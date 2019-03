Dom Aristeu: presença de amor e luz em Abaeté

Uma emocionante visita à Escola Municipal Senador Souza Viana, na manhã desta quarta-feira, 20 de março, marcou o último dia da visita pastoral missionária de 10 dias do bispo Dom José Aristeu a Abaeté. Acompanhado do pároco da Paróquia do Bom Pastor, Padre Cássio, das irmãs Shiva e Rosita, o bispo assistiu apresentações de dança dos estudantes, se emocionou com o Coral da Escola e falou a todos, com mensagens de amor, fé, alegria, confiança.

Ao final da visita, concedeu uma entrevista ao Nosso Jornal. Confira:

NJ: Que balanço o senhor faz desses 10 dias de visita pastoral missionária em Abaeté?

Dom Aristeu: Realmente, uma obra de Deus. Em cada visita, uma surpresa. Não foi o que planejei, foi muito além, porque eu senti que as pessoas se envolveram, como vimos nessa escola. Então, tive consciência de que não fui eu que vim fazer a mensagem, a escola virou uma mensagem quando envolveu todo mundo, virou arte, amizade, apresentação dos alunos. Percebi que a minha presença despertou a própria comunidade a trabalhar, a reagir contra seu desânimo, a se sentir mais entusiasmada com as suas causas, não só da espiritualidade, da comunidade.

Tive pena porque, nesses 10 dias, não deu pra atender as solicitações, muita gente falando “aqui o senhor não veio”. Infelizmente, fica na lista pra uma segunda etapa. Mas superou totalmente as minhas expectativas e fiquei encantado com tudo o que vi.

Constato, mais uma vez, que a alma do mineiro, a alma da nossa gente é muito marcada por belas experiências, pela fé, pela acolhida, pelo bem. Eu fui o despertador apenas, o instrumento que Deus queria aqui.

Agradeço muito a cidade inteira, as pessoas, as escolas, todos os grupos. Foi muito valioso, muito tocante e emocionante. Aqui eu senti muita emoção, chorei vendo esse carinho dessa escola e essa comunhão bonita. Isso que vale a pena. É a forma que a gente vai combater, a meu ver, esse pessimismo, esse egoísmo que, às vezes, vai crescendo, as manifestações da violência… É o amor que vence, sobretudo o amor que está baseado na fé, na religiosidade, no amor fraterno.

NJ: E foi bem intensa a maratona, não é? A programação começava às sete da manhã até à noite…

Dom Aristeu: Até altas horas. Mas foi uma visita revigorante, com toda certeza. Alguma noite, cheguei em casa e não dei conta nem de me preparar pra dormir. Cai na cama e dormi com a luz acesa. Só mais tarde que acordei e me preparei pra deitar. Mas sem um cansaço que me vencesse. Houve o cansaço físico, mas a alma, realmente, cantando e agradecendo a Deus.

NJ: Houve algum momento que marcou mais?

Dom Aristeu: Esse que acabamos de viver aqui, com toda certeza, foi muito forte! Também gestos de crianças, de pessoas que não esperava, pessoas idosas que sentiram encontrar com o bem dentro delas, sua esperança, sua alegria, se sentir consolada, fortalecida, abençoada. As pessoas dizendo “tinha 30 anos que eu não me encontrava com o bispo”. Ontem mesmo, tive notícia de uma criança que chegou e falou assim em casa: “Ontem, Deus foi na minha escola”!

NJ: E com relação ao encontro com os políticos? O senhor acredita que vai surgir algum fruto a partir da proposta lançada pela Campanha da Fraternidade 2019?

Dom Aristeu: Sim, desse encontro com os políticos e autoridades, surgiram algumas ideias. Por exemplo, da nossa parte, nós sentimos que há essa omissão das pessoas da nossa comunidade, da paróquia, de ocupar os espaços dos Conselhos que ajudam a fortalecer a sociedade civil. Conselho do Meio Ambiente, de Educação, de Segurança, de Turismo, Educação, Cultura, enfim, todos.

Então, foi reconhecido que estamos um pouco omissos em ocupar esses espaços, e nós nos oferecemos pra mudar essa atitude, pra ajudar a construir o bem comum e a cidadania. Eles ficaram felizes e vão cobrar de nós, das paróquias. Os padres também se dispuseram a informar melhor os membros da comunidade pra gente colaborar com o bem comum.

Claro que, no trabalho religioso, buscamos colaborar com o bem comum, mas hoje a dispersão é tão grande, o mal está crescendo tanto, que não basta o trabalho ordinário que fazemos no dia-a-dia. É preciso fazer o trabalho de prevenção.

Tivemos uma conversa muito boa com a Capitã Marianna, onde a gente analisou essas coisas que estão acontecendo com a juventude e surgiu o desejo de umas parcerias. Nós também nos dispusemos a participar no trabalho de prevenção contra o crime, fortalecer as bandeiras do bem, das pessoas de bem.

NJ: O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final pra comunidade?

Dom Aristeu: A mensagem que tenho é que as escolas, os educadores, continuem acreditando na missão que têm. Não é simplesmente uma profissão, é uma missão, sobretudo tendo muito carinho, muito cuidado para as crianças, adolescentes, jovens que tem nesses espaços. Só houve um caso de uma escola em que a gente não pôde entrar, porque a direção entendeu que nosso trabalho seria sectarista, para fazer divulgação da religião católica. Não é esse nosso objetivo. É pra ajudar, porque nós temos um recado, também espiritual, respeitando a opção de cada um. Essa escola foi o único caso e que provocou um debate, inclusive, na própria escola. Não vou dizer o nome, mas o pessoal sentiu “será que nós, então, sozinhos, vamos dar conta de fazer o bem? Não precisamos de parcerias?” Mas vai dar um debate bom também, positivo nesse sentido.

Fotos Christiane Ribeiro e Jéssica (Rosário Abaeté)

