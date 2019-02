Prisões por tráfico de drogas e furto

Durante patrulhamento pelo Bairro Bela Vista, no dia 25/01/19, a GuRp PM visualizou a autora NGP próxima a um ponto de venda de drogas e, ao perceber a aproximação da viatura, a mesma levou a mão até a boca. Ela foi abordada e dada ordem para abrir a boca, encontrando, então, uma bucha de “maconha”.

A autora relatou que havia acabado de comprar a droga de um indivíduo que estava próximo do local da abordagem, nos apontando o autor OFS, sendo este abordado e preso.

Ele, por sua vez, relatou que havia acabado de comprar a droga de um indivíduo conhecido por “J” marido de V., que a droga seria para seu uso e, que após pedido, havia repassado a bucha para a autora N..

Diante dos fatos, a GuRp PM deslocou até a residência dos autores, sendo abordado IES e VFS. Durante as buscas no interior da residência, os militares encontraram 125 pedras de “crack” sobre um armário, pedras doladas, prontas para o comércio, uma bucha de “maconha” de tamanho considerável sobre o guarda roupa. V. estava na posse de R$ 97,00 reais, cédulas diversas, enquanto I. portava uma cédula de R$ 10,00 reais e 02 telefones celulares.

Os autores foram presos e conduzidos até a DePol em Bom Despacho, juntamente com os materiais apreendidos (125 Pedras de “crack”, 02 Buchas de “maconha”, 02 telefones celulares, 01 Balança de precisão e 107,00 (Cento e sete reais)).

Após ação rápida da Pm, suspeito é preso por tráfico de drogas

No dia 23 de Janeiro de 2019, em Abaeté, durante abordagem a alguns indivíduos próximo a um ponto de Tráfico de Drogas, a guarnição militar percebeu que um rapaz, em atitudes suspeitas, saiu de dentro de uma residência perto do local.

Ao avistar a viatura, o envolvido, M.O.A.B de 24 anos atirou alguns objetos que segurava sobre o muro de uma residência próxima. Os militares realizaram buscas no local, sendo encontradas três pedras de crack.

Em seguida, a guarnição se deslocou até a casa do suspeito, de onde este havia evadido e localizaram uma bucha de maconha e um rolo de plástico filme. Durante busca pessoal, os militares localizaram R$ 100,00 em dinheiro no bolso da bermuda do rapaz.

O envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Bom Despacho, com os materiais apreendidos.

Após ação da PM, suspeito de furto é preso

Na data de 23 de Janeiro de 2019, a Polícia Militar foi acionada e compareceu à rua Paulo Nelson de Andrade, onde havia ocorrido um furto. A vítima, A.P.A. de 62 anos relatou que estava em sua residência, quando escutou barulhos no portão, percebendo, então, que I.I.L.S.M. de 18 anos, subtraíra seu aparelho celular e evadira pela rua.

Os militares iniciaram rastreamento e avistaram o suspeito entrando em sua moradia, sendo este abordado. Porém, nada foi encontrado. A responsável pela casa autorizou a entrada da guarnição militar no local, no entanto, não se localizou nenhum objeto.

Ressalta-se que o rapaz, quando era menor de idade, participou de vários furtos e já foi apreendido em decorrência de suas ações.

Diante do exposto, o envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia sendo autuado em flagrante delito.

