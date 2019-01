Quintas da Invernada em destaque

Vizinho dos bairros Bela Vista, Simão da Cunha e Santa Terezinha, o Quintas da Invernada tem várias chácaras, muita área verde e abriga, dentre outros, o Residencial Ouro Minas (logo após a mata) e o “loteamento clandestino do Padre Paulo” (mais ao fundo).

Localizado entre o Córrego Olhos d’Água, o prolongamento da Rua Jader Moura e a estrada L-762 que vai para a represa a partir da Rua Oscar Viana, o bairro Quintas da Invernada, assim como o Simão da Cunha, é originário do loteamento da antiga Fazenda Maritaca, depois denominada Invernada, da família de D. Alda Vianna.

Segundo Aloysio Matheus da Cunha Pereira, alguns herdeiros mantêm suas áreas ainda como fazendas, ampliadas com terras adquiridas dos familiares. Na década de 80, o pai dele, Dr. Aloysio, dividiu sua parte, de 10 hectares, em 14 chácaras, doando uma para a Apae construir ali a sua sede. O que não aconteceu. Por falta de recursos e para pagar dívidas trabalhistas, a Associação acabou vendendo o terreno, na gestão passada.

Um dos mais antigos moradores do Quintas da Invernada, Seu José Francisco da Costa (o Chiquinho Pescador ou Chiquinho das Vassouras) conta que ganhou o lote de Dr. Aloysio, quando ele era prefeito de Abaeté.

“Na época, não tinha água, luz e quase ninguém queria, porque isso aqui não valia nada. Temos só o recibo e lutamos por essa escritura há 20 e tantos anos, mas a Prefeitura não dá. Falam que invadimos, mas, se fosse invadido, a gente não pagava imposto, e a gente paga tudo”, reclama ele, que faz vassouras desde os seis anos de idade e precisa ir longe pra pescar.

“Há muitos anos, eu comia peixe desses córregos (Olhos d’Água e Marmelada), que hoje estão cheios de esgoto, uma imundície, um mau cheiro danado. Continuam cheio de peixes, curimatã, traíra de todo tamanho, bagre, dourado, mas não pode pegar nada, tem gosto ruim, poluído. Quando você entra naquela água ali, dá piniqueira. Vou chegando e tomo banho no álcool. Deviam melhorar isso pra nós, pra gente pescar aqui ao invés de ir lá naquela distância. Hoje eu pesco na Aldeia”, diz.

Residencial Ouro Minas

Visão privilegiada e boa localização, em meio à natureza

Quando viu a beleza natural e a topografia especial do lugar, junto a uma reserva ecológica onde se misturam pássaros, flores, coqueirais e árvores da mata atlântica, Dr. Antônio Vieira Gabriel não teve dúvidas: adquiriu logo a área de D. Lourdes da Cunha Pereira e iniciou o projeto de implantação do Residencial Ouro Minas.

“Sentimos que Abaeté carecia de um bairro com características diferenciadas, que reunisse localização nobre e beleza. Daí surgiu a ideia do loteamento, que daria a muitos a oportunidade de usufruir destas dádivas da natureza, pois tais não se constroem”, propaga o médico endocrinologista. “De lá, você tem o privilégio de uma espetacular visão panorâmica de Abaeté, principalmente à noite, graças à topografia especial do local, localizado em nível superior em relação à parte central da cidade”, completa.

Segundo ele, o loteamento está totalmente aprovado, registrado e liberado. O asfalto das ruas está pronto, bem como toda a infraestrutura, que engloba rede de esgoto, de água, de luz. “Só necessita do nosso pedido de efetivação junto à Prefeitura, Copasa e Cemig para o início imediato das atividades de prestação dos serviços inerentes ao funcionamento de um bairro. Embora esteja tudo pronto, aguardamos o momento oportuno do lançamento oficial, que deverá ocorrer no primeiro ou segundo trimestre de 2019, após a conclusão de uma linda entrada pela rua Dona Nicota, com sua passagem aérea sobre o Córrego Olhos d’Água, tudo meticulosamente planejado, de conformidade com o meio ambiente”, destaca Dr. Antônio, revelando seu desejo de tornar o Residencial Ouro Minas o cartão-postal de Abaeté, o bairro mais charmoso e confortável da cidade.

