As Origens do Bairro dos Nerys

A história do Bairro dos Nerys está entrelaçada com a saga dos vários povos que ajudaram a formar a sociedade brasileira, também em Abaeté. Dentre eles, os italianos das famílias Nicoli e Nery, que se encontraram na Cidade Menina no final do século XIX e se estabeleceram no local que mais tarde deu origem ao bairro.

Segundo registros do Nosso Jornal, o casal João Nicoli e Carlota Chiappa veio de Bagni de Lucca, região toscana da Itália, com o primogênito José nos braços. No Brasil, a família ganhou mais cinco filhos: Amado, Benedito (Tito), Geraldo, Maria Joana (Dona Tita) e Armando.

Antes de vir para Abaeté, os Nicoli residiram em Quelux (São Paulo), Santa Bárbara e São João del Rei (Minas Gerais), onde se estabilizaram financeiramente com o comércio de banha de porcos. Em entrevista publicada na edição de dezembro de 2000, Dona Tita contou que os pais chegaram a Abaeté incentivados por um amigo que os aconselhou a ir mais para o interior das Gerais, onde ganhariam muito dinheiro. Grande empreendedor, Sr. João Nicoli montou aqui a fábrica de banha “Deliciosa” e uma serraria que abastecia Belo Horizonte de madeira.

Os Nerys

Em 1896, os irmãos Antônio, Clemente, César e Caetano Nery deixaram a Itália, em busca de um futuro mais tranquilo e promissor no Brasil. Também acabaram chegando a Abaeté, onde compraram terras, montaram a primeira olaria da cidade para a fabricação de telhas e começaram a produzir vinhos e licores.

Anos mais tarde, após 24 dias e 24 noites de viagem, a irmã deles, Theresa, chegou ao Brasil, acompanhada da filha Maria Gnudi (Maria Nery). “Com alegria, os quatro irmãos foram buscá-las na estação do trem de ferro, no conhecido Paredão. Para continuar a viagem até Abaeté, viajaram em um carro de boi, dormindo nos cerrados”, historia Maria Tereza de Faria Lataliza, em artigo publicado na edição de setembro de 2004.

Em Abaeté, os imigrantes Maria Gnudi e José Nicoli se encontraram e se casaram. Dessa união, nasceram oito filhos: Nicolina Nicoli, João Nicoli, Natalina Nicoli, Domingos Nicoli (Dominguinho), Terezinha Nicoli, José Nicoli, Maria Catarina Nicoli e Antônio Nicoli (Nino).

A formação do Bairro dos Nerys

De acordo com documentos disponíveis na Prefeitura Municipal, o projeto do bairro dos Nerys foi aprovado em 29/03/73, na chácara que pertenceu anteriormente ao Sr. Antônio Nery e foi herdada pela sobrinha Maria Gnudi, que faleceu em 1961, deixando a propriedade para seus oito filhos.

Nessa época, havia ali uma grande horta e um grande pomar, que forneciam verduras, legumes e frutas à cidade. “Era também a chácara que fornecia cal às construções. Além disso, a fazenda possuía uma obra, onde foi usado o primeiro motor a vapor de Abaeté”, contou Dominguinho Nicoli em entrevista concedida em abril de 2000, quando fez questão de tirar uma foto com uma telha fabricada em 1.901, na olaria dos tio-avós.

Loteamento Novo Horizonte

Uma parte dos Nerys, até o início dos anos 2.000, era registrada como Bairro Novo Horizonte. O loteamento foi feito por José Vicente Geraldo Nicoli, um dos seis filhos de João Nicoli e Carlota. Segundo uma antiga entrevista de Dona Tita, foi ele que herdou a chácara, com a morte dos pais, e ali viveu muitos anos com a família, até se mudar para Belo Horizonte e depois para Brasília, cidade que ajudou a construir. O caçula Armando também morou na chácara até falecer. Foi então que Geraldo decidiu lotear o terreno, uma vez que Abaeté estava crescendo muito e o local corria o risco de ser invadido.

