Bela Vista em destaque

Dele você pode avistar boa parte da cidade. Daí o nome. Com três loteamentos mais antigos, outros três já aprovados ou em fase de implantação e uma grande área rural a ser urbanizada, o Bairro Bela Vista é um dos que mais crescem em Abaeté.



Localizado entre a Avenida Joaquina do Pompéu, Rua Princesa Isabel, Rua Idalina Maria de Jesus, estrada rural L-762 (Rodovia Abaeté Santa Cruz), Rua Oscar Viana na saída para a represa, Fábrica de Ração Cooperabaeté e Campo da Vaquinha, o Bela Vista ainda apresenta alguns problemas estruturais, como a falta de rede de esgoto na maior parte de sua área e o acesso precário em alguns pontos, seja pela presença de imóveis rurais e do Córrego Olhos d’Água interrompendo as Avenidas Barão do Indaiá, Simão da Cunha e a Rua Floriano Peixoto, seja pela manutenção de casas no meio da rua Dimas Fernandes.

Para os moradores entrevistados nesta edição, o bairro é um lugar muito bom para se viver.

Uma história que tem início na década de 80

Com 193 lotes e oito quarteirões, o primeiro loteamento do Bairro Bela Vista foi iniciado em 1.981, por D. Maria José da Silva e seus 11 filhos. Um deles, José Edvar (Zezinho), conta que o pai, Juvenal, falecido em 1963, tinha adquirido aquelas terras de um senhor conhecido como Juca da Peleca. “Antigamente, tudo ali era pasto. Minha mãe resolveu lotear a área mais próxima da cidade, mas foi muito difícil conseguir a aprovação, porque o bairro ficou separado. Deu um trabalho danado, porque tivemos que retificar todo o loteamento, ligando as ruas às do bairro São João. Só conseguimos terminar isso em 1996, dois anos depois que minha mãe morreu. Com isso, os lotes de duas quadras ficaram com mais de 500 m2, outros com 400, outros com mais de 360m2”, relata Zezinho.

O loteamento a que ele se refere fica entre as ruas Idalina Maria de Jesus, próximo à Cerâmica do Amado, Magalhães Pinto e Antônio José Pereira. “Dividimos os lotes entre os irmãos, e ainda tem mais de cem pra vender”, informa Zezinho, atualmente com nove unidades disponíveis. “Antigamente, a Prefeitura não exigia infraestrutura, e o loteamento ficou muito tempo sem água, sem luz, sem calçamento. Ainda não tem rede de esgoto, são fossas em todas as casas. Mas o bairro melhorou demais! A parte perto da Rua Antônio José Pereira está praticamente toda asfaltada. Algumas ruas, como a Idalina Maria de Jesus e a Dimas Fernandes ainda não estão todas asfaltadas, porque tem que tirar algumas casas que estão no meio, impedindo a ligação. Quando começamos o loteamento, Dr. Carlos, que era prefeito na época, fez várias desapropriações. Mas não deu tempo de desapropriar tudo, e os outros prefeitos foram deixando”, completa Zezinho.

Outro problema que o incomoda demais é a quantidade de lixo, entulhos e animais mortos que moradores de outros bairros descartam ali, especialmente na saída da cidade. “Já peguei muita gente fazendo isso, sendo que tem uma nascente de água logo embaixo! Fico bravo, uns ficam sem graça, outros apelam comigo, partem pra ignorância, é muito difícil! Esse é um problema nessa nossa região. De vez em quando, a Prefeitura vai lá limpar, mas não adianta. No dia seguinte, o pessoal joga lixo de novo. Tinha que ter uma fiscalização pra multar esse povo”, defende.