Luar da Mata: de residência a espaço de festas

Uma área muito bonita da cidade, com vista privilegiada, mas de acesso um tanto precário. Assim é considerado o Quintas da Invernada, que ganhou mais destaque com o empreendimento “Luar da Mata”.

Segundo o proprietário Helder Ferreira da Cruz (Gúia), a chácara foi adquirida do Dr. Aloysio ainda no ano de 1999, com o intuito inicial de ser sua residência. “Em 2004, comecei a fazer cercas, a construir devagar e em 2012 eu me mudei pra lá, com minha esposa. Fomos para a chácara porque eu queria um lugar pra me esconder, pra descansar, depois de um período de trabalho intenso com a banda Camaleão, viajando bastante e pra muito longe”, recorda.



Ele e Neiva começaram a fazer cursos do Senar e montaram uma fábrica de queijo artesanal. “Depois, durante uns quatro anos, a Parmalat colocou uns tanques lá em casa para receber o leite dos fazendeiros da região. Mas ficou difícil manter o empreendimento, e resolvemos voltar a morar mais no centro da cidade. Foi quando eu abri um supermercado em parceria com o meu irmão Branquinho e voltei a estudar”, conta Gúia, que se formou em Arquitetura e Urbanismo.



O espaço começou a ser utilizado para encontros de família e, com a demanda do Abaeté Folia, ele viu ali um grande potencial para a realização de eventos diversos, como recepções de casamentos, aniversários e outras grandes festas. “É um lugar bacana e movimentado, além da questão interessante de ter aquela mata preservada do lado”, destaca.

Hoje, a chácara Luar da Mata conta com uma boa infraestrutura, em fase de ampliação. “Temos um projeto de um salão para atender 500 pessoas assentadas, mais banda e pista. Ele deve ficar pronto até o próximo ano. O espaço tem uma área de hospedagem para 12 pessoas, sendo três suítes climatizadas, quadra de grama, gramado de peteca, piscina e estacionamento pra 350 veículos”, propaga.



Dentre as grandes festas programadas para os próximos meses, ele destaca a Tardezinha na Mata, em outubro, e o Réveillon do Texxas. “Tenho aprimorado bastante a questão do paisagismo e do layout para festas. É um local privilegiado pela vista panorâmica. Quando você chega lá, já está vendo Abaeté, as luzes da cidade, é um quadro lindo. Só falta melhorar o acesso e normalizar o fornecimento de água”, finaliza.

Falta de pavimentação e rede de esgoto, os principais problemas dos moradores da Invernada

Apesar de ser uma área com vista privilegiada na cidade e um bom local para se viver, segundo os moradores, o Quintas da Invernada apresenta um grande e incômodo problema para quem precisa transitar ali e, especialmente, para quem vive no local.

Há 22 anos no bairro, José Francisco da Costa, o Chiquinho das Vassouras, lamenta que, frequentemente, animais são atropelados e pessoas estão correndo risco também, devido à imprudência de motoristas que passam em alta velocidade. “Não respeitam essa estrada. Então, o jeito é fazer quebra-molas mesmo. Já foram várias criações mortas e, esses dias, quase batem numa menina também. Então, a gente pede melhorias, um asfalto, cascalho, rampas para os carros correrem menos, qualquer coisa. A gente faz algo e xingam a gente, mas, se for o prefeito, aí não podem fazer nada”, desabafa.



O proprietário do empreendimento “Luar da Mata”, Helder Ferreira da Cruz, o Gúia, concorda que a questão da acessibilidade é muito precária no local. “Infelizmente, hoje, está muito abandonado. Pra se ter uma ideia, são 16 quebra-molas! Tem um movimento muito grande de carretas correndo risco na ponte e muitos moradores não têm sequer condição de estender uma roupa. Época de seca, é aquele poeirão imenso. E, quando chove, não tem nem condições de subir, tem que dar a volta pela Cooperativa. Já fizemos solicitações, reuniões, ficaram de resolver, mas nunca mais tocaram no assunto. Tem pouco tempo que colocaram luz, por uma reivindicação nossa também, porque uma pessoa caiu da ponte à noite”, destaca.

