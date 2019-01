Bairro Renascença em Destaque

Seu Zé Romualdo e Bairro Renascença, histórias de Vida, histórias de Abaeté

Aos 100 anos de idade, com muita disposição e bom humor, o senhor José Romualdo recorda, como se fosse hoje, de quando comprou as terras que, mais tarde, dariam origem ao bairro Renascença. “Tinha alugado a fazenda do Sr. José Severo por quatro anos. Quando começou Brasília, uma vizinha muito amiga, Maria Jovitão, ia mudar pra lá e ofereceu para levar nossa mudança de graça, no mesmo caminhão, se a gente quisesse ir também. Tinha vencido o aluguel, e o dono ia vender a fazenda por 500 contos. Perguntei pra mulher o que a gente ia fazer. Ela achou melhor comprar a fazenda. Não sei como teria sido nossa vida em Brasília, mas acredito que fizemos um bom negócio”, declara.

Naquela época, a cidade ia até a chamada “Rua do Capim”, no Bairro Santo Antônio, onde começava a Chácara Fazenda Bicué. Ali, Seu Zé Romualdo e a primeira esposa, Albertina, cultivavam lavouras e produziam leite, que era vendido nas ruas por ele e pelos filhos. “A gente trabalhava duro, dia e noite. Cheguei aqui sem nada, com uma mão na frente e a outra atrás. Ganhei dinheiro também tocando sanfona. A mulher gostava muito de dançar, qualquer lugar que chamasse, eu ia tocar. Foi uma vida muito boa. A gente era novo, tinha força, tocava e dançava a noite inteira, no outro dia estava firme para trabalhar”, lembra Seu Zé.

Ele conta que a administração do dinheiro ficava a cargo da esposa. “E ela era assim ó”, brinca, mostrando a mão fechada. “Pegava uma nota, acabou. Não abria a mão. E foi bom. Não achei que tínhamos os 500 contos pra comprar a fazenda, mas ela tinha guardado. Compramos a fazenda e começamos de novo, sem um tostão no bolso”, historia.

Dos sete filhos do casal, três nasceram na velha casa da Fazenda Bicué: Arimar, José Lúcio e Arilma, a única mulher. Os outros quatro são: Antônio, Ildeu Joaquim (batizado como Ildeu pela mãe e registrado como Joaquim pelo pai), Simão e Ari, que mora na fazenda com a família e produz leite, seguindo a tradição do pai.

Viúvo e casado pela segunda vez (quando já tinha mais de 80 anos de idade), Seu Zé Romualdo mora no Bairro Marmelada, na casa da segunda esposa Faustina, conhecida como Tina. “Quando dá saudade, vou lá na velha casa visitar. Por bobagem minha, não prestei atenção, a Prefeitura abriu uma rua que começa bem em cima da sede da fazenda, atrás do Supermercado BH. Quando eu morrer, eles vão desmanchar a casa pra passar a rua. Mas, enquanto eu for vivo, não desmancham não”, declara Seu Zé, durante uma visita à velha casa, com a esposa Tina, a filha Arilma, o neto Alisson e o bisneto Enzo.

Seu Zé Romualdo recorda que o primeiro loteamento de parte da sua fazenda foi feito quando a cidade ganhou uma estrada da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, até a Sub Estação da Cemig. “Essa estrada estava sendo planejada toda em curva, ia passar no meu terreno e no de outros fazendeiros. Achei que a entrada da cidade ia ficar muito feia daquele jeito e sugeri que ela fosse mais reta, passando só na minha fazenda”, conta.



Assim surgiu o que, mais tarde, seria a Avenida Milton Campos. “Acabei tendo um prejuízo muito grande, porque perdi uma boa faixa do meu pasto, que ficava do outro lado da estrada. O povo invadiu uma parte, virou uma favela, cheia de casas de capim. Fiquei muito tempo sem saber o que fazer com aquelas terras, até que decidi lotear. Vendi os lotes a preços baixíssimos. O primeiro foi 100 mirréis. Não dava para nada na época. Os outros foram se valorizando, aquela região foi ganhando construções. Na administração do Dr. Carlos Valadares, eles resolveram duplicar a avenida. Então, eu cedi mais uma faixa do meu terreno e ganhei uma planta do loteamento com 153 lotes”, narra.



