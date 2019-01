Bairro Bernardo Soares de Faria em Destaque

Considerado o bairro com maior número de habitantes por metro quadrado de Abaeté, o Bernardo Soares de Faria foi criado na administração de Dr. Guido, em 1988, a partir do loteamento do antigo Campo de Aviação.



Para muitas famílias até então residentes na zona rural, ele representou a oportunidade de mudança para a cidade, em busca de emprego e melhores condições de vida. Foi o caso de D. Helena Xavier, viúva, que há 28 anos se mudou para o novo bairro com os cinco filhos.

As irmãs Leila e Lucimar contam que começaram a trabalhar aos 10 ou 11 anos de idade, limpando casas, passando roupas, cozinhando. “Quando a gente veio pra cá, não tinha casa quase nenhuma. Era tudo bem simples, rebocado, só no tijolo, sem piso. Não tinha calçamento, asfalto, nem energia. Sempre faltava água, a gente tinha que buscar na descida do motel, bem longe, num açude. A mãe já foi muitas vezes lavar roupa na fazenda do Homero, levando bacias, porque não tinha água aqui”, recorda Lucimar.

Para elas, uma das maiores diferenças do bairro em comparação com o período quando se mudaram é a questão da segurança. “Lembro que era tão tranquilo, que a gente podia dormir com a casa aberta, não tinha perigo. Todo mundo confiava em todo mundo. Foi uma época muito boa. Hoje, as pessoas precisam colocar cerca elétrica, muro alto, concertina e deixar o portão trancado o tempo todo”, ressalta Leila.

Segundo as irmãs, o sonho de ter um posto policial é antigo. “Assim como é antiga a promessa também”, analisa Leila. “O pior nem é isso. É que, às vezes, a gente liga e a polícia não atende o telefone de madrugada, porque, se atendessem, era rapidinho chegar no local de carro e até dar flagrante”, lamenta Lucimar.

A iluminação precária e a inexistência de rede de esgoto em alguns pontos torna a situação dos moradores complicada. Apesar de tudo, ambas se dizem apaixonadas pelo bairro e região. “Gostamos demais desse lugarzinho aqui”, diz Lucimar, que hoje mora e tem um bar/mercearia na rua Manoel Soares de Andrade, na divisa com o Bernardo Soares de Faria.

Ela brinca que não sabe o que tem mais no bairro: se barzinhos ou igrejas evangélicas. “Deve ter uns 10 de cada”, calcula. Basicamente residencial, o Bernardo Soares de Faria tem também duas igrejas católicas (Santa Clara e São Pedro) e um centro espírita.



Para D. Diomara Maria de Alexandre, 75 anos, além da presença dos familiares, ter uma igreja evangélica perto de casa é a maior alegria de residir no Bernardo Soares. “Minha vida é da igreja pra casa, da casa pra igreja, ir na casa da minha irmã, da minha filha, de vez em quando na sorveteria”, declara, ao lado da filha Raquel e dos netos Kelvin, Iuri e Pâmela.

Encontramos a família numa tarde de domingo, assentada na porta da casa – um hábito muito comum entre os moradores do bairro. Embora as calçadas dali sejam um tanto mais estreitas que na maior parte da cidade, a convivência dos vizinhos e familiares parece ser bem maior – apesar da insegurança pública.

Avô do ex-prefeito Dr. Fernando, Bernardo Soares de Faria era um marceneiro humilde e pacífico que nasceu em Pitangui em 1846 e veio para Abaeté com a missão de restaurar nossa primeira igrejinha.

Aqui, conheceu Dona Maria das Dores São Pedro, com quem se casou e teve 11 filhos. Faleceu em 1939, deixando um exemplo de integridade, honestidade, dedicação ao próximo e à comunidade.

