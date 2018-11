Futebol Arte vence a Copa Abaeté Fut-6 2018

Promover a AMIZADE e a PAZ é o objetivo do FUTEBOL ARTE, que se sagrou campeão da COPA ABAETÉ FUT-6 2018, no último domingo, 18 de novembro.

O torneio foi realizado na quadra sintética Geraldo do Rui e reuniu 15 equipes: B & B, Paineiras, Jaguar Biquinhas, Juventus Biquinhas, Manchester United, Pai & Filhos, Amigos da Praça, Juventus Abaeté, Futebol Arte, Tigres, Dínamos, Milan, Ajax, City e Futsal Futuro do Quartel Geral.

Na final, Futebol Arte venceu a B & B por 3 X 1 e destacou o goleiro Rafael como o melhor jogador da partida.

O artilheiro da competição foi Mateus Rodrigues da equipe do Tigres com 12 gols e França do B & B ganhou o troféu de melhor goleiro.

A Copa Abaeté Fut-6 2018 foi organizada por Robson Professor em parceria com a Liga Municipal e contou com apoio de Site Giro Esportes, Vavá Vereador, Geraldo do Ruy, Casa da Cerveja, Padaria do Peninha e Secretaria de Esportes.

Em nome do time vencedor, Matheus Vasconcelos declara: “Esporte é saúde e bem estar!!! Esporte é vida!!! Parabéns a todos os times que disputaram esse campeonato!!! Nosso respeito e aplausos à excelente e tradicional Equipe B&B!!! Parabéns à Equipe do Futebol Arte.

Agradecemos aos nossos apoiadores, Vavá Ribeiro, Empório da Carne, Peninha Alimentos e Palheirinho Barbosa. Agradecemos também ao Leandro e Libério, pela responsabilidade assumida. Nosso reconhecimento a todos os jogadores, na pessoa do goleiro Rafael, grande estrela no jogo da final. Parabéns a todos e o nosso MUITO OBRIGADO!!!”

