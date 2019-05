Arte, Lazer e Terapia

Confeccionar bonecas “humanizadas”, com um olhar marcante, que possam ter uma certa intimidade com quem vai levá-las para casa, é uma paixão no dia a dia da psicóloga Rosane França Mazieiro. No ateliê construído no quintal de sua casa, ela costuma passar horas, principalmente à noite e nos finais de semana, dando asas à imaginação e vida às obras de arte, cada uma com certa particularidade. “Não tem nenhuma igual à outra. Mesmo que o paninho de algumas seja o mesmo, elas têm todas um detalhe diferente, um olhar único”, ressalta Rosane, que herdou este gosto pela arte da mãe, que era costureira, e das tias artesãs.



“Minha paixão, na verdade, é pela agulha e linha”, confessa ela, que há cerca de 10 anos começou a fazer as bonecas, junto com a mãe, inicialmente para presentear amigas e doar para instituições beneficentes. “Chegou num ponto em que vi que era hora de vender, que valia a pena passar essas bonecas pra mais gente”, completa a psicóloga artista, que criou a marca Art Dolls, passou a divulgar as criações via instagram e na loja Algodão Doce, em Abaeté.



“Não é uma atividade que tenho como profissão”, explica. “É o meu relaxamento, algo que me envolve, cada uma que vou criando é quase como uma filha. Tenho muito prazer em descobrir as técnicas e gosto dessa liberdade de fazer na hora em que é possível. Eu me encanto com tudo o que eu faço e não quero fazer por encomendas, porque some a sensação da criação, não tem graça. Não vou fazer duas, trinta bonecas iguais”.



Para Rosane, a sintonia entre o comprador e as produções é o que mais importa nesse processo todo. “A minha vontade é que as pessoas comprem a boneca porque foi importante para elas. Se tiver um significado de um, dois ou dez dias, não interessa. Mas, sim, que houve aquele momento de envolvimento dessa boneca com quem está comprando”, ressalta, com um olhar maternal e apaixonado para cada criação.

* Matéria publicada na edição de fevereiro/2019.

