22 policiais e oito prisões na Operação Fazenda Segura

Dois abaeteenses estão entre os suspeitos de participação em uma quadrilha que roubava gado, armamento, móveis e maquinário de fazendas na cidade de Dores do Indaiá. Cinco rapazes com idades entre 18 e 22 anos e dois homens de 40 e 42 anos foram presos na manhã desta terça-feira (20/11), na Operação Fazenda Segura, que envolveu 22 policiais civis em seis viaturas.

Segundo a delegada Franciane Leandro Ribeiro, da Comarca de Dores do Indaiá, o líder da gangue já estava preso por causa de outro roubo realizado na região e delatou a ação dos companheiros.

A polícia apurou que cerca de 80 cabeças de gado foram furtadas pela quadrilha. Em um dos furtos, foram levados 67 animais. Em outras ações, os suspeitos abatiam e cortavam os bovinos nos pastos das propriedades após o furto e vendiam a carne a açougues e restaurantes do município. Um dos envolvidos na ação criminosa é açougueiro e também está entre os presos.

De acordo com as investigações policiais, essas ações também envolviam um homem que coletava informações das fazendas, como o horário quando estariam vazias.

Durante a investigação foram recuperados com os autores diversos produtos e animais furtados nas fazendas.

A organização criminosa estava sendo investigada há quase três meses. As diligências continuam para determinar a participação dos envolvidos.

MAIS UMA PRISÃO NA REGIÃO

Em continuidade à operação realizada em Dores do Indaiá, a equipe de investigadores de Abaeté recebeu denúncia anônima acerca do comércio ilegal de arma de fogo em Morada Nova de Minas, resultando na prisão de Rafael Fernando Souza Fonseca e apreensão de uma mini-carabina, uma cédula de R$50 com suspeitas de falsificação e um pino de cocaína.

Informações e Fotos: Polícia Civil

Comentários