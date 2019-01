Bairro Santo Antônio em Destaque

Localizado entre as Avenidas Joaquina do Pompéu, Milton Campos, Dr. Guido e a Rua Dom Pedro II, certamente abençoado pelo padroeiro que lhe dá o nome, Santo Antônio parece ser um bairro onde o espírito de Natal prevalece durante os 365 dias do ano. Todos os moradores que a reportagem do Nosso Jornal encontrou destacam a fraternidade, o carinho, a união, o respeito e a alegria como fortes características do cotidiano da comunidade.

Para Breno de Oliveira, 37 anos, que nasceu, cresceu no Santo Antônio e fez questão de morar ali quando se casou, “é um bairro tranquilo, limpo, de classe média e pobre, onde as pessoas são mesmo muito unidas. Você precisou de um vizinho, aparecem dois ou três para ajudar. O povo é muito respeitoso. Não tem violência, roubo, confusão, problemas com drogas são poucos. É um lugar bom pra viver e criar os filhos. A gente conhece todo mundo, vai virando uma família só”.

E esse amor pelo local vai sendo mesmo transmitido de pais para filhos. Ysis Valentina, de 9 anos, que já recebeu o título de Mini Miss Minas Gerais Baby 2014 e Mini Miss Brasil Universe Simpatia 2014, declara-se completamente apaixonada pela cidade e pelo bairro Santo Antônio. “Não quero sair de Abaeté, eu amo aqui. Tenho muitos amigos que moram perto, minha casa é sempre cheia, tem a praça onde a gente pode brincar. É bom demais”, destaca ela, que canta no coral da escola, estuda inglês, toca violão, teclado, joga capoeira e já encontrou muitas portas abertas para desfilar e viver em São Paulo. “Não fechamos as portas, mas deixamos encostadas, para esperar ela crescer e viver bem essa infância tranquila no interior. Tivemos muitas propostas, e foi escolha dela continuar aqui, ao invés de seguir a carreira de modelo”, conta a mãe, Clarice.

Para o bairro melhorar ainda mais, a família reivindica uma melhor iluminação na Praça Santo Antônio, que também poderia ganhar uma academia de saúde, mais bancos e árvores para melhorar as condições de lazer das famílias. “Com esforço, boa vontade e dedicação, muito ainda pode ser feito pelo Santo Antônio, o bairro que tem mais crianças, o mais divertido, o mais alegre que eu conheço”, finaliza Breno.

Era uma vez a Rua do Capim e um povo muito pobre…

Antigamente, grande parte da região compreendida entre as Avenidas Joaquina do Pompéu, Milton Campos, Dr. Guido e a Rua Dom Pedro II era popularmente conhecida como Rua do Capim, numa alusão às casebres cobertas com palha e rebocadas com barro.

Há cerca de 70 anos, por ali passava o Córrego Olhos d’Água, onde os poucos moradores da redondeza costumavam pescar. Com o passar do tempo, essa pequena lagoa secou e, em seu lugar, foram construídas várias casas e aberta a Rua Deusdedith Alves de Souza.

Na antiga Rua do Capim, havia uma praça muito simples, onde as crianças iam brincar e jogar bola. Ali, os moradores ergueram um pequeno altar, com imagens rudes. Em 1968, o fazendeiro Hélio Faria construiu no local uma Igrejinha, em pagamento de uma promessa a Santo Antônio. Foi essa igreja que deu origem ao nome do bairro.

Quem conta um pouco dessa história é Marta Corgozinho (conhecida como Marta do Zé Doido ou Vovó Marta), que residiu na região por cerca de 50 anos, destacando-se como uma importante líder comunitária.

Ela ressalta que esse trabalho social foi inspirado por D. Lourdes do Seu Romeu Macedo, sua patroa na época. “Desde os 16 anos, D. Lourdes me tirava do serviço e me levava pra ajudar na catequese. A igrejinha estava desmoronando, a gente organizava e missas cultos debaixo do pé de abacate e fazia novenas pra arrumar dinheiro pra levantar a igreja. Quando ela morreu, eu dei continuidade ao trabalho, com D. Geralda do Jovino, a esposa do Seu Raimundo, o Nego do Jader e a D. Nazaré,” recorda Marta que, durante anos, atuou também frente ao lactário que recolhia e distribuía leite às crianças carentes do Santo Antônio.