Ponto de encontro familiar dominical

Reunir os cinco filhos, noras, genros, sete netos, oito bisnetos e o tataraneto em casa, nas tardes de domingo, é sempre uma grande alegria para D. Valdomira Maria de Jesus, 83 anos, e Seu Pedro Ribeiro de Almeida, 85. Eles são alguns dos primeiros moradores do Bairro Bernardo Soares de Faria, em um acolhedor “ranchinho” construído em um dos lotes distribuídos pela administração municipal, em 1988, às pessoas que ainda não possuíam nenhum imóvel, nem renda superior a um piso salarial.

Até então, o casal sempre tinha morado e trabalhado na zona rural, onde criou os filhos. “Agradeço muito a Deus e ao Dr. Guido por esta oportunidade. A primeira casa construída aqui foi do Miltinho Pedreiro. A segunda foi a minha. Adoro este lugar”, declara D. Valdomira, residente na rua Valdemar José Fernandes, com sonhos de ainda conseguir ampliar a moradia e ver todas as ruas do bairro asfaltadas.

Ela conta que, “no início, só escutava as cantigas dos sapos no brejinho. Para construir esse ranchinho, tínhamos que buscar água lá nas casas populares. Não tinha luz, a gente vivia no escuro, foi aquela dificuldade”, recorda, rodeada pelos familiares, que todos os domingos se reúnem para tomar o café da tarde em sua casa. “Hoje, só está faltando um genro. Família unida é a maior bênção”, finaliza a matriarca, que se prepara para ganhar o segundo tataraneto.

Cidadania em alta no Bernardo Soares

Há menos de um ano residindo no bairro Bernardo Soares de Faria, D. Maria Elisabete Mota, de 63 anos, empenha-se para deixar a praça Santa Clara mais bonita e agradável. Em frente à sua casa, ela já plantou tamarindo, bananeira, goiabeira, ipê branco e mão/pata de vaca. “Pra todo lado que moro, gosto muito de plantar, capinar, ver tudo limpinho, arrumadinho. Tem umas pessoas que destroem, mas a gente insiste. O que mais gosto na vida é de trabalhar. Sou velha, mas se eu passar a mão numa foice, corto lenha pra uma carvoeira o dia inteiro”, conta ela, que também é pescadora, já viveu no Junco e mora com o marido em Abaeté há mais de 15 anos.



Outro morador, José Ferreira Costa, o Zé Lasão, também procura contribuir para fazer da praça um local mais agradável. Seguindo o exemplo de D. Maria, já plantou mudas de abacate, manga, jabuticaba e outras. “No futuro, se resolverem terminar a praça, já terão umas árvores grandes, pra dar sompra e fruta para o pessoal”, vislumbra ele, que costuma regar as plantas duas vezes por dia.

Zé Lasão conta que foi criado no bairro São Pedro e guarda muitas recordações da história dessa parte da cidade. “Eram só 14 casas, contando com as nove do DER e não tinha rua, nem nada. Lembro quando o campo de aviação era na Jacira Gomes também. Tinha um tio que mexia com time de futebol e eram dois campos ali, um do lado do outro. Aí Dr. Guido formou esse bairro pra população”, recorda. “Gosto de morar nessa região, mas o ruim de Abaeté é o salário, a falta de emprego. A pessoa que der conta de viver honestamente aqui vive em qualquer lugar do mundo. Já morei em Goiás, no Triângulo e pra todo lugar o trabalhador tem mais valor do que aqui”, finaliza.

Maria Francisca dos Santos Inácio, ao lado do marido Geraldo:



“Tem 20 anos que moro aqui e gosto muito do bairro. Tem tudo pertinho: mercado, farmácia, açougue, PSF, escola. A vizinhança é boa e a maioria das ruas já está recapeada. Só espero que a Prefeitura também arrume a minha rua, Antônio Alves da Silva, que é buraco puro. Na praça ao redor da guarita também está terrível. Seria muito bom se ajudassem a arrumar a praça da igreja Santa Clara”.

*Publicado em Novembro de 2018.

