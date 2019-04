PM realiza prisões e apreensão de armas

Após denúncia, militares realizam prisão de jovem por tráfico de drogas

No dia 02 de Abril de 2019, militares receberam denúncia relatando que um indivíduo traficava drogas na Rua Joaquim Pereira, Bairro São João, em Abaeté.

De posse das informação, os policiais deslocaram-se ao local, onde localizaram nove buchas de maconha e diversos saquinhos plásticos, normalmente utilizados para embalar as substâncias ilícitas.

Em seguida, após rastreamento, o suspeito, J.S., 19 anos, foi localizado, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, PM apreende espingardas em fazenda.

Por volta das 16hrs do dia 01/04, policiais militares apoiaram dois oficiais de justiça num cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma fazenda.

No local, os militares foram recebidos pelo Sr. JEO, 50 anos, proprietário da fazenda, sendo que os militares tiveram informações de que poderiam haver armas de fogo guardadas ali e, em dialogo com J, ele entregou uma espingarda tipo cartucheira cal. 36, que estava no cômodo ao lado da cozinha. Após buscas no local, foi localizada, dentro do paiol, uma espingarda tipo cartucheira sem marca e enferrujada, tendo este alegado que ela seria de seu ex funcionário que ali deixou há aproximadamente 30 anos.

Durante continuação das buscas, foi localizado, no interior da casa, um cartucho calibre 12 intacto, sendo este também apreendido.

Face ao exposto o autor foi preso e encaminhado à DEPOL local, juntamente com os materiais apreendidos.

Foragido da Justiça é preso por militares dentro de sorveteria

Em 31 de Março de 2019, no Bairro São Pedro, em Abaeté, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo, que se encontrava em uma sorveteria, teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Imediatamente, uma guarnição policial deslocou-se ao local e o homem, identificado como S.R., 37 anos, ao avistar a viatura policial, tentou fugir, contudo sem êxito.

Ao ser realizada consulta ao sistema informatizado da PMMG, confirmou-se a expedição da ordem de prisão. Dessa forma, o suspeito foi, então, encaminhado ao presídio local.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

Comentários