O bairro com o maior número de loteamentos de Abaeté

Registrado oficialmente em julho de 2018, o Loteamento Palmeiras é o único do bairro Bela Vista que conta hoje com infraestrutura completa, inclusive rede de esgoto. Para isso, os empreendedores tiveram que construir também uma elevatória para jogar o esgoto coletado na rede mestra da Copasa, localizada na Avenida Barão do Indaiá, próximo à Av. Joaquina do Pompéu. “Fizemos a elevatória dimensionada somente para os imóveis do nosso loteamento. A Copasa recebeu a obra e vai construir uma outra rede de esgoto para atender os loteamentos mais antigos do Bela Vista”, informa Décio Gaia, ao lado da esposa Luciana, uma das quatro sócias do empreendimento.

Localizado entre as Avenidas Barão do Indaiá, Simão da Cunha, ruas dos Inconfidentes e Amilton José Ferreira, o residencial tem 133 lotes, dos quais, segundo Décio, mais de 60% já foram vendidos.

No Palmeiras está localizada também a maior parte da nova creche da Prefeitura, em fase de construção. O terreno foi adquirido de João Alberto Leão (Beto Galera) e os outros sócios são Marcelo Roger de Sousa, Davi Pereira e a Goal Price.

Loteamento chico lima

Um dos loteamentos do Bairro Bela Vista é o Chico Lima, cujo nome homenageia o antigo proprietário da chácara, Francisco José de Lima. Por muitos anos, ele ali viveu com a esposa, a costureira Ana Pereira da Silva (Sinhana) e os oito filhos, Íris, Irene, Maurinéia, Mauricélia, Didi, Zezé, Iraci e Zezinho. Quem conta essa história é D. Manuelita Souza (foto), prima de Sinhana.

“Os dois compraram a chácara de um senhor que se chamava Zé Cristóvão. Era linda! Tinha uma boa horta, um moinho de fubá e uma sede muito bonita. Quando o Chico faleceu, Sinhana foi pra Belo Horizonte para as filhas estudarem e alugou a chácara para pasto. Depois, não quis mais porque estava dando muito carrapato, mas as pessoas cortavam as cercas e colocavam os animais ali assim mesmo. Ela morava em BH e me pedia pra olhar”, recorda D. Manuelita.

Quando Sinhana faleceu, os filhos decidiram lotear o terreno. Com 37 lotes, o loteamento foi aprovado em 1992. Fica entre a Rua Ana Pereira da Silva, paralela à Av. Joaquina do Pompéu, e a Inconfidentes. Também faz divisa com a antiga sonda e o terreno de Anilson Marques.

“Na administração de Dr. Carlos Valadares, foram abertas as ruas internas, com exceção do prolongamento da Antônio José Pereira e Almirante Barroso. Devido ao loteamento ser cortado pelo córrego Olhos d´água e não haver recursos para a construção de pontes ou mesmo canalização das águas do córrego, estas duas ruas não foram abertas na época. Com isso, o acesso ficou prejudicado e, durante muito tempo, o Chico Lima foi puro mato”, completa D. Manuelita, impressionada com a evolução do local. “Hoje está tudo construído, tem casa boa demais lá”.

Loteamento Buracão

Entre as ruas Francisco Campos, Dimas Fernandes, Princesa Isabel e o terreno do Pedro Marques, o loteamento Santa Maria, popularmente conhecido como Buracão, foi aprovado pela Prefeitura em 1985. O imóvel pertencia ao Dr. Ari Simões, que doou uma área para a construção da Capela São João e participou das campanhas para arrecadar fundos para o início das obras.

Em entrevista publicada na edição de fevereiro de 2001, ao lado da esposa Célia, Dr. Ari contou que, na década de 70, adquiriu aquela área de um senhor chamado Agostinho Alves de Sousa, já pensando num futuro loteamento. A compra foi realizada em parceria com o cunhado Galdino Campos. “Ali só existiam umas poucas casas e uma olaria. Trabalhamos com ela durante alguns meses e depois resolvemos lotear o terreno, em 1985. Galdino ficou com uma parte no bairro São João e eu fiquei com a parte do buracão”, contou Dr. Ari”.

