O local onde está se desenvolvendo rapidamente o Bairro Progresso, em frente ao Parque de Exposições de Abaeté, era uma das fazendas que o produtor rural Francisco Vieira de Andrade (Doca Andrade) deixou aos 12 filhos. “Morei lá muitos anos, antes de me casar e mudar pra Brasília”, conta D. Maria Ferreira de Andrade (Lia do Doca), que herdou uma área de aproximadamente 120 hectares, ao lado dos terrenos dos irmãos Geraldo e Eni.



Nos anos 80, quando ficou viúva e voltou para Abaeté com os filhos Meire e Marcos, Lia conta que trocou três alqueires (14,5 hectares) com o empresário José Carlos Pereira dos Santos pela casa onde mora até hoje, no Bairro Simão da Cunha. “Na época, o povo só dava 50 mil reais no terreno, estava desvalorizado”, explica ela, que posteriormente vendeu mais quatro hectares para a Kéu Empreendimentos por um valor bem melhor. “Ainda tenho mais de 100 hectares que eu alugo e não penso em vender agora”, diz. Parte dessas terras encontra-se dentro da área delimitada pela Prefeitura como Bairro Progresso.

Na foto ao lado do marido José Carlos, Tereza Marta da Silva Santos conta que o loteamento que deu origem ao Bairro Progresso teve início em 1991. Uma das primeiras construções foi o galpão que funcionou inicialmente como depósito da Casa das Tintas, passou a sediar também a loja e atualmente é alugado para a Prefeitura, no convênio com a Fábrica de Calçados Zalya.

O loteamento ganhou impulso há cerca de 10 anos, quando o casal começou a construir, alugar ou vender imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. “Ainda temos muitos lotes lá”, conta Tereza, que doou um deles para a construção da igreja Santo Expedito, a pedido de Padre Fabrício.

Uma comunidade unida, em prol da fé e segurança

Um bonito exemplo de fé, união e força da comunidade do bairro Progresso foi a construção da Capela de Santo Expedito.

Ao contar essa trajetória, a líder comunitária Cristiane Ferreira Costa da Silva também destaca o desenvolvimento do próprio bairro, onde reside há cerca de 20 anos, como uma das primeiras moradoras. “Quando vim pra cá, eram só três casas e três ruas, contando com a Avenida Barão do Indaiá, que hoje se chama Carlos Geraldo Valadares. No fundo da minha casa, dava pra ver o Marmelada todinho. A gente falava que estava na praia, porque na época das chuvas enchia tudo, a água vinha até onde hoje tem casa, onde tem a nossa igreja. Quando construíram aqui pra baixo, todo mundo ficava horrorizado falando que o Marmelada ia subir, destruir as construções, mas nunca mais aconteceu isso”, destaca.

Segundo ela, foi há cerca de 10 anos que o bairro, de fato, começou a crescer e a se desenvolver mais. “O Zé Carlos (das Tintas) começou a construir essas casas novas, pra vender e alugar, o povo foi interessando e depois, mais recente, há uns cinco anos, foi implantado o loteamento do Kéu ao lado”, historia.

Foi nesse período de crescimento, que Rosilda Pereira da Trindade mudou-se para o bairro com o marido, Reinaldo Melo. “Tem nove anos que viemos pra cá. É um bairro muito bom e tranquilo, pra quem quer sossego mesmo. À noite, você só escuta os meninos brincando, correndo, até certa hora. E, no outro dia, quando a maioria sai pra trabalhar, se você ficar em casa, dorme a manhã inteira”, diz.

Outro diferencial do bairro é a união dos moradores que faz com que, informalmente, a Rede de Vizinhos Protegidos funcione muito bem. “Temos, no whatsapp, o Grupo do Progresso, com os moradores do bairro. Então, tudo que acontece aqui, de bom ou ruim, vai para o grupo. Quando alguém viaja, já avisa, pedindo pra ficarem de olho na casa”, explicam as moradoras. “Às vezes, tem um carro que não é conhecido parado por aqui, a gente avisa e o pessoal fica alerta, funciona mesmo. Não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, é um grupo prático, exatamente pra nos dar mais segurança”, completam. O grupo existe há cerca de 5 anos e foi idealizado pelo marido de Rosilda.

