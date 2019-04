Rogério Lage é o novo presidente da Cooperabaeté

Ele foi eleito no último sábado, 30 de março, na assembléia geral da Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda, que contou com a presença de 123 dos 147 associados com direito a voto. A chapa 1, encabeçada por Rogério, recebeu 78 votos, contra 42 da chapa 2, liderada pelo ex-presidente Eustáquio Márcio de Oliveira. Houve dois votos nulos e um em branco.

O diretor administrativo José Soares dos Santos (Zé Leitoa) foi reeleito para o cargo, que já ocupa há seis anos. E o engenheiro agrônomo e produtor de leite Carlos Eloi Gomes Ferreira, que já trabalhou nove anos na Cooperabaeté, é o novo diretor comercial. Os outros integrantes eleitos para o Conselho de Administração nos próximos três anos são Adelson E. de Campos Ramiro, Eugênio Antônio da Costa Filho, Geraldo Fernandes Damacena e Sérgio Augusto Costa Oliveira.

Na mesma assembléia, foram eleitos os integrantes do Conselho Fiscal para o mandato 2019/2020: Wilma Jane Alves de Noronha (65 votos), Guilherme Antônio Pereira Mendes (51 votos) e Samuel José de Freitas (49 votos), com os suplentes Douglas Marques de Lima (49 votos) e Arley Francisco Pereira (37 votos)

Projetos da nova Administração

Diretor comercial da Cooperabaeté nos últimos dois mandatos, Rogério Lage de Oliveira é produtor rural associado da Cooperativa desde 1993. “Sou filho e neto de produtores, minha família está toda enfronhada no meio de produção rural e da Cooperativa. Meu avô se associou à Cooperativa em 1932, meus tios em 1952 e 1965, meu pai em 1967, tenho uma história e um amor muito grande pela Cooperativa”, declarou, em entrevista recente ao jornal Cooperabaeté.

Segundo ele, o principal projeto do novo Conselho de Administração é dar sustentabilidade ao programa de assistência técnica Cooperabaeté Assist, lançado no ano passado. “Temos outros projetos, como a recria terceirizada de novilhas leiteiras. O produtor entregaria suas bezerrinhas para a Cooperativa e receberia, num prazo médio de dois anos, um percentual desse rebanho em novilhas prenhas, praticamente no pré-parto. Seria uma grande evolução. Temos também um projeto de melhoramento genético de rebanhos leiteiros. Hoje, estamos respaldados pela CCPR no projeto de FIV (Fertilização in vitro), mas eu acredito que esse projeto tem que ser da Cooperativa, para agraciar o máximo de produtores possível”, destaca.

Outro projeto apresentado durante a campanha é o Cooperabaeté Complemento. “A pretensão é entrar com uma ação rápida junto à Receita Federal e ao Ministério da Agricultura, cobrando o repasse à Cooperativa do benefício tributário de créditos presumidos do Pis e Confins do Leite. Se conseguirmos esse crédito, 50% dos recursos irão para os projetos e os outros 50% serão englobados na folha de pagamento do produtor. Isso vai dar em torno de 0,032 centavos por litro de leite para o produtor. Essa conta já foi feita. Isso não é nada sonhador, nada utópico. Isso é algo que outras cooperativas no mesmo perfil nosso já conseguiram. Essa talvez seja a maior bandeira nossa”, explica.

E completa: “Com esses três centavos a mais e com os outros benefícios, a gente pretende trazer de volta o produtor que saiu da Cooperativa para outros laticínios concorrentes. Queremos ter uma grande cooperativa, na captação de 150 a 200 mil litros/dia. Quando eu falo em trazer o produtor de novo pra dentro da cooperativa, não estou falando daqueles que fornecem para as indústrias locais, para os laticínios de Abaeté e Morada Nova. O sol nasceu pra todo mundo. Não queremos é que indústrias de fora venham captar nosso leite e levar nosso lucro pra fora. Queremos deixar tudo aqui e brigar pelo nosso produtor de leite. Assim, também vamos buscar uma maior representatividade junto à CCPR com maior transparência na formação do preço do leite”.

Ao receber o resultado da eleição, o ex-presidente Eustáquio Márcio parabenizou os companheiros eleitos e disse que todos continuarão unidos, trabalhando em prol da Cooperabaeté e dos produtores rurais.

