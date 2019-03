Segundo o livro “História de Abaeté”, de José Alves de Oliveira, até a década de 30, o carnaval abaeteense se resumia ao “entrude”, a brincadeira de molhar o próximo com água de cheiro… até que foi inaugurado o Abaeté Clube. Ali, no final dos anos 30, a elite da cidade começou a brincar o carnaval.

Com o fim da ditadura Vargas, em 1945, e a divisão política de todo o país, o Abaeté Clube ficou restrito aos partidários da UDN (liderada pelos Cunha Pereira). E os simpatizantes do PSD (liderado pela família Álvares da Silva) fundaram o Nosso Clube, na esquina das ruas Antônio José Pereira e Getúlio Vargas.

Em 67, o ponto de encontro da galera que não frequentava os clubes do centro da cidade era a sede do Frejó, no Pau d’Óleo, onde eram promovidos bailes nos fins de semana e um carnaval bem popular. Enquanto nos clubes, era preciso ser sócio e até usar gravatas, ali todos ficavam mais à vontade e dançavam a noite inteira.

E como começou o carnaval popular na Praça Dr. Canuto? Ou, na época, Praça Rui Barbosa? Mostrando um pequeno gravador que animava a festa, Haroldo Francisco de Oliveira, o Haroldinho, conta:

“Em 1980, o então prefeito Dr. Carlos Valadares teve a ideia de fazer uma decoração com corações, começando em frente a Casa Moura, na rua Getúlio Vargas, e indo até a Rua Dr. Antônio Amador, perto da Casa Jafet.

Nós passamos a madrugada na Prefeitura fazendo este trabalho voluntário, que deu um ar bem gostoso no carnaval”.

“Em 81, nós voltamos com esta decoração e, naquela casinha de táxi, colocamos duas cornetas e um gravador pequeno. Imagine o som da época! Ninguém tinha coragem de pular o carnaval na rua. Eu pegava nas mãos das crianças e fazia aquelas rodinhas”, recorda Haroldinho.

Em 82, o carnaval de rua evoluiu, quando Dr. Carlos contratou a banda que animava os foliões no Abaeté Clube para tocar também do lado de fora até às 10 da noite.

“Em 83, já na administração Dr. Guido, a Prefeitura contratou a banda de música ‘Furiosa’ e fizemos a festa na rua até às duas da manhã. Andei a cidade toda procurando pessoas interessadas em colocar barraquinhas na praça. Ninguém tinha coragem. Só conseguimos montar uma barraca, a do ex-vereador José João, que, com o dinheiro dos quatro dias de carnaval, comprou um carro zero. No ano seguinte, já eram oito barracas”, historia Haroldo.

Elas eram construídas de materiais como bambus, latões, com cobertura de palhas ou lonas até 2006, quando a Prefeitura iniciou a padronização das barraquinhas e o aluguel de banheiros químicos para os foliões.

Um dos destaques dos anos 80 eram os desfiles de Escolas de Samba.

Paralelo aos bailes carnavalescos, uma forte tradição do carnaval abaeteense desde o final dos anos 70 era o jogo “Camisola X Pijama”. A inscrição era algumas garrafas de cerveja e a escalação dos times obedecia ao critério de nascimento: quem nascia em mês par era pijama e em mês impar, camisola. Havia também a preliminar entre o “Pijaminha” e o “Baby Doll”.

Nos anos 90, um grande destaque do carnaval de Abaeté, tanto na Praça como no Abaeté Clube, era a Banda Camaleão.

Em 1998, numa iniciativa do Movimento dos Abaeteenses na Capital (MAC), o primeiro trio elétrico circulou timidamente por algumas ruas de Abaeté durante o carnaval.

A partir de 2000, o Trio Elétrico HP 2 começou ser contratado pela Prefeitura para animar o carnaval, em um ponto fixo da Praça Dr. Canuto, na Rua Getúlio Vargas.

Em 2001, a Prefeitura de Abaeté iniciou a concretização do sonho de “trazer o carnaval do Recife e da Bahia para Abaeté”, com uma melhor organização das barraquinhas e apoio ao trio elétrico “Triboauê”, que fez um pequeno percurso pelas ruas centrais de Abaeté, com vendas de abadás, ducha e cordão de isolamento.

Esse novo estilo baiano do axé e do trio elétrico pelas ruas da cidade ganhou um novo impulso no primeiro carnaval temporão de Abaeté, que reuniu cerca de 10 mil foliões em maio de 2003…

e revelou-se uma grande frustração no carnaval de 2004, promovido pela Beta Brasil, com apoio da Prefeitura.

Naquele ano, as cerca de 1.500 pessoas que adquiriram os abadás mal puderam sentir o gostinho de foliar “atrás do trio elétrico”.

Além de começar muito tarde, por volta de duas horas da madrugada, o percurso pelas ruas da cidade foi prejudicado pela chuva: com a cobertura de proteção aos instrumentos e aparelhos de som, o trio ficou alto demais e não pôde passar sob os fios de energia que cortam as ruas e avenidas de Abaeté. O trajeto máximo, em algumas noites, nos períodos de estiagem, foi da esquina das avenidas Simão da Cunha e Dr. Guido até a Praça da Matriz.

Nesse ano, a grande sensação do carnaval foi a Banda Delyrius. Apontada nos cartazes como uma atração secundária frente a tantas novidades, a banda que subiu no palco armado ao lado da Praça Dr. Canuto “roubou a cena”, tanto nos bailes noturnos como nas matinês.

Em 2005, com maior profissionalismo e organização, os empresários Alexandre Lucas Pereira (Duca) e Ricardo Teodoro (Manteiga) lançaram o Abaeté Folia, que, anos depois, foi consagrado como um dos melhores carnavais de Minas, pela sua organização, estrutura, segurança, shows de alto nível e aglomeração de gente bonita. (Confira a matéria no link https://www.nossojornalabaete.com.br/2019/02/22/abaete-folia-a-historia-de-uma-grande-festa-no-carnaval)

Os bailes com as tradicionais marchinhas e matinês no Abaeté Clube continuaram até 2007, quando foram interrompidos por falta de público. A partir daí, o espaço passou a ser alugado para sediar bares, restaurantes, local de entrega de abadás, escola… e o Texxas Beer.

Em 2017, um grupo de amigos liderados por Carla Rabelo iniciou um movimento para resgatar os Bailes de Máscaras e as velhas Marchinhas, com a promoção de eventos no antigo Abaeté Clube.

Essa tendência promete crescer em 2019, com os anunciados bailes carnavalescos e matinês no atual Texxas Beer, com matinês, DJS e shows ao vivo todas as noites.

Pela primeira vez nos últimos 39 anos, a Prefeitura não vai promover o Carnaval Popular na Praça Dr. Canuto, devido à crise financeira.

Vale destacar também os Concursos de Marchinhas, promovidos pela Casa da Cultura a partir de 2014. O último aconteceu em dezembro de 2018, em parceria com Hangar Eventos e SELT, numa tentativa de estimular a formação de blocos carnavalescos na cidade.

* Matéria publicada em janeiro de 2016, com atualizações