Capela de Santo Expedito

O projeto para a construção da igreja começou a ser desenvolvido há cerca de 4 anos. “Na época, eram padre Paulo e padre Fabrício. Começamos com novenas e missas nas casas. O terreno foi doado pela Tereza, esposa do Zé Carlos, e toda a construção foi feita através de doações, missas festivas, leilões e novenas”, destacam Cristiane e Rosilda, ao lado dos filhos Bárbara, Pietro e Luan.

A escolha do padroeiro do bairro foi através de votação, onde a comunidade escolheu o santo das causas justas e urgentes. A festa de Santo Expedito, realizada no mês de abril, tem reunido milhares de devotos nos últimos anos. “A festa chama atenção também porque sempre fazemos o sorteio de mil reais”, diz Rosilda. Esse valor é arrecadado a partir de doações, venda do bingo e leilões.

Memórias e reivindicações dos primeiros moradores do Bairro Progresso

A primeira família a construir sua casa e morar no Bairro Progresso foi a do casal Amador Eduardo de Faria (Dodô) e Maria Paulina de Carvalho Faria, há 25 anos. Mas a história deles na região começou há bem mais tempo, quando moravam do outro lado da avenida Dr. Carlos Geraldo Valadares, no acampamento do DER.

“Foi uma época de muita dificuldade, morando numa casinha com cinco meninos pequenos, sem água, asfalto, cascalho… Também não tinha a ponte do Marmelada, era um mata-burro que a gente morria de medo de atravessar. Na época das chuvas, tinha de calçar uma sacolinha de plástico, ou um saquinho de arroz, porque não tinha condições de andar ali. Os meninos choravam de vergonha de chegar lá em cima sujos de barro”, recorda dona Paulina.

Outro desafio era com relação a transporte. “Não tinha carro. O meu menino, que hoje é advogado, adoeceu novinho, uma bronquite alérgica que nada curava. A gente pelejava pra cercar um carro, arrumar uma carona pra correr com ele para o hospital, mas não passava nada. Era muito difícil mesmo”, diz ela, destacando o orgulho de ter ajudado a criar a família com o abate manual de frangos, enquanto o marido trabalhava na Prefeitura e depois no DER. “A gente tinha um nome muito bom, era o Frango Cigano, um frango caipira sem defeito, amarelinho embaladinho, tudo feito à mão. Entregava nos melhores lugares de Abaeté, Paineiras, no hospital, DER, AABB, durante mais de 35 anos”, destaca.



No início dos anos 90, Dodô e D. Paulina trocaram um lote que tinham comprado perto do Hotel Panorama por dois lotes no loteamento que o empresário José Carlos Pereira dos Santos começava a fazer em frente ao Parque de Exposições. “Foi um bom negócio. Se tivesse construído no Bairro amazonas, talvez não tivesse a freguesia que temos hoje”, avalia Dodô, cujo bar é uma referência na região.

Para D. Paulina, morar ali e à beira de uma avenida movimentada, em uma das entradas da cidade, é uma bênção. “Estou no paraíso! Não saio de casa, mas a gente senta aqui e toda hora vem um procurando referência, vem tomar um guaraná… Jamais troco isso por qualquer outra coisa, em qualquer outra cidade. Não tenho vontade de sair daqui não”, destaca ela, recordando a época em que criavam muita galinha no quintal, cercado de bambu, e ninguém mexia em nada.



Satisfeita com todo o progresso que viu chegar ao bairro, D. Paulina reclama da falta de segurança. “Ruim é só ladrão, que tem muito. Só aqui em casa já entraram umas 5 vezes. A Prefeitura também precisava arrumar esse calçamento de pedras, que não está bom de jeito nenhum. No bairro, só o loteamento novo, do Kéu, que é asfaltado”, finaliza, ressaltando também a alegria de viver perto dos cinco filhos, seis netas e três bisnetos.

Espaço para geração de emprego, renda e progresso

No bairro Progresso, está a fábrica de calçados femininos Zalya que, atualmente, gera 80 empregos na cidade. A empresa, que veio de Araújos, está em Abaeté há 8 anos e chegou a empregar 400 pessoas. “Foi há quatro anos, quando tínhamos também um outro setor no prédio da Itambé. Mas as coisas foram mudando no país e a fiscalização proibiu fábricas em galpões com cobertura de madeira. Então, o setor que tínhamos lá teve de retornar para Araújos”, explica Cleiton Rafael Silva, sócio-proprietário da empresa.