O loteamento foi aprovado em 1980, mas os primeiros lotes começaram a ser vendidos por volta de 1990. Concretamente, o Novo Horizonte teve início na administração Dr. Carlos Valadares (1993-1996), com a venda de 11 lotes para a ampliação do cemitério municipal. Em contrapartida, a Prefeitura promoveu a abertura e o asfaltamento de trechos das Avenidas Sete de Setembro (atual Dr. Guido) e Milton Campos. Atualmente, esse trecho do cemitério faz parte do Bairro Santo Antônio.

Com 200 lotes, o antigo Bairro Novo Horizonte ficava entre as ruas Antônio Amador e Jader Moura, a rua Rio Branco e Avenida Milton Campos, incluindo trechos da Av. Sete de Setembro, Ruas Teodoreto de Paiva, Osvaldo Ferreira e Antônio Manoel de Souza. Com uma mudança na delimitação urbana, o Novo Horizonte foi dividido entre os atuais bairros dos Nerys e Santo Antônio.

“O mais tranquilo de se viver em Abaeté”

Outro antigo loteamento que também foi incorporado pelo Bairro dos Nerys foi o Frei Orlando. Localizado entre as ruas Frei Orlando, Manoel Antônio de Souza e Luiz Arruda Rabelo, com trechos da Osvaldo Ferreira, Rio Branco, Deusdedith Alves de Souza, João Portes e Gece Lopes, o bairro tinha apenas 75 lotes e teve origem no insucesso de três lavouras de arroz, feijão e milho.

Essas terras pertenciam ao Sr. Antônio Eulálio da Silva, o famoso Feijó, que há cerca de 55 anos plantou a gameleira no mesmo local onde havia morrido o velho Pau d’óleo, que deu origem ao nome popular daquela região. Antes disso, há cerca de 60 anos, ele havia construído a “Sede do Feijó”, o grande ponto de encontro do bloco carnavalesco “Quem ri de nós tem inveja”.

Em entrevista publicada na edição de fevereiro de 2001 do Nosso Jornal, Feijó contou que comprou a chácara em 1959, de um senhor conhecido como Joaquim da Regina. Ali, ele e a esposa trabalharam de sol a sol e até conseguiram ajuntar um dinheirinho. Mas no início dos anos 80 teve que vender a chácara, para cobrir os prejuízos com as lavouras.

O comprador foi o Sr. João Pires Filho, que hoje mora com a esposa Teresinha na rua Jader Moura. Eles recordam que, assim como Feijó, trabalharam duro na criação de gado e produção de leite, mas também tiveram prejuízos.

No início da década de 90, com o crescimento da cidade, a chácara passou a ser frequentemente invadida por pessoas que praticavam furtos e provocavam outros prejuízos, como soltar os bezerros do curral à noite, para que mamassem todo o leite que deveria ser vendido no dia seguinte. A solução encontrada por ele foi fazer o loteamento.

Um dos primeiros compradores foi José Antônio da Silva, o Peninha, cuja padaria é hoje uma grande referência no Bairro dos Nerys. “Quando começamos a construir aqui, não tinha casa nenhuma por perto, só um monte de lotes vagos. A energia era só no loteamento mais antigo, mais acima”, recorda.

A padaria começou no alpendre da sua casa, há 17 anos, quase que por acaso. “Na época, eu tinha saído da Padaria do Dominguinho, estava ajudando o Ailton Morato a montar uma funerária e, num sábado, falei com minha esposa que ia fazer umas roscas pra gente. Como a receita deu 15 roscas, ela resolveu vender algumas. Colocou uma caixa de isopor na garupa da motinha e saiu pela cidade. No outro dia, o pessoal começou a ligar, querendo mais”, historia.

Peninha começou, então, a se levantar de madrugada para fazer as roscas antes do trabalho. “Deixava crescendo e, por telefone, passava pra Maria Luisa quando estava no ponto de assar. Quando eu chegava pra almoçar, ela já tinha assado e vendido todas. Eu fazia mais, ela assava e vendia na parte da tarde. Colocamos uma mesa no alpendre para atender a clientela. Como ela continuou crescendo, resolvi largar o serviço e me dedicar, com a cara e coragem, a fazer e vender as quitandas”, completa.

