O resultado do 1º turno das Eleições 2018 em Abaeté

Dos 18.605 eleitores de Abaeté, 13.832 compareceram às urnas no dia 7 de outubro para o primeiro turno das Eleições 2018. E 4.773 eleitores se abstiveram de votar (25,65% do total).

Presidente

A grande maioria votou no deputado Jair Bolsonaro, escolhido por 6.779 eleitores (54,05%). O segundo colocado Fernando Haddad, obteve 2.687 votos (21,42%).

Ciro Gomes recebeu 1.052 votos (8,39%), Geraldo Alckmin contou com o apoio de 993 eleitores (7,92%), João Amoedo foi votado por 677 pessoas (5,40%). Outros candidatos à presidência do Brasil votados em Abaeté foram Henrique Meirelles (119 votos – 0,95%), Marina Silva (71 votos – 0,57%), Alvaro Dias (64 votos – 0,51%), Cabo Daciolo (57 votos – 0,45%), Guilherme Boulos (32 votos – 0,26%), Vera Lucia (5 votos – 0,04%), José Maria Eymael (4 votos – 0,03%) e João Vicente Goulart (2 votos – 0,02%).

Foram registrados 452 votos em branco e 838 nulos.

Governador

Considerado a grande surpresa das eleições em Minas, o candidato Romeu Zema foi o mais bem votado também em Abaeté com 5.630 votos (49,21%). O segundo colocado Antonio Anastasia foi o escolhido por 4.259 eleitores (37,23%). Em 3º lugar ficou o candidato Fernando Pimentel com 1.303 votos (11,39%). Outros candidatos ao governo de Minas votados em Abaeté foram Adalclever Lopes (157 votos – 1,37%), Dirlene Marques (54 votos – 0,47%), João Batista dos Mares Guia (23 votos – 0,20%), Claudiney Alves (8 votos – 0,07%) e Jordano Metalúrgico (6 votos – 0,05%).

Foram registrados 846 votos brancos (6,12%), 1.543 nulos (11,16%) e 3 anulados (0,02%).

Senador

O candidato mais bem votado em Abaeté, foi Dinis Pinheiro, com 5.930 votos (28,60%) que não conseguiu se eleger.

Na sequência, vieram os eleitos Rodrigo Pacheco e Jornalista Carlos Viana que receberam, respectivamente, 5.554 votos (26,79%) e 4.374 votos (21,10%) em Abaeté.

Em quarto lugar, ficou a ex-presidente Dilma Rousseff com 1.646 votos (7,94%). Outros candidatos ao senado votados em Abaeté foram Rodrigo Paiva (1.188 votos – 5,73%), Miguel Correa (757 votos – 3,65%), Fábio Cherem (648 votos – 3,13%), Professora Duda Salabert (282 votos – 1,36%), Coronel Lacerda (157 votos – 0,76%), Professor Tulio Lopes (54 votos – 0,26%), Bispo Damasceno (44 votos – 0,21%), Vanessa Portugal Barbosa (41 votos – 0,20%), Kaká Menezes (37 votos – 0,18%) e Edson Andre P (20 votos – 0,10%).

Deputado Federal

Confira o resultado da votação em Abaeté, com o nome dos eleitos em negrito e marcados com asterisco*:

