de Pitangui, e se mudou para Abaeté em 1944, com 13 anos de idade. “Nessa época, meu pai aprendeu a mexer com a máquina de arroz. A primeira foi na rua Três de Maio, alguma coisa assim. Era antiga e pertencia ao irmão dele, tio Raul. Quando venceu o aluguel, ele comprou uma máquina nova e construiu o galpão e a nossa casa, na estrada. O terreno era um quarteirão inteiro, e fomos os primeiros moradores, não tinha mais casa nenhuma à margem da estrada. Tinha um pastinho pra cima e a ponte velha mais embaixo”, recorda ele, sem citar datas. “A memória está sumindo”, justifica. Anos depois, Seu Sebastião passou a máquina de limpar arroz para seu filho, João do Nascimento, conhecido como Zica, que faleceu há cerca de 10 anos, quando trabalhava no velho galpão. O prédio abriga hoje um topa-tudo e uma empresa de reciclagem de ferragens, alumínio, peças velhas de automóveis, fogões usados e outras, ambos administrados há cerca de oito anos pelo empresário Valter Pinto Moreira, que nasceu em Patos de Minas e mora em Abaeté desde o final dos anos 80. “Já me considero abaeteense, e é muito bom trabalhar nesse bairro. Essas peças, que iriam para o lixo, são enviadas para ser derretidas nos alto fornos e transformadas em novas peças no futuro”, explica.

Mais histórias dos moradores do São Lucas

Há cinco anos, Rômulo Antônio da Silva e Maria Guadalupe de Sousa moram na Rua Baltazar de Freitas Moreira, na divisa dos bairros São Lucas e Amazonas. Com muita história e causos pra contar, Rômulo diz que já tinha morado ali com os pais, quando criança e também nos anos em que se envolveu feio com o alcoolismo. “A gente muda a vida da gente, mas tem que ter força de vontade. Quando casei com Guadalupe, já estava com 46 anos e ela com 44. Eu era solteirão, porque moça nenhuma quer namorar e casar com cachaceiro não! Eu bebia demais, ficava só deitado no meio da rua. Desse jeito, ninguém aguenta!”, reconhece ele, que desde 1993 milita no Grupo dos Alcoólicos Anônimos (AA) de Abaeté.



Em meio a declamações de mensagens, como a Carta de um Filho ao Pai Alcoólatra, Rômulo declara que há 25 anos não bebe e não fuma mais. Ele convida todos que enfrentam esse problema a frequentar as reuniões do grupo, às quartas e sábados, de 20 às 22 horas, no Salão Paroquial. "É mil vezes melhor a gente seguir a reunião do que o vício, porque a gente acaba com tudo, com dinheiro, educação, respeito, moral e com a própria saúde".

Além da vida muito mais saudável, tranquila, alegre e do próprio casamento, dentre os muitos presentes que recebeu após parar de beber, Rômulo cita sua participação no programa Tentação, do SBT, em 2008, onde ganhou do Sílvio Santos um sonzão que adora escutar no dia a dia. “Nessa época, eu já estava com 15 anos de AA”, comemora.

O casal declara que gosta muito de morar no Bairro São Lucas, que certamente vai ficar muito melhor quando a Prefeitura completar o calçamento ou asfaltamento da rua, fazendo sua ligação com a Avenida Zé de Paiva. “Quando chove, esse pedaço aí embaixo fica atolando e a gente tem que dar a volta. Está precisando mesmo arrumar”, ressalta Guadalupe.

*Matéria publicada na edição de março/2019.