Logo depois, os filhos Dênis e Danilo, que trabalhavam num açougue e numa farmácia, também deixaram os empregos para se integrar ao novo empreendimento. “E a padaria foi só crescendo, graças a Deus. Hoje, atendemos não só Abaeté, mas a região também. Tenho uma kombi que viaja de segunda a sábado fazendo as entregas em várias cidades”, celebra.

Para Peninha, “o bairro dos Nerys é o mais tranquilo de se viver em Abaeté. Aqui não tem ponto de droga, dificilmente tem uma ocorrência policial, muitos policiais moram aqui, às 8 horas da noite, você não vê ninguém na rua. Além disso, as ruas foram todas recapeadas, tem fácil acesso ao centro da cidade, tem o PSF”, enumera. Os dois filhos, que se casaram, também moram no bairro, pertinho dos pais, com suas famílias.

Religiosidade e espírito comunitário em alta

A Igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro dos Nerys é a prova viva daquela antiga (mas verdadeira) máxima de que a união faz a força. Foi com a participação de muitos voluntários e colaboradores, liderados por uma comissão muito empenhada e determinada que o sonho que parecia impossível foi concretizado.

O vice-tesoureiro Aloísio Eduardo de Faria conta que, em 2001, quando a equipe conseguiu adquirir o lote, a partir da realização de bingos, leilões e rifas, nem o Frei Marco Túlio, pároco da época, acreditou que a obra seria concluída. “A igreja é muito grande, tem 27,5 metros de comprimento por 9 de largura. E tudo foi feito em regime de mutirão, com materiais e dinheiro doados pela comunidade”, recorda, mostrando as fichas de doação confeccionadas em 2005, a maioria com contribuições mensais de 2, 5 e 10 reais.

A primeira comissão era formada por Selma, João Pedro, Dona Escolástica, Cotinha e o senhor Juracir. “Quando ele faleceu, me convidaram pra entrar no lugar. Então, começamos a fazer o alicerce e pedimos ao Chelinho pra fazer o projeto”, diz.

Vencido o desafio de construção da igreja, que completa 11 anos em outubro, a equipe trabalha agora na segunda etapa do projeto: construir um salão para catequese. “Compramos o lote nos fundos por R$12 mil e começamos novamente a ajuntar dinheiro pra fazer a fundação. Fizemos o salão embaixo, com 3 banheiros, 3 salas em cima, uma capelinha que já está bem adiantada e uma sala de recepção, com mais 3 banheiros em cima”, explica Aloísio, destacando que tudo isso só foi possível com a ajuda da comunidade. “Saio todo mês pra receber doações, que vêm de vários pontos da cidade. Graças a Deus, o salão com a sala dos meninos fica pronto esse ano. Depois, vamos voltar a pintar a igreja por fora”, completa.

Atualmente, as celebrações ali acontecem duas vezes por semana, quintas, às 19 horas e aos domingos, às 8:30, animadas pelo “Coral da Sãozinha”. A Sala dos Milagres é cheia de fotos e mensagem de agradecimento pelas graças alcançadas. O grande destaque é a tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida, que terá início no dia 2 de outubro com a novena. No dia 11, haverá bingo dançante para arrecadar verba para a festa do dia 12.

O bonito e diversificado trabalho da Igreja Batista também se destaca no bairro dos Nerys. Há 21 anos na cidade, Pastor Augusto Alves Vieira ressalta a importância de todas essas ações, uma vez que “a gente prega o Evangelho, a paz, a libertação, a vida nova e também chama a responsabilidade das pessoas para lerem a Bíblia e buscarem Deus. Então, muitas têm sido encaminhadas para a fé, a verdade, a santidade e o relacionamento com Deus”, celebra.