*Domingos Sávio: 2.407 votos

*Eduardo Barbosa: 1.960 votos

Arnaldo Gontijo: 1.645 votos

Fabiano Tolentino: 926 votos

*Lafayette Andrada: 453 votos

Marcus Pestana: 300 votos

*Marcelo Alvaro Antonio: 238 votos

*Luis Tibe: 212 votos

*Gilberto Abramo: 149 votos

*Weliton Prado: 137 votos

*Pinheirinho: 135 votos

Bruce Martins: 134 votos

*Andre Janones – 126 votos

Pastor Nelquiades de Madureira – 95 votos

Laudivio Carvalho – 90 votos

*Subtenente Gonzaga – 85 votos

Fernando Borja – 84 votos

*Áurea Carolina – 76 votos

*Aécio Neves – 74 votos

*Rogério Correia – 67 votos

*Cabo Junio Amaral – 63 votos

Will Bueno – 62 votos

*Patrus Ananias – 61 votos

*Lincoln Portela – 52 votos

*Eros Biondini – 50 votos

Walter Tosta – 43 votos

Flavia Rita – 40 votos

Angela Mairink – 39 votos

*Tiago Mitraud – 39 votos

Álvaro Damião da Itatiaia – 37 votos

*Reginaldo Lopes – 36 votos

*Zé Silva – 35 votos

*Delegado Marcelo Freitas – 35 votos

Cristina Correa – 34 votos

Sargento Elton – 33 votos

Gleiser Boroni – 33 votos

*Stefano Aguiar – 33 votos

Duilio de Castro – 30 votos

Pastor Fábio Lima – 28 votos

Saraiva Felipe – 27 votos

Cabo Coelho – 27 votos

Fabiano Cazeca – 26 votos

Cornélio Fonseca – 25 votos

*Fábio Ramalho – 22 votos

Palmerinho – 22 votos

General Mario Araujo – 21 votos

*Newton Cardoso Jr – 20 votos

Dr. Wagner Padua – 18 votos

Professor Willian Barcelos – 18 votos

*Lucas Gonzalez – 18 votos

*Mauro Lopes – 17 votos

*Dr. Mário Heringer – 17 votos

Carlin Moura – 17 votos

Romeu Borges – 16 votos

Juarez Tavares – 16 votos

Carlos Melles – 15 votos

*Igor Timo – 15 votos

Promotor Rômulo Ferraz – 14 votos

Dr. Bernardo Ramos – 14 votos

Carol Canabrava – 13 votos

Cláudio Prates – 12 votos

Luciana Lopes – 12 votos

Onze votos

*Rodrigo de Castro, *Greyce Elias, Anderson Racilan, Anderson do Gás, João Cruz.

Dez votos

*Marcelo Aro, Ernani da Federação, Renato Andrade, Dr. Emerson, Jorgetania.

9 votos

*Diego Andrade, Eliani Miranda.

8 votos

*Vilson da Fetaemg, *Paulo Abi-Ackel, *Léo Motta, Romeu Gonçalves, Nilmário Miranda, Adelmo Leão, Delegada Elaine Matozinhos, Paulo Praxedes, Julio Cunha, Aelton Freitas, Ademir Camilo, Enfermeiro Gilberto Lima, Elves Cortes, André Soares, Lucas Garcia Rabello, Luiz Henrique da Luiz Vidas.

7 votos

*Hercílio Coelho Diniz, *Dimas Fabiano, *Fred Costa, *Charlles Evangelista, Leonardo Mattos, Lúcia da Saúde, Mário Justino, Marcio Costa, Rafaela Andrade.

6 votos

José Santana, Walter Nery, Coronel Bianchini, Dr. Carlos Eduardo, Procurador Marcelo Cabral, Silverio José, Juninho Los Hermanos, Victor Cezarini.

5 votos

*Padre João, José Geraldo de Farias, Jorge Guedes de Carvalho, Delegado Edson Moreira, Sandra Silva Quilombola, Marcinho Hakuna, Juliano Lopes, Adriano Zago, Daniel Tinoco.

4 votos

*Leonardo Monteiro, General Marco Felício, Coronel Tavares, Orlando Novo, Jésus Lima, Delegado Rogério, Dr. Gilmar De Assis, Adriana Moreira Borges, João Wellington, Ricardo Zema Guimarães, André Basílio, Pastor do Rap, Leo Mesquita, Gustavo Pires, Caio Narcio, Leandrinha Du Art.

3 votos

*Julio Delgado, *Alê Silva, *Odair Cunha, Dra. Heloisa Cerri, Dâmina de Carvalho Pereira, Hélio Lopes, Geraldo Magela – Ceguinho, Carlos Augusto da Silva, Guadalupe Dias Contadora, Paulao Lopes, Delegado Jeferson Botelho, Ana Paula, Carlos Alberto, Adriana Araujo, Alessandro Backx, Marcos Lima Policial Federal, Leonardo Quintão, Delegado Federal Helber, Ciça, Warley Mól, Wesley Fanaticar, Alexandre Lima.

2 votos

Silas, Teófila Sales, Bispo da Saúde, Antônio Andrade, Roberto Carvalho, Berenice da Silva, Manoel Vespucio, Enir Fonseca, Márcio Cap, Ofélia, Cassinha Carvalho, José Humberto, Mário de Assis, Gilmar Machado, Capitão Elias, Merreia, Maurício Gadbem, Maria da Consolação, José Damasco, Marcos Terrinha, Robert Costa, Lorene Figueiredo, Cristina Del Papa, Marcus Fressati, Junior Geloso, Cida Vieira, Pedrinho da Mata, Dr Nilton, Arnaldo Queiroz, Elieci Fernandes, Sargento Salustiano, Hélio da Van, Ronaldo Granata, Pastor Jose do Carmo, Gledston Moreli Dê Só Faróis, Prof. Carlos Lindomar, Rodinei Ferreira, Roberto Carlos, Ricardo Pedrosa, Alison, Cassios Racing, Flávio dos Irmãos Levitas, Professor Igor Monteiro, Júlio César de Oliveira, Drª Livia Murta, Leo Moreira, Felipe da Mata, Cabo Tristao, Mirelle A Gêmea da Saúde, Bruno Júlio.

