A visita de Dom Aristeu a Abaeté

Uma missa campal na Capela Nossa Senhora Aparecida e bênção das salas de catequese, nesta sexta-feira, 15 de março, às 19 horas, marcará o encerramento da Visita Pastoral Missionária do Bispo Diocesano D. José Aristeu Vieira na Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio. A partir deste sábado, 16/03, ele dará continuidade ao trabalho pastoral de 10 dias em Abaeté, agora na Paróquia do Bom Pastor.

D. José Aristeu chegou à Cidade Menina no último domingo, dia 10, e foi acolhido na Missa das Crianças, na Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio. Desde então, o bispo participa de várias atividades, como celebrações, visitas a enfermos, escolas, CMEIs, Apae, hospital, UPA, prefeitura, rádio, comunidades rurais, além de reuniões com padres, lideranças e autoridades da cidade.

Dom Aristeu destaca que o propósito dessa visita é, primeiramente, “conhecer mais de perto as comunidades, as pessoas, os grupos, enfim, a vida paroquial. Apoiar, legitimar e, ao mesmo tempo, fazer o intercâmbio, testemunhando a vida de vocês em outras comunidades. Meu papel como bispo é fazer um pouquinho a integração da família”.

Outro objetivo é tornar a igreja mais próxima da comunidade e seus problemas. “Espero também ver, ouvir as dificuldades do ponto de vista da igreja, da sociedade, dialogar com as autoridades. Ver o que pode nascer de um diálogo em que a gente possa também ser parceiro, colaborar e contribuir com aquilo que é o patrimônio da igreja, por exemplo, na área da justiça social, de ajudar a construir a cidadania. Um diálogo sempre esclarece e faz crescer”, ressalta ele, na expectativa de também contribuir para o aprofundamento na fé e no compromisso, impulsionando a dimensão missionária nas comunidades.

Dom Aristeu convida todos os cristãos a participar da Campanha da Fraternidade 2019, que busca estimular a participação cidadã na construção de políticas públicas. “É evidente que, sem parceiros, sem colaboração, governos, municípios, estados não podem, às vezes, atuar, não têm instrumentos, precisam da contrapartida da sociedade civil. E nós queremos participar nesse espaço aí com ideias, presença, compromisso”, explica. “Quero incentivar para que haja participação mais efetiva, ajudando os gestores a desenvolver seus trabalhos. Com isso, vai ganhar o bem comum, sobretudo, aqueles que precisam mais, os mais desfavorecidos, os mais fragilizados e assim por diante”, completa.

Logo na chegada, Dom Aristeu destacou que as impressões da cidade foram as melhores. “Vejo que há uma vitalidade, uma riqueza de religiosidade, uma receptividade muito grande das pessoas. Há um interesse, uma angústia de crescimento. Por isso que, ao fazer a substituição do monsenhor Olavo na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, logo pensei em mandar dois padres mais novos e dinâmicos pra tentar responder a esse anseio da comunidade”, destacou. “Então, é assim que vejo: uma paróquia que tem muita possibilidade, uma riqueza de história, valoriza muito a riqueza da espiritualidade, deixada como raiz pelos frades franciscanos. Tem muita coisa rica pra resgatar”, finaliza, agradecendo a acolhida e conclamando a população a participar dessa rica visita à cidade.

Amanhã, a abertura da visita à Paróquia do Bom Pastor acontecerá às 7 da manhã, com celebração de acolhida na matriz de Nossa Senhora do Rosário e café da manhã comunitário. Confira, abaixo, a programação completa.

Dia 16 – Sábado

7h – Celebração de acolhida e Abertura da 1ª visita Pastora de Dom Aristeu à Paróquia Bom Pastor e café da manhã comunitário.

12h – Visita à Rádio Atividade Sertaneja

14h – Visita ao Quartel da Polícia Militar

15h – Atendimento das Confissões dos Adultos que irão fazer a 1ª Comunhão e Crisma

18h – Santa Missa na Igreja São João, com a participação das seguintes comunidades: Santos Reis, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, São Tiago, Mata da Oncinha e Gamelão

19h30 – Santa Missa na Igreja Santa Terezinha com a participação das seguintes comunidades: São José, São Judas, Lagoa d e Santa Maria, Tibúrcio e Santa Maria dos Cunhas.

Dia 17 – Domingo

8h – Santa Missa na Igreja São José

9h30 – Santa Missa na Igreja Santos Reis

11h – Celebração dos Batizados na Igreja Matriz

12h – Almoço na Comunidade Religiosa das Irmãs

17h e 19h – Santa Missa na Matriz Nossa Senhora do Rosário

Dia 18 – Segunda

7h – Oração da Manhã na Igreja São José

8h – Visita à Escola Estadual Dr. Edgardo da Cunha Pereira

10h – Visita à Comunidade São Judas Tadeu

14h – Visita à Vila Vicentina

15h30 – Visita à Comunidade São João Batista

19h – Visita ao Terço dos Homens

19h30 – Reunião com CPE e CPAE

Dia 19 – Terça (Dia de São José – Esposo de Maria Santíssima)

7h – Santa Missa em Honra a São José, na Igreja São José

9h – Vista à Escola Municipal Chico Cirilo

14h – Visita ao Presídio de Abaeté

16h – Visita à Escola Estadual Barão do Indaiá

19h – Santa Missa na Comunidade Tibúrcio

Dia 20 – Quarta

7h – Oração da Manhã na Igreja São José

9h – Visita à Escola Municipal Senador Souza Viana

13h45 – Visita à Creche D. Alvarina

Trabalhos e reunião conclusiva com Padre Cássio na Casa Paroquial

19h – Santa Missa com o Sacramento da Confirmação aos adultos e Encerramento da Visita Pastoral.