Satisfeito com a grande valorização do Bairro Renascença nos últimos anos, Seu Zé Romualdo conta que faz questão de ele mesmo passar as escrituras nas vendas dos lotes. “Enquanto eu der conta, vou cuidar disso tudo”, declara o empreendedor centenário.

“O Supermercado BH puxou o progresso e valorizou muito essa região. Lote de 10 passou pra 100”, ressalta ele, que também sempre se preocupou com a parte social. “Doei terreno pra construir o Lions, a Cantina do Garoto, a Igreja de Santos Reis e um salão pra turma dançar forró. Ainda gosto demais de dançar e sou muito devoto de Santos Reis. Tocava sanfona nas festas e na folia. Ainda hoje, participo e ajudo na festa de Santos Reis todo ano. Enquanto eu for vivo, quero participar”, completa, brincando que “fazer 100 anos é muito fácil. É só não morrer antes”.

Renascença, um bairro pequeno, com muito espaço para crescer

Aos 66 anos de idade, Ari Romualdo da Silva lembra-se bem de sua infância na Chácara Fazenda Bicué, que “ia até na torre perto da Escola Chico Cirilo, ia até perto da igreja Santo Antônio. Onde é a Avenida Milton Campos era o nosso curral, o paiol”, recorda. “Dr. Carlos Valadares propôs a meu pai abrir a avenida, porque os ônibus e os caminhões de carvão estavam passando muito apertados na rua. Em troca, isentou de pagar os impostos dos lotes do lado de cá. Mas não assinaram nenhum documento e, anos depois, a Prefeitura começou a cobrar uns 70 mil reais de IPTU por ano. Então, ele começou a vender os lotes”, conta Ari, que acompanhou todo o processo do loteamento.



O filho, que desde os sete anos ajudava o pai a vender leite nas rua, produz hoje cerca de 100 litros/dia e continua a comercializar o produto na porta de casa. “O que sobra eu coloco no tanquinho e o caminhão vem pegar. Mas antigamente, enquanto não vendia tudo, não podia voltar pra casa. Se sobrasse, a gente tinha que almoçar e jantar leite com pão, porque não tinha geladeira pra guardar”, diz, ao lado da esposa Neide e da filha Adriana.



Ele acredita que, num futuro breve, praticamente toda a fazenda deve ser loteada. “A chegada do BH valorizou, puxou movimento pra cá. Sempre chega gente querendo comprar lote, mas é preciso fazer infraestrutura na rua, porque do lado de cá ainda não tem energia, nem esgoto. Está no projeto continuar a Rua 3 de maio, atravessar meu canavial e abrir outra paralela à Albertina. Depois, aos poucos, vai aumentando pra lá”, informa.

Com alegria, o assessor da Secretaria Municipal da Fazenda, Haroldo Francisco de Oliveira (Haroldinho) conta que foi ele quem sugeriu o nome Renascença ao bairro que acabava de ser criado a partir do primeiro loteamento da fazenda do Sr. Ari Romualdo. “Tinha um campo de futebol lá no alto, pensamos em colocar Bela Vista, mas já tinha um bairro com esse nome. Pensamos também em Campo Florido, Campo Aberto… e eu me lembrei de um amigo que morava no bairro Renascença em Belo Horizonte. Como aquela região estava renascendo como um bairro bastante promissor, sugeri esse nome e todo mundo aderiu”, historia.

Residente nas imediações desde os seis anos de idade, Haroldinho conta que passou boa parte da infância acompanhando a chegada das boiadas, das comitivas que paravam ali. “Meu filho Diego também foi criado com o leite buscado na fazenda do Seu Zé Romualdo. É uma satisfação ver um local totalmente rural como aquele se tornar cidade, um bairro de grande desenvolvimento com a chegada do Lions Clube, do supermercado BH, de posto de gasolina, Frutuai, açougue, várias oficinas mecânicas, casa de peças, pneus, pré-moldados, restaurante, igreja, boas casas sendo construídas… Enfim, um local de bastante aquecimento para a economia de Abaeté”.