O nome é devido ao grande barranco nas proximidades da Rua Princesa Isabel, feito pela deteriorização da canalização de água do córrego Olhos d’água. Alguns moradores do bairro São João faziam referência a este local como buracão. Quando o loteamento foi criado, não havia mais como modificar a denominação. Ali, ainda há uma grande área disponível.

Um bairro ainda com uma grande área rural e muito espaço para crescimento

Uma grande área verde, ainda registrada como zona rural, no Bairro Bela Vista, pertence aos herdeiros de D. Maria de Campos Álvares, conhecida como Mariquinha do Pará. Segundo o advogado Dr. Hilton de Oliveira Campos, neto de D. Mariquinha, o imóvel foi dividido em sucessivos inventários, mas a maior parte ainda se encontra em comunhão, no condomínio familiar.

Ele explica que a área de aproximadamente sete hectares começa na divisa com a Fábrica de Ração da Cooperabaeté, segue margeando a avenida Joaquina do Pompéu, passa pela antiga Sonda até chegar ao Posto Líder, de onde vira e bifurca na rua Marechal Deodoro, seguindo até a Antônio José Pereira. Depois, sobe até o loteamento novo (Palmeiras) e segue margeando-o até chegar aos terrenos dos sucessores do Sr. Waldemar Leão e novamente à fábrica de ração.

“Tem uma parte dessa área que interrompe as avenidas Barão do Indaiá e Simão da Cunha. Um corregozinho, que é chamado de Córrego da Sonda, passa no meio do terreno. Do lado de cima, onde dava entrada para a antiga sonda, foram feitos alguns loteamentos e o terreno ficou no meio. Uma parte que pertencia à minha mãe e à minha tia foi vendida para o Dr. Davi e o Dr. Delano”, informa Dr. Hilton.

*Fotos Aéreas: Jean Douglas.

Um outro terreno, próximo à Escola Municipal Senador Souza Viana, pertencia ao Sr. Pedro Marques e foi doado por ele a dois filhos. Aníbal Marques (Mangaba) ficou com a área que vai da Avenida Joaquina do Pompéu até o Córrego Olhos d’Água.

Uma parte desse terreno foi permutada por ele com a Prefeitura Municipal para a construção da quadra esportiva da escola, em fase de finalização.

Como o desmembramento de área só é permitido quando há vias de acesso, ele doou uma área de aproximadamente 1.000 m2 para a abertura de uma parte do prolongamento da rua Floriano Peixoto, da Avenida Joaquina do Pompéu até a quadra.



No restante do imóvel, Mangaba pretende, em médio prazo, construir prédios com apartamentos residenciais para vender ou alugar.

Outra área maior, de 20 mil m2 a partir do Córrego Olhos d’Água, pertence agora a Anilson Marques. O projeto dele é, futuramente, desenvolver ali um novo loteamento e, em parceria com a Administração Municipal de Abaeté, fazer a canalização do córrego e o prolongamento da Rua Floriano Peixoto.

No momento, Anilson cuida da regularização do loteamento Vista Alegre, também no Bairro Bela Vista, com 36 lotes de 200 a 440 m2, entre as ruas dos Inconfidentes e Francisco Campos. “Estamos finalizando uma ligação provisória da rede de esgoto com o loteamento Palmeiras, até que a Copasa construa a rede definitiva no bairro. Em setembro, já devemos estar com toda a documentação em mãos para passar as escrituras”, espera.

Bela Vista, um lugar para pequenos e grandes empreendimentos

Há cerca de três anos, Aguimar Ferreira Valadares vive com a esposa Irene e o filho Ronnie em uma chácara de aproximadamente 2 hectares, que ele aluga de Anilson Marques, logo atrás da quadra da Escola Senador Sousa Viana. Ali, a família cria algumas vacas, galinhas e produz uma média de 30 litros de leite por dia, que são vendidos nas ruas da cidade. “É bom morar aqui”, diz Aguimar. “É ruim no tempo das chuvas, porque desce água demais. O terreno é muito baixo”. Outro problema apontado por ele é a falta de segurança. “A gente não pode sair pra nada. Já me roubaram umas galinhas”, diz Aguimar, que já morou em vários outros pedacinhos de terra na cidade e pretende ficar ali até abrirem a Rua Floriano Peixoto.

