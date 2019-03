PM prende rapaz por furto e recupera dinheiro subtraído

Na manhã desta quinta-feira, 07 de março, militares compareceram a um estabelecimento comercial, localizado no Centro de Abaeté, onde, segundo W.L.F.C., 61 anos, havia ocorrido um furto de aproximadamente R$ 120,00, em dinheiro.

De posse das características do suspeito repassadas pela vítima, a guanição militar iniciou intenso rastreamento e localizou I.I.L.S.P., 18 anos. O rapaz foi abordado e cientificado do ocorrido, sendo solicitado a acompanhar os militares até a presença de W.L.F.C. que prontamente o reconheceu como executor do delito.

Após parlamentação com o indivíduo, este confessou a prática do crime e conduziu os militares ao local em que escondera a quantia subtraída.

Diante do exposto, o envolvido foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

PM prende suspeito com mandado de prisão em aberto

No dia 05 de Março de 2019, durante patrulhamento pela Rua Padre Kerdole, no bairro São Pedro em Abaeté, a guarnição militar avistou e realizou abordagem de F.S.P., de 52 anos. Constatou-se, em consulta ao sistema informatizado da PMMG, que havia um mandado de prisão em desfavor do indivíduo.

Diante dos fatos, o suspeito, foi encaminhado ao presídio local.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