Segundo ele, é muito grande e forte o envolvimento da comunidade na igreja, e não apenas aquela localizada no bairro. “Vem gente de todo lugar participar das reuniões, dos eventos, conferências, evangelização. A igreja tem uma influência muito grande na sociedade e temos membros de quase todas as áreas. Temos também trabalhos importantes com as crianças, jovens, homens e mulheres. Só não fazemos mais eventos para os jovens e crianças por falta de recursos. Tem muita necessidade, mas pouca gente pra fazer tudo o que precisa”, ressalta.

Dentre os eventos promovidos este ano, Pastor Augusto ressalta o 5º Encontro das Mulheres, no mês de maio. “Em setembro, teremos o chá ou coquetel das mulheres, com a reunião de mais de 100 mulheres não evangélicas. Tem também o encontro de homens, ou churrasco para homens, onde cada um convida um amigo, um conhecido. Tem a palavra, a pregação, a oração e depois tem a comida”, conta.



Também vale destacar os trabalhos missionários nos bairros São João e São Pedro, onde estão sendo construídas salas para a evangelização e um salão social, para atender a toda a comunidade. “Para finalizar, gostaria de fazer um apelo para os leitores, para que lessem a Bíblia, começando no Evangelho de João, depois Mateus, Novo Testamento pra poder ajudar a entender a fé, crescer espiritualmente e amadurecer no relacionamento com Deus, porque isso é importante”, finaliza o Pastor Augusto, que há dois anos atua também como Juiz de Paz ad-hoc em Abaeté.

Congo Real, o primeiro terno de Abaeté

É do Bairro dos Nerys a guarda mais antiga de Abaeté, Congo Real, fundada em 1930, segundo registros da Associação do Congado. Residente perto da gameleira, o capitão José Antônio de Souza (Azulão), 57 anos, conta que dança desde os sete anos de idade na guarda, que vem passando de geração a geração.

Traz em sua história a força e a paixão de saudosos congadeiros, como Zé Barcelos, Crioulo, Maurício, Tõe Parafuso e tantos outros que plantaram as sementes desta forte tradição de fé, cultura e religiosidade popular na Cidade Menina. “Passamos por fases difíceis. Temos que agradecer ao ex-presidente Isaías, que ajudou muito pra guarda não acabar. Pegou os instrumentos e conseguimos ‘aprumar’ ela de novo”, historia Azulão.

Dentre as lembranças do congadeiro, está a importante participação do Congo Real na construção da igreja do Rosário. “Ela foi inaugurada em 1976, e eu trabalhei lá, menino, com meus pais, meus tios, o avô, o Crioulo. Ganhamos muito material, tijolo, cimento, areia. Tudo pra Nossa Senhora do Rosário, mas foi o Congo Real que pediu. Nós começamos a obra, fizemos o que demos conta. Ficou tudo parado muito tempo, e quem terminou foi o Frei Gustavo. Por coincidência, eu e meu pai voltamos a trabalhar lá de carteira assinada. Nessa época, trabalhamos muito pra levantar a Festa do Rosário de Abaeté”, conclui, orgulhoso.

A maior UBS de Abaeté

Em maio de 2014, foi inaugurada a sede própria da UBS Terezinha Nicoli, no Bairro dos Nerys, com três equipes. Além de atender os 4.102 moradores dos bairros Nerys, Marmelada, São Lucas e parte do centro com a saúde da família e saúde bucal, esta UBS presta serviço também a 2.220 habitantes da área rural de Abaeté.



Outro destaque do bairro é a Academia de Saúde Edvar Antônio da Silva, inaugurada em março de 2016, ao lado da UBS. Ali, são desenvolvidas diversas atividades coordenadas por uma fisioterapeuta, com grupos de coluna, grupos de fortalecimento de membros inferiores e superiores, grupos de ginástica, atividades diversificadas ao ar livre, atividades direcionadas em datas comemorativas da área da saúde, atendimentos individuais aos integrantes de cada grupo quando necessário. Há ainda o grupo de hidroginástica, com aulas na Praça de Esportes.

*Publicado em Agosto de 2018.