Um dos destaques do bairro Bela Vista é a fábrica de rações da Cooperabaeté. Inaugurada em 2012 com a intenção de produzir até 800 toneladas mensais de ração, a indústria ultrapassa hoje a produção de 2.500 toneladas/mês, que são vendidas em mais de 100 municípios mineiros, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Além de gerar empregos e tributos para o município, a fábrica tem a vantagem de não incomodar a população local, uma vez que praticamente não tem poluição e o barulho é muito pequeno”, avalia o presidente da Cooperabaeté, Eustáquio Márcio de Oliveira.

Ao lado da fábrica, está o campo de futebol da Cooperativa, espaço de esporte e lazer, onde há mais de 20 anos funciona a Escolinha de Futebol do Cruzeiro.

Na divisa do bairro Bela Vista está também o moderno Cemitério Parque das Flores, com 30 mil m2 de área verde e 900 m2 de área construída. Localizado no km 01 da Rodovia Abaeté Santa Cruz, o empreendimento conta com duas salas de velório climatizadas, capela ecumênica, lanchonete, floricultura, escritório, estacionamento interno e externo e segurança 24 horas. “O espaço proporciona uma perfeita harmonia com a natureza, trazendo mais conforto, acolhimento e paz às famílias nos momentos difíceis”, propagam os empresários Everton Lopes e Augusto Costa.

A força e a fé da Comunidade São João

Em 1993, o então pároco da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, Frei Patrício, estimulou a criação de um grupo de jovens para promover uma campanha para a construção da igreja São João Batista, no bairro Bela Vista. “O Dr. Ari tinha doado o terreno e também trabalhou demais. Celebrava culto de casa em casa toda quarta-feira, ajudou a esparramar envelopes para Abaeté inteiro, onde cada pessoa colocava a contribuição que podia”, recorda Maria Helena dos Reis, uma das 25 integrantes desse primeiro grupo de jovens, que participa hoje do Coral São João.

No mesmo ano, foi formada uma comissão para coordenar a campanha na comunidade. Segundo registro do livro de ata, a primeira diretoria foi formada por Rafael José Pinto (Tiele / presidente), Joãozinho Lopes, Valmir Carvalho, Flávia Eliana, Juliana Santos e Ana Paula Cruz.



A igreja começou a ser construída em janeiro de 1995 e, durante muito tempo, as missas e reuniões comunitárias foram realizadas em um rancho ao lado da obra. Em 1999, as missas passaram a ser celebradas na capela inacabada. De acordo com o livro de ata, a comunidade só conseguiu concretizar a pintura das paredes, portas e janelas entre 2009 e 2011. “Hoje estamos com essa igreja bonita, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Sempre falo que foi uma semente que a gente plantou quando era jovem e aqui estão os frutos”, celebra Leninha, ao lado dos companheiros do coral, organizado e liderado por Terezinha Pacheco.

Prefeito promete resolver o problema da Rua Dimas Fernandes

Residente na região desde 1969, D. Maria Matilde Santos lembra do tempo em que o bairro era puro cerrado. “Cresceu e melhorou demais”, diz ela, que mora na Rua Princesa Isabel, na divisa com o bairro São João e bem próximo ao chamado Beco dos Cabritos. “Acho aqui muito bom, me dou muito bem com todo mundo, gosto muito dos meus vizinhos, eles me respeitam, eu respeito todos, e cada um cuida da sua vida”, diz.

Para ela, só falta mesmo a Prefeitura fazer a ligação da Rua Dimas Fernandes e asfaltar o trecho que liga a Princesa Isabel ao Beco. “A gente tem que dar uma volta muito grande para chegar onde precisa, além de enfrentar muito barro ou muita poeira”, reclama, ao lado da tia Antônia e da prima Edilene.