Marta recorda das irmãs de caridade que moraram no bairro, dos grandes projetos sociais desenvolvidos na região, especialmente nos tempos de Frei Patrício e Frei Célio, das campanhas para comprar cestas básicas e uniformes para as crianças estudarem no jardim da rede municipal. “Tenho muita saudade do bairro, das pessoas. Era como uma grande família”, declara, citando também antigos e folclóricos moradores dali, como o velho Alcibíades, que provocava medo nas crianças, pois era barbudo, vivia sujo, tinha cabelos compridos e usava óculos escuros.

Havia também a Tidóia, D. Virgínia Gancho, Maria Marculina, Maria Colodina e João Bernardino. “E o Tonho da Farinha Pôde, que tocava uma sanfoninha de oito baixos e cantava: Joaquim tem faca mas não tem bainha, vendeu a faca pra comprar farinha. Era a maior piada para os meninos”, completa Vovó Marta, que hoje mora e trabalha no centro da cidade. “O que eu sei, aprendi naquela comunidade. Eu me doei muito e ganhei mais do que passei para eles. Aprendi a ser mais humana, cresci espiritualmente. Foi um tempo muito bom”, reconhece.

No aconchego da Vila Familiar

Aos 94 anos de idade, Seu Nascimento Gregório de Sousa vive rodeado de alguns dos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, em uma vila familiar com uma casa e oito barracões, no bairro Santo Antônio. “Acho bom demais morar aqui, junto da família. A vizinhança muito boa, o povo todo gosta da gente, é um lugarzinho sossegado, tem muito comércio perto, uma alegria só”, declara, ao lado das filhas Geralda e Jô, dos netos Felipe e Lindinha e da bisneta Júlia – alguns dos muitos familiares que moram lado a lado.

Em destaque, alegria de viver no Bairro Santo Antônio

Aos 81 anos de idade e 50 como moradora do Bairro Santo Antônio, D. Tereza Francisca da Fonseca é daquelas pessoas de fibra, de tanta energia e disposição, que ainda não conseguem ficar muito quietas. “O que eu dou conta de fazer, eu faço. Limpo arroz no pilão, faço paçoca, torro café. Se mata um porco ou uma galinha, eu ajudo a arrumar. Se eu vou pra roça passear e tiver um serviço, eu faço. Vou vivendo assim”, diz a senhora, que é viúva há 31 anos, tem seis filhos e nem sabe dizer ao certo quantos netos, bisnetos e tataranetos.

Para ela, “morar no Bairro Santo Antônio é bom demais. Todos os vizinhos são amigos. Não tenho inimizade nem com cachorro”, brinca. E conta casos do tempo em que vivia na roça, criando os filhos e trabalhando duro. “Meus filhos foram criados só no peito, nunca dei uma chupeta, nem mamadeira. Quando acontecia de dar um leite, era no copo. Ganhei eles foi em casa, nunca estive no médico nem pra saber se eu estava grávida. Graças a Deus, os seis que Deus me deu estão comigo”.

Citando os nomes de Zé João, Reinaldo, Nego (Manoel), Toninho (Antônio Alberto), Zélia e Geraldo, D. Tereza ressalta que vivia nas roças com todos eles. “Estendia uma coberta na sombra enquanto eu trabalhava nas lavouras, lavando roupa no córrego… Na hora de dar mamá, eu ia lá. Só a senhora vendo o que eu já passei na minha vida. Hoje eu vivo satisfeita demais, porque tudo é trabalhador, direito”, declara, sorrindo.