Ele completa: “Mais importante é que estamos dentro do perímetro urbano, todos pagam água, luz, iluminação pública, calçamento, IPTU, mas não têm nada disso. Então, fica o pedido ao prefeito pra dar uma olhadinha para o Quintas da Invernada, porque o nome é bonito, o lugar é maior, muito mais belo, mas o acesso está triste!”

Na avaliação do diretor superintendente do Sicoob Credioeste, Artur José de Andrade, a pavimentação dessa estrada proporcionaria uma melhor qualidade de vida para essa população que sofre o ano inteiro, seja na época das chuvas ou da seca. “A prefeitura tem sempre realizado alguns reparos, jogando água na via, mas seria muito importante para os moradores e pra quem transita por essa região que ela pudesse ser pavimentada, seja com pedra, ou com asfalto. Então, pediríamos aos nossos gestores, que têm feito um bom trabalho na cidade, para que dessem um apoio maior para essa via, que é continuidade da Jader Moura e pudessem, realmente, olhar para essa população que reside nessas áreas, dando um pouco mais de conforto e qualidade de vida a esses moradores”, finaliza.

Residente há cerca de 20 anos no Quintas da Invernada, D. Maria Alice de Sousa declara:

“Aqui é maravilhoso, tranquilo, não tem bagunça. Só tem muita poeira, que não estamos aguentando mais. Quando chove, a gente fica feliz demais da vida, porque vê as coisas arrumadas, limpas. Tem dias que dá até vontade de mudar, mas como a casinha é da gente, não tem como. E a gente também tem amor no lugar, nas pessoas, aqui é muito gostoso de morar.

Você dorme tranquila, levanta tranquila e as casas podem ficar todas abertas que não acontece nada. De vez em quando, dá alguns roubos, mas é muito longe.

Só falta a prefeitura cooperar mais com a gente, colocar um asfalto, um calçamento e uma rede de esgoto porque temos é fossa. Se arrumar bonitinho, nós vamos ficar satisfeitos e eles também, porque eles vão querer ter nosso voto. Então, precisa fazer alguma coisa boa pra nós.”

Loteamento clandestino

No Quintas da Invernada, está localizado também um loteamento clandestino, que, segundo informações da Prefeitura, foi feito pelo ex-pároco Padre Paulo. O secretário Municipal de Obras, Ângelo Defeo Filho, explica que, para autorizar um loteamento, a Prefeitura exige que o empreendedor implemente toda a infraestrutura, que inclui traçado e pavimentação de ruas, obras de drenagem, rede de distribuição de água e coleta de esgoto dentro dos padrões das concessionárias do serviço e, atualmente, arborização urbana.

“Esse loteamento foi pleiteado, e a Prefeitura não autorizou, porque não queriam implantar essa infraestrutura exigida. Houve uma conversa de que lá seria utilizado para retiro espiritual, mas virou um loteamento clandestino. Traçaram as ruas, mas sem nenhuma infraestrutura. Padre Paulo pediu autorização pra retirar uma árvore pra construção de uma casa e mandou desmatar tudo. Era Mata Atlântica! Depois, passou esse loteamento para o Márcio, que trabalhava com ele na Casa Paroquial”, completam o prefeito Armandinho e o assessor municipal Haroldo Oliveira.

Márcio, que já vendeu todos os lotes e se mudou de Abaeté, não foi encontrado para falar sobre o loteamento.

Alice Augusta de Jesus Costa, seu marido Ronaldo Joventino e a filha são os primeiros moradores do loteamento. Ela conta que, há cerca de dois anos, o casal comprou dois lotes do Marcinho, por R$ 10 mil cada. “Eu amo, aqui é igual uma roça, de tardezinha é um sossego! Quando nós compramos, era só mato. Fizemos a casa do jeito que deu e já plantamos banana, mandioca, laranja, mexerica, abacaxi, fizemos horta também. Eu adoro, é o que Deus deu pra gente morar”, diz.

