Na tarde de 21 de fevereiro de 2019, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que duas pessoas, que se encontravam em um veículo, faziam um contato suspeito com dois homens. Foi relatado que, ao ser entregue um objeto aos ocupantes do automóvel, este saiu rapidamente, deslocando-se sentido trevo de Cedro do Abaeté.

De posse das informações, a guarnição militar iniciou bloqueio, a fim de realizar a abordagem. Os envolvidos desobedeceram a ordem de parada e, durante a fuga, lançaram invólucros em um matagal. Os militares alcançaram o carro e contiveram os suspeitos.

Durante buscas na mata, foi encontrada uma pedra de crack de tamanho considerável. Além disso, os dois homens com os quais os ocupantes do carro contactavam foram localizados e com um deles havia R$ 1.172,00 em dinheiro e R$ 100,00 em um cheque.

Diante do fato, os envolvidos (L.C.F, 38 anos; P.C.C.S.,25 anos, F.J.L, 31 anos e W.A.P.N., 42 anos) foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