Um dos pontos de destaque no Bairro Santo Antônio é o Bar do Paulo, fundado há 30 anos e com muita história pra contar. Principalmente para a família de Paulo Roberto Rodrigues (Paulão) e Maria Antônia de Faria Rodrigues (Lia). “Abrimos o bar em setembro de 1988 e nosso filho mais novo nasceu em outubro. Os outros dois eram pequenininhos. Foram todos criados aqui, assim como os três netinhos. A família girou em torno do bar, todos ajudaram. O caçula ainda está aqui conosco”, conta Lia, responsável por cozinhar o famoso torresmo de barrigada e as especialidades da casa: feijoada na terça e sexta, arroz com galinha na quarta, frango assado no sábado e domingo, carne de panela, mandioca e tira-gostos na segunda e quinta.

Clarindo Levindo da Cunha

Comerciante:

“Nasci no Bairro Santo Antônio, comecei no comércio em 1992 com meu pai (Zé da Pasta) e abri o Bar do Clarindo em 2004. Sou suspeito pra falar, mas acho que o melhor lugar que tem pra viver em Abaeté é aqui. Nosso bairro é tranquilo, não tem violência, o pessoal é todo muito agradável, unido. Precisou de um, é só chamar. Teve um dia que eu fui embora e esqueci a porta do bar aberta. Estava na casa da minha sogra, chegou um vizinho lá chamando… As pessoas se preocupam umas com as outras.

Meu bar é sempre cheio de amigos. O povo gosta de vir pra cá jogar uma sinuquinha, conversar, tomar um chopp gelado, o frango frito que eu faço para tira gosto é famoso. E eu gosto do que eu faço. Trabalho de segunda a segunda, de 6:40 às nove da noite. Tem um freguês que fica me perguntando até que dia eu vou aguentar fazer isso. Digo que enquanto eu tiver saúde e gostar do que eu faço, vou continuar”.

”Todos os bairros são importantes, mas considero Santo Antônio o mais importante da cidade, porque nós saímos da linha da miséria, de casinhas de capim, passando as maiores dificuldades do mundo, pra dar a volta por cima.

Onde antigamente tinha vários cachaceiros, os netos são homens de bem, trabalhadores, muitos viraram empresários que geram emprego na cidade. No lugar das casas de capim, temos boas construções, prédios, ruas bem traçadas.

É um bairro bem posicionado e bem atendido. Aqui se encontram grandes empresas, oficinas, cemitério, presídio, secretaria de saúde, garagem da prefeitura, um dos melhores PSFs, igreja… Por metro quadrado, é onde tem mais gente na cidade. Aqui tem alegria. É gente nas ruas, é gente trabalhando, muita criança. Convivência boa, o pessoal fica sentado nas portas batendo papo. Um lugar abençoado!” (HCO)

“Quando eu me mudei para o Bairro Santo Antônio, há 32 anos, ninguém queria que eu viesse pra cá. Diziam que isso aqui era um deserto. Não tinha a Avenida Milton Campos, a cidade parava perto da Avenida Joaquina do Pompéu.

Fui nascida e criada na Avenida Barão do Indaiá, dei aula 15 anos na zona rural e vim para o Bairro Santo Antônio em 1986, com três filhos pequenos e grávida da caçula.

Eu fui gostando, gostando e resolvi ficar. Trabalhava no Estadual e ia fazendo caminhada.. durante 30 anos. Com a herança do meu pai, ampliei a casa, troquei o telhado, fiz um barracão para minha filha dar aula de reforço.

Aprendi a gostar do Bairro pela amizade que eu fiz aqui, pela confiança mútua. As pessoas são muito amigas, solidárias. Formar uma equipe para ajudar as pessoas é a coisa mais fácil. Eu ganho muita roupa para distribuir, muita coisa para socorrer famílias carentes.

Sou coordenadora do Movimento Mãe Rainha, participo da Catequese, ajudo na igreja e na comunidade Santo Antônio, junto com a Erotildes (coordenadora), Mariquinha (secretária), Nega do Alino – Maria Francisca (tesoureira). Participo também da equipe de reforma da matriz de Nossa Senhora do Rosário, ganhamos tinta, tijolos, material de construção.

Enfim, sou uma pessoa feliz! Agora, com a herança da minha mãe, vou acabar de arrumar a minha casa, deixar tudo do jeito que eu sempre sonhei. E continuar aqui, no Santo Antônio, o bairro do meu coração”.

*Publicado em Dezembro de 2018.

Comentários