E a perspectiva é que o bairro cresça muito mais, com a abertura de novos loteamentos, já que, no mapa, o Renascença ocupa toda a área da fazenda. Começa no cruzamento da Avenida Milton Campos com Rua 13 de maio, segue até o Córrego Bicué e sobe até um ponto da MG-060, na saída para Paineiras. “Hoje, não basta simplesmente abrir as ruas, como no passado. O loteador precisa fazer toda a infraestrutura, iluminação, rede de esgoto, arborização. Como o declive do terreno é muito acentuado, será preciso, inclusive, um bombeamento da rede de esgoto. Por enquanto, não chegou nenhum projeto nesse sentido na Prefeitura”, informa Haroldo.

Primeiros moradores e empresários do Bairro Renascença em destaque

Quando o empresário Gerci Dias Pereira instalou sua marcenaria na Av. Milton Campos, há cerca de 20 anos, ali “só tinha poeira e praticamente nenhuma outra construção”. Ele conta que adquiriu dois lotes no bairro Renascença numa permuta feita com a Prefeitura, na Administração Dr. Carlos Valadares, que, por sua vez, tinha adquirido a área do Sr. José Romualdo, no processo de aprovação do loteamento.

“Foi na época que despropriaram uma área para a ampliação do cemitério municipal e deram novas casas para os moradores daquela região. A Prefeitura ofereceu essa área, mas duas mulheres não quiseram vir pra cá por causa da poeira. O Mundinho me procurou perguntando se eu não queria trocar um lote de esquina que eu tinha mais no centro por dois lotes aqui. Eu aceitei, a prefeitura dividiu e doou esse lote para essas mulheres, eu passei minha oficina pra cá, depois construí minha casa”, recorda, mostrando um quadro com uma foto aérea do local, tirada em 2006.

“Comecei com um galpãozinho de telha de amianto debaixo de umas árvores. Há uns cinco anos, desmanchei e fiz esse aqui. Depois, comprei mais dois lotes no fundo, que fazem frente com a rua de baixo (Albertina Cândida de Jesus), que deve ser asfaltada logo. De uns tempos pra cá, o bairro melhorou demais, está virando um ponto comercial muito bom, ganhando casas boas. Um problema é que não tem rede de esgoto na parte de baixo, todo mundo tem é fossa ali. Mas acredito que a tendência é só melhorar”, acredita.

Com a palavra, Neilor Cassimiro Pimenta (Nei Mecânico) – Oficina do Nei:

“Sou natural de Carmo do Paranaíba, mas vim pra cá e me enraizei. Sou filho de Abaeté, como dizem, fui muito bem recebido e gosto demais! Minha esposa e meus três filhos são daqui. Quando cheguei, não tinha nenhuma casa na região. Fui o primeiro e tem 35 anos já.

Foi o Zé Romualdo que, primeiro, me deu ‘pouso’ e era um pasto tudo aqui. Construímos no braço um galpão de eucalipto que cabia só um caminhão naquela época. Hoje, são 10 funcionários e, graças a Deus, tem muito trabalho. Se quiser, trabalha até 24 horas por dia.

O bairro cresceu muito também. Antes, era um lugar escondido, sem casas e mais tranquilo de trabalhar. Agora, tem carro demais e ainda colocam os caminhões na rua, atrapalhando até para o povo passar”.

Um grande destaque do Bairro Renascença e de toda Abaeté é a FRUTUAI.

Fundada em 2002, a indústria enfrenta uma fase difícil desde que o principal cliente, “Bela Ichia”, foi vendido para a empresa Ebba, do grupo Maguary, e interrompeu uma parceria de seis anos com a Frutuai, que lhe fornecia cerca de 90% da produção de polpas de frutas.

A direção da Frutuai estuda alternativas para retornar ao mercado com novos produtos.

