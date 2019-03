O ano de 2005 marcou o lançamento do Abaeté Folia, que movimentou a economia da cidade, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento do turismo de festas em Abaeté.



Nesse primeiro ano, foram vendidos cerca de 1.500 abadás para o bloco NALATA, e a boate itinerante Taj Mahal, montada na Praça de Esportes, recebeu um público médio de 2.000 pessoas por noite. O trio elétrico circulou pelas ruas da cidade de 18 às 22 horas, estacionando na Praça Dr. Canuto às 23 horas, para animar o carnaval popular.

O mesmo esquema foi montado no ano seguinte, 2006, quando o número de abadás vendidos dobrou para 3.000 e cerca de 100 casas foram alugadas na cidade para os foliões visitantes, inaugurando uma nova e até então inusitada fonte de renda para Abaeté.

A festa cresceu em 2007, com a introdução de um trio de apoio com camarote para 160 pessoas e montagem de duas boates itinerantes na Praça de Esportes, com praça de alimentação. Nesse ano, segundo os organizadores Duca e Manteiga, foram vendidos cerca de 4.500 abadás, 80% para jovens residentes em Belo Horizonte, que movimentaram o comércio da cidade de forma geral.

Em 2008, o carnaval de Abaeté foi apontado pela imprensa como um dos melhores das Gerais. O evento cresceu com a montagem do primeiro camarote open bar para 600 pessoas, trio de apoio, três boates itinerantes na Praça de Esportes e mais de 4.000 abadás vendidos.

Nesse ano, foi lançada a logomarca “Abaeté Folia”, que perdurou até 2018.

No centro da cidade, a paisagem se modificou, com a transformação de lojas, alpendres, garagens, banca de revistas e até construções em barzinhos improvisados.

Em 2009, o Abaeté Folia começou a ser divulgado na mídia como “o melhor carnaval de Minas”, ou “o carnaval mais baiano das Gerais”: um dos poucos do estado com circuito de rua, trio elétrico e bandas ao vivo, numa mistura de axé, música eletrônica e o pop rock das três boates. Nesse ano, foram vendidos cerca de 1.600 camarotes e 3.400 abadás. A grande atração foi a Banda Via Circular, de Salvador.

O estilo sertanejo elétrico foi introduzido no Abaeté Folia em 2010, com a dupla João Paulo e Eduardo. Outros destaques foram a banda Rapazolla e a introdução de shows ao vivo no camarote durante o percurso do trio, que contou com duas apresentações por noite. Foram vendidos 2.000 camarotes e 5.000 abadás.

Em 2011, a capacidade do camarote open bar dobrou para 4.000 pessoas, superando os 3.000 abadás vendidos. Nesse ano, o carnaval de rua foi prejudicado pelos cerca de 350 milímetros de chuvas que caíram nos cinco dias de folia, mais que o volume registrado nos meses de janeiro e fevereiro, que somaram 273 ml.

Considerado pela população de maneira geral como o melhor de todos os tempos, o carnaval 2012 bateu recordes de público, geração de renda, queda na criminalidade e divulgação da cidade a nível nacional.

De acordo com estatísticas da Polícia Militar, Abaeté recebeu aproximadamente 70 mil pessoas no sábado, 18 de fevereiro, para o show de Michel Teló, que, durante três horas, circulou no trio elétrico pela Avenida Simão da Cunha.

Ainda de acordo com a PM, na segunda-feira, 20, 50 mil pessoas foram às ruas para assistir ao show da dupla João Bosco e Vinícius.



Segundo cálculos da Prefeitura junto aos gerentes das agências bancárias da cidade, cerca de R$ 10 milhões entraram na cidade durante o carnaval 2012. Não faltou água, energia elétrica, comida, bebida ou alojamento para os abaeteenses e visitantes, e o índice de criminalidade foi considerado muito baixo pela PM, considerando a dimensão da festa.

No Abaeté Folia 2013, a grande atração foi a dupla Fernando & Sorocaba, que não se apresentou no trio elétrico, mas na boate montada na Praça de Esportes, com capacidade para 6.000 pessoas.

Em 2014, o Abaeté Folia foi transferido para o Campo do Atlético e, mais uma vez, as grandes atrações se apresentaram na boate: a banda baiana Psirico, a dupla sertaneja Henrique & Juliano e a cantora Anitta.



O trajeto do trio elétrico ficou restrito ao Campo do Atlético, e houve muitos protestos da população contra os abusos dos paredões de som na Praça da Prefeitura.

A polêmica com relação ao Abaeté Folia cresceu em 2015, quando o trio elétrico ficou concentrado na rua Dr. Antônio Amador, em frente ao camarote, limitando-se a andar alguns metros, ora de frente, ora de ré, no espaço fechado entre as Avenidas Simão da Cunha e Barão do Indaiá.



A elitização da festa, que se tornou mais fechada e excludente, inibindo uma melhor distribuição de renda, gerou acirrados debates na Câmara Municipal, pela insatisfação de lideranças, vereadores, comerciantes e da população em geral.



Em uma mega estrutura montada no campo do Atlético, o Abaeté Folia 2015 reuniu cerca de 15 mil pessoas por noite, segundo estimativa dos organizadores, em mais de 75 horas de música, 30 shows, 18 DJs e cinco festas. As maiores atrações da festa foram Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Luxúria, É o Tchan, Érick Pimenta e MC Guimê.

No ano de 2016, o grande destaque foi o show do cantor Wesley Safadão que, segundo os organizadores, levou 15 mil foliões ao delírio na segunda-feira de carnaval, sendo o ponto alto do Abaeté Folia naquele ano.



A festa, promovida pela Nenety Eventos, contou também com shows de Henrique & Juliano, Alinne Rosa, Pedro Paulo & Alex, Victor e Fabiano, DJ Alok. Ao todo, foram 20 shows, 30 djs, três palcos, o famoso trio Padilhão, 40 horas de open bar, seis ambientes, 10 mil m2 de área coberta e muita diversão.

Apesar da crise no mercado, o carnaval superou as expectativas dos envolvidos na venda de ingressos, no aluguel de casas (mais de 150) e na organização das repúblicas, que apresentou um crescimento de 50% em relação ao ano anterior.

No ano de 2017, a “sofrência” de Marília Mendonça e o “sertanejo universitário” de Gusttavo Lima foram os grandes destaques do Abaeté Folia. A substituição do tradicional trio elétrico por um palco 360º nos camarotes gerou polêmica nas redes sociais.



Segundo a assessoria de imprensa da Nenety Eventos, uma média de sete mil pessoas por dia marcaram presença na festa. Foram 40 horas de open bar e grandes atrações, como Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ, Matheus e Kauan, Marília Mendonça, Molejo, Vintage Culture, Victor e Fabiano, DJ Zeu, Samboleiros e outros.

No dia de maior público, 8 mil foliões se vestiram de branco para a Festa White Neon e vibraram nas três horas de show do sertanejo Gusttavo Lima. Mas uma das atrações mais esperadas da noite, o MC G15, autor do hit “Deu Onda”, não compareceu.

Em 2018, com uma estrutura e um público menores que nos anos anteriores, o Abaeté Folia apresentou atrações como Gusttavo Lima (que, mais uma vez, levou os fãs à loucura, em mais de três horas de show), Henrique & Juliano, É o Tchan, Dennis DJ, Alexandre Peixe, MC Kevinho (que deixou os foliões irritados com uma apresentação de pouco mais de 30 minutos) e outros.