Perto dali, na rua Luiz Alves de Jesus, conhecida como Beco dos Cabritos, mora D. Jutelma Maria da Silva, há 43 anos. “Ao contrário do que as pessoas falam, sempre foi muito tranquilo viver aqui. Nunca fui roubada, os moradores sempre foram amigos, protegem a gente, vêm na minha casa pra benzer”, assegura.

Recordando as dificuldades enfrentadas quando se mudou para o bairro, sem luz, sem água encanada, puro mato, ela também diz que só falta mesmo a prefeitura asfaltar o trecho que falta na Rua Dimas Fernandes.

Procurado pelo Nosso Jornal, o prefeito Armaninho disse que o asfaltamento e a interligação da Rua Dimas Fernandes foi um compromisso seu de campanha, que será cumprido. “Já estamos tomando as providências necessárias para a desapropriação e demolição das três casinhas que estão no meio da rua. Não vou dizer que isso seja feito amanhã ou depois, mas vamos resolver o problema. Assim como a Copasa vai construir a rede de esgoto para acabar com as fossas naquele bairro. Esses dois pontos são questões de honra da Prefeitura”, assegura o prefeito.

Mércia Aparecida da Silva:

Eu amo de paixão o bairro Bela Vista, tem 20 anos que moro aqui. Era puro mato! A minha casa era a última do bairro, na rua Amilton José Ferreira, antiga 11 de Junho. Infelizmente, o povo tem muito preconceito, as pessoas falam que aqui é muito perigoso, têm medo, ligam muito o bairro com as drogas. Mas isso tem pra todo lado. É gostoso morar aqui, a vizinhança é boa, todo mundo se conhece, tem carinho um com o outro, eu amo mesmo esse lugar.

Claro que ainda tem muito a melhorar, principalmente a rede de esgoto. Todas as casas do bairro Bela Vista têm é fossa, quando o caminhão está sugando fica aquele mau cheiro, incomoda geral. Tem também vários trechos de ruas sem calçamento, sem asfalto. O bairro precisa de muitas melhorias, mas, devagar, a gente consegue. Já melhorou demais!

Escola Municipal Senador Souza Viana: Um grande destaque do Bairro Bela vista

Na avaliação da diretora Terezinha Araújo Costa, a Escola Municipal “Senador Souza Viana“ tem feito a diferença na vida de seus alunos e, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, se destaca em seu trabalho pedagógico. Na avaliação da diretora Terezinha Araújo Costa, a Escola Municipal “Senador Souza Viana“ tem feito a diferença na vida de seus alunos e, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, se destaca em seu trabalho pedagógico. Localizada na Avenida Joaquina do Pompéu, a escola atende alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental em tempo integral, com oficinas, aulas de reforço de Português e Matemática com acompanhamento individual, esporte e lazer. Também conta com a sala de recursos AEE (Atendimento Educacional Especializado) e laboratório de informática.

Durante o ano letivo, são desenvolvidos vários projetos, como Literatura, Programa Saúde na Escola (Vacinação, Saúde Bucal, Controle de Obesidade,Visão e várias Palestras), Dia da Família, Sete de Setembro, Feira de Ciências, Semana da Criança, Meio Ambiente e outros.

“Esse trabalho em equipe da direção, professores e comunidade escolar resulta em um bom desempenho escolar dos alunos”, assegura Terezinha. “Não podemos deixar de ressaltar também a qualidade da merenda escolar. São duas refeições ao dia, com frutas, sucos, lanches e acompanhamento da Nutricionista”, completa.

Em nome de toda a comunidade, ela aproveita a oportunidade para agradecer ao prefeito Armando Greco Filho pela construção da quadra esportiva da escola, que está sendo finalizada, realizando o sonho dos alunos e de toda a equipe escolar.

*Publicado em Setembro de 2018.

Comentários