Prisão tráfico de drogas no Bairro São João

No dia 16 de Abril de 2019, em Abaeté, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo, conhecido no meio policial, traficava drogas no bairro São João, em uma motocicleta.

De imediato, os policiais militares deslocaram-se a uma residência onde o referido veículo estava estacionado e se deparou com L.V.S.S., 26 anos, na porta do imóvel.

O rapaz, ao avistar os policiais, tentou evadir e arremessou um objeto sobre o telhado da casa. Durante buscas no telhado, foi localizada uma bucha de tamanho considerável de cocaína e, no bolso da bermuda do indivíduo, a quantia de R$ 320 em dinheiro.

Diante ao exposto, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto ao material apreendido.