Alice conta que os próprios moradores e proprietários de lotes se organizaram para encascalhar as ruas, porque, no tempo chuvoso, nenhum carro conseguia entrar ou sair de lá. “O Rosivaldo, que tem uma horta enorme aqui, foi quem reuniu, recebeu o dinheiro de todo mundo e pagou tudo. Ele é como se fosse o prefeito do loteamento. O Silvano entrou com as máquinas”, conta.

A expectativa dela e dos outros proprietários é que a Prefeitura asfalte ou calce as ruas e arrume a infraestrutura, especialmente água e luz. Segundo Haroldinho, é tudo clandestino no loteamento. “Fizeram um pedido de um padrão no prolongamento da Rua Jader Moura pra ligar energia para uma casa. Depois, simplesmente, fizeram um gato para as outras casas. Com a água foi do mesmo jeito”.

Alice conta que a energia da casa deles é de um vizinho. “Ele ligou no lote de uma dona, trouxe pra cá e emprestou pra nós. A gente divide talão. E a água é do Rosivaldo, que passa pra nós do poço artesiano”.

Segundo ela, todos os lotes já estão vendidos e outras pessoas que têm contrato de compra e venda dos terrenos já começam a construir. Dentre os proprietários dos lotes, há advogados e policiais.

Um recanto de paz, com produtividade e tecnologia

Foi no Quintas da Invernada que o diretor superintendente do Sicoob Credioeste, Artur José de Andrade, e sua esposa Cirlene concretizaram um antigo projeto de adquirir um espaço onde pudessem cultivar a terra, desenvolver algumas plantações e criar pequenos animais, como peixes e galinhas, num sistema integrado de produção.

As duas chácaras, numa área total de 10 mil metros quadrados, foram adquiridas em 2013 dos herdeiros de Dr. Aloysio da Cunha Pereira e ampliadas com a aquisição de mais um pequeno terreno, há dois anos. “Inicialmente, cuidamos da infraestrutura, com instalação de água e energia elétrica. A partir daí, começamos a desenvolver um modelo sustentável, com base na piscicultura”, explica Artur.



Ele se refere à aquaponia, ou ciclo do nitrogênio, um sistema onde a criação de tilápias em pequenos reservatórios está integrada à produção de hortaliças, à criação de galinhas e a um pequeno pomar. O excremento produzido pelos peixes é rico em nutrientes que alimentam as plantas. Estas, por sua vez, filtram e devolvem a água para o criatório de tilápias, através de um sistema de bombeamento.



Segundo Artur, o excedente da pequena horta familiar é usado para a alimentação das aves. “Essa criação de galinhas também está integrada ao sistema, porque é dali que se retira o esterco que retorna para a horta e o pomar. Ou seja, a gente acaba usando praticamente tudo o que o sistema produz, com baixo consumo de água e energia, para torná-lo realmente dinâmico e sustentável”, explica.

Ele aproveitou uma grota que havia no terreno para criar um reservatório de água de chuva, uma espécie de açude, usado também para irrigar eventuais cultivos de milho e mandioca. “É bacana quando vamos fazer uma refeição e percebemos que vários itens estão saindo da nossa própria produção. Parece que fica até mais saboroso”, ressalta.

Além do entusiasmo com o projeto em si, Artur destaca outro ponto importante. “É uma maneira de desestressar, ter momentos de paz interior, recompor nossa energia, junto com familiares e amigos. Lá temos a oportunidade de ver animais diversos se integrando a esse sistema, como garças, patos selvagens, tapira de cara pelada e, próximo à mata, micos, macacos e aves diversas. Nada de tão estrondoso, mas o suficiente para se ter um ambiente tranquilo, aproveitando o que a natureza nos oferta tão próximo da cidade”, completa.

Um plano futuro do casal é investir na construção de uma casa nas chácaras. E, quem sabe, até destacar o local como uma unidade de referência para o pequeno produtor. “Estou muito distante disso, é apenas um começo. Mas e se daqui a alguns anos pudermos apresentar algo para ser replicado como um modelo para nossa região? Gostaria muito que o nosso pequeno produtor tivesse oportunidade de conhecer essas e outras tecnologias”, finaliza.

*Publicado em Outubro de 2018.