Registros de luta e espírito comunitário na HISTÓRIA DO Bairro Renascença

A professora aposentada Antônia Maria da Silva, 69 anos, e sua mãe Madalena Maria de Jesus, 97, são algumas das primeiras moradoras do Bairro Renascença. Elas moravam na “Baixada”, em uma casa de capim, que foi demolida para a abertura da Avenida Milton Campos. “Era um sufoco naquela época. Minha mãe tinha ganhado um pedacinho de terra e, com ajuda de algumas pessoas, fez um barracão de capim. A palha foi toda embora na primeira chuva, as paredes foram caindo, sofremos demais aqui, mas fomos lutando até conseguir. A gente buscava água na cabeça, lá longe, nas minas que existiam na fazenda do Amado. Tinha muita água, acabou, secou tudo”, historia Antônia.

Hoje, as duas moram em uma pequena chácara na Avenida Milton Campos, na saída para Paineiras. “Dr. Guido deu a escritura pra todo mundo quando foi prefeito. Minha mãe foi comprando os pedaços dos vizinhos, e hoje temos uma área grande aqui. Planto mandioca, milho, minha mãe é apaixonada por flores. Graças a Deus, está bem melhor, temos tudo, água, luz, só falta a rede de esgoto. Em casa, ainda é fossa”, conta a professora.

“Só tenho que agradecer, porque o Dr. Guido colocou a água, Dr. Carlos colocou luz e o asfalto. Um problema que ainda tem aqui é a guarita (em frente à casa) caindo aos pedaços, com gente esquisita por aí que destrói. Umas pessoas falam pra gente mudar mais para o centro, mas eu gosto muito daqui e da vizinhança. Já comprei um carro e estou tentando tirar a carteira de motorista pra ficar mais fácil locomover”, finaliza.

A Igreja de Santos Reis, é o resultado de um belo espírito de força e união no bairro Renascença. Segundo o coordenador José Osvaldo Gonçalves, tudo foi feito em regime de mutirão, ao longo dos anos, sempre com o envolvimento, esforço e participação da comunidade. “Para fazer o alicerce, organizamos mutirão e o povo vinha ajudar com o maior prazer do mundo. As folias sempre ajudaram também. E foi assim a construção, devagar, o povo ajudando e a gente ajuntando prata por prata, até chegar na altura que está, graças a Deus”, conta ele, que atua na coordenação há 12 anos e tem o projeto de construir um rancho ao lado, para a realização das festas religiosas.

Olhar para a igreja construída é um grande presente para ele. “Até arrepio! Sempre falava que meu sonho era ver pronta e agora estou vendo, graças a Deus”, comemora. “Quando conseguimos colocar o telhado, mesmo sem ter piso e reboco, o Padre Antônio Carlos celebrou uma missa lá dentro. Aí o povo viu a força, a vontade que a gente tinha, e conseguimos terminar a obra mais rápido”, finaliza agradecendo a todos os padres que passaram por lá, a toda a comunidade, ao Sr. José Romualdo e ao engenheiro Eugênio Macedo (Chelinho) por terem tornado este sonho possível.

Ao lado da Igreja, na antiga Cantina do Garoto, sua esposa Nilza Aparecida Gonçalves toma conta de um restaurante que atende, principalmente, caminhoneiros que por ali passam diariamente. “Viemos pra cá para cuidar do imóvel, porque estavam quebrando e fazendo bagunça por aqui. Na época, eu trabalhava na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio e Padre Paulo, que era o pároco, me convidou para morar e cuidar daqui. No decorrer do tempo, mudanças de padre, me mandaram embora”, conta. “Como já tinha virado Paróquia do Bom Pastor e o salão estava desocupado, perguntei ao Padre Cássio se ele não me alugaria pra montar um mini restaurante. Ele conversou com o bispo para ver se autorizava. Daí, fez um preço razoável e já tem mais de um ano que estou aqui”, finaliza ela, que oferece almoço, janta, aperitivos e tem como pratos de maior sucesso o tropeiro e a tilápia.

*Publicado em Julho de 2018.