Segundo ele, as expectativas para esse ano são bastante positivas. “Temos uma parceria com a Prefeitura, que paga o nosso aluguel em troca da geração de empregos na cidade. Fechamos o ano passado com quase 100 funcionários e acho que vamos passar bem disso em 2019. Cerca de 80% dos nossos funcionários estão conosco há mais de 5 anos”, destaca Cleiton, que reside na cidade com a família há dois anos. “Gosto demais de Abaeté e, no que depender de mim, vou manter essa fábrica por muito tempo”, completa.

Na avaliação da encarregada geral, Suelen Antônia de Oliveira Faria, a fábrica “é muito importante porque gera muito emprego e, gerando emprego, movimenta o comércio. Pra mim, foi muito bom, porque quando entrei, há sete anos, estava fazendo Administração e muita coisa que via na faculdade já colocava em prática aqui”, destaca. “A empresa está crescendo muito no mercado e competindo com grandes marcas. Graças a Deus, tem gerado muitos empregos, e a expectativa é que cresça e gere ainda mais oportunidades”, finaliza. As sandálias Zalya produzidas em Abaeté são comercializadas em todo o país, numa produção média de 2 mil pares/dia.

Está na hora de implantar a coleta seletiva de lixo em Abaeté?

A implantação da Coleta Seletiva de Lixo em Abaeté este ano é o grande desafio e objetivo da WG Reciclagem, uma das empresas destaques do Bairro Progresso, onde, desde 2006, desenvolve um importante trabalho em prol da preservação ambiental.

Além de gerar renda a dezenas de recicladores já organizados em uma associação, a empresa retira do meio ambiente toneladas de resíduos altamente poluidores, não só em Abaeté, mas também Dores do Indaiá, Quartel Geral, Paineiras, Biquinhas e Morada Nova de Minas. “Só de papelão, reciclamos mensalmente cerca de 10 toneladas”, informa o proprietário, Wellington Eustáquio de Sousa.



“Reciclamos quase todos os tipos de materiais. Não conseguimos trabalhar ainda com o vidro, que requer mais cuidados e um equipamento próprio, devido ao grande risco de acidentes. Além disso, o custo para se levar essa material para Divinópolis, a cidade mais próxima que faz a reciclagem, não compensa, pelo baixo valor agregado”, explica.

Segundo Wellington, a WG encaminha mensalmente para as indústrias de sete a oito toneladas de sucatas de ferro. Já o plástico duro, que é um procedimento mais demorado, leva cerca de sete meses para ser formada uma carga de 8 a 10 toneladas. “Outros tipos de plástico, como sacolinhas de supermercado, costumam ser enviadas de 3 em 3 meses, numa faixa de 5 toneladas. Ajuntamos também o jornal, que mandamos pra Betim, Contagem, BH, Divinópolis, Cláudio e Pitangui”, explica.



Nesse processo de coleta de resíduos recicláveis, ele conta com a parceria de diversas empresas, como Cooperabaeté, Mercabrás, Hotel Panorama, Bar do Peixe, Supermercado BH e outras.

Wellington espera que essa rede de parcerias seja muito ampliada, no desafio de implantação da coleta seletiva de lixo em Abaeté. “Não podemos parar no tempo, a cidade está crescendo e temos que entrar nessa nova etapa”, analisa.



Em sua avaliação, o trabalho de conscientização é primordial para concretizar essa meta. Há alguns anos, o empresário promove palestras nas escolas e é parceiro do “Dia de Cooperar”, desenvolvido pelo Sicoob Credioeste e Cooperabaeté com apoio da Administração Municipal, para a implantação de um projeto piloto de coleta seletiva do lixo na E. M. Irmã Maria de Lourdes.

A ideia é começar por um bairro e expandir aos poucos, até alcançar toda a cidade e zona rural. “Se quisermos implantar a coleta seletiva na cidade toda, poderão surgir vários problemas que não vamos conseguir solucionar tudo de uma vez. Nesse trabalho de conscientização, esperamos contar também com o apoio das igrejas e da comunidade de maneira geral”, finaliza Wellington, muito confiante na adesão dos abaeteenses a esse projeto.