1 voto

*Margarida Salomão, *Misael Varella, Carlos Mosconi, Jussara Menicucci, Zulu, Dr. Sebastião, Milton Martins dos Santos, Jorge Torquato, Dr. Itamar, Antônio Carlos Cantor, Romulo Veneroso, Edvaldo Baiao Albino, Coronel Gilvam, Alemão do Sucatão, Rubens Sobrinho, Rose da Saúde, Cires Melo, Espirito Santo, João Casa do Chocolate, Emanoel Sady, Oswaldo Teixeira Asp, Leandra Machado Santos, Cidinha Campos, Helga Greiner, Joãosinho Trinta, Mara Pessoa, Gladis Freitas, Francisco Marques, José Carlos Gomes, Caldeira, Professor Rogerio Fernandes, Inspetor Elvimar, Cida Jesus, Luiz Aldo Conselheiro, Gabriel Vilas Boas, Drika Protetora, Felipe Attiê, Kátia Porreta Goyatá, Rubens Bastos, Daniel Fiuza, Toninho da Pedreira, Simone Aparecida, Josimar Rocha, George Hilton, Anibal Macedo, Feu Cabeleireiro, Paulo Sérgio Amaral, Reginaldo Euclides, Ivan Rosa, Dudu do Salão, Wagner Junior, Flavinha, Isolda Vasconcelos, Osair Pé de Ferro, Dr. Ilton Saraiva, Claudio Moreira, Preto, Andréa Lima, Charles Felizardo, Sabrina Braun, Adriana Pinheiro, Marcelo Laranjeira, Cabo Lilian, Adm. Ana Paula Boroni, Fred Aisc, Lindomar Gomes, Amarildo Rosa, Professor Sergio Mendes, Pedrinho Minasacontece, Lynaldo Silva, Naftali Tamar, Carmen Cheirosa, Dr. Fabio Nunes, Vithao, Agt. Penitenciário Luiz Gelada, Jaqueline Eliane dos Santos, Izabella Andrada, Danilo Dias, Gabriel Bitaraes.

Votos de legenda: 662

Votos em branco: 843 (6,09%)

Votos nulos: 1.013 (7,32%)

Deputado Estadual

*Tito Torres – 2.192 votos

*Sávio De Souza Cruz – 1.420 votos

*Fabio Avelar – 1.187 votos

Dr. Ricardo Faria – 699 votos

Pinduca – 653 votos

Zé Pedro – 357 votos

*Inácio Franco – 261 votos

*Cleitinho – 254 votos

Arnaldo – 213 votos

*Mauro Tramonte – 177 votos

*Charles Santos – 143 votos

*Prof. Irineu – 139 votos

*Sargento Rodrigues – 132 votos

*Ione Pinheiro – 126 votos

*Alencar Da Silveira Jr – 125 votos

*Noraldino Junior – 116 votos

*Leo Portela – 114 votos

*Mário Henrique Caixa – 94 votos

Abaete Agora – 91 votos

Claudio Duarte – 84 votos

Darling Cardoso – 80 votos

Adair Otaviano – 74 votos

*Bruno Engler – 61 votos

*Beatriz Cerqueira – 55 votos

Leandro Neves – 49 votos

*Delegada Sheila – 48 votos

Reinaldo Duarte – 39 votos

Ivson Gomes – 39 votos

*Osvaldo Lopes – 38 votos

Dr. Rinaldo Valério – 37 votos

*João Vitor Xavier da Itatiaia – 37 votos

Leda Santiago – 33 votos

*André Quintão – 31 votos

Luciano Antunes – 31 votos

Padre Geraldo Agostinho – 30 votos

*Roberto Andrade – 29 votos

*Coronel Henrique – 29 votos

Bim da Ambulância – 29 votos

*Leandro Genaro – 26 votos

Pastor Vanderlei Miranda – 24 votos

*Antônio Carlos Arantes – 24 votos

Eduardo Ribeiro (Dr. Dadinho) – 24 votos

Gustavo Brasileiro – 24 votos

Coronel Piccinini – 23 votos

Dra. Ariadna – 23 votos

Magno – 22 votos

Marcos Fonseca – 22 votos

*Marilia Campos – 21 votos

*Laura Serrano – 21 votos

Claudio Do Mundo Novo – 19 votos

Luis Evangelista – 19 votos

*Guilherme da Cunha -19 votos

Ivair Nogueira – 18 votos

Ailton Cunha – 18 votos

Dra Patricia Albergaria – 17 votos

*Professor Wendel Mesquita – 17 votos

Leonardo Caetano – 17 votos

*João Leite – 16 votos

*Doorgal Andrada – 16 votos

Ademir Lucas – 15 votos

Zé Eduardo – 15 votos

*Ana Paula Siqueira – 15 votos

Eduardo Print Junior – 14 votos

Antonio Jorge – 13 votos

Dr. Marcelo Heringer – 13 votos

Bernardo Silviano Brandão – 13 votos

Joaquim Miranda – 12 votos

Macaé Evaristo – 12 votos

*Carlos Henrique – 12 votos

*Bartô Do Novo – 12 votos

11 votos

*Coronel Sandro, *Gustavo Mitre, Tadeu Machado, Delvito Alves, Zé Maia, Glaydson Rodrigues, Polly do Amaral, Andréa Marques.

10 votos

*Andreia de Jesus, Pai do Duda, João do Panda, Virgílio da Quero Mais.

9 votos

*Dr. Hely, *Bosco, Gilson Liboreiro da Silva, Jair di Gregorio, Professor e Enfermeiro Júlio, Adriano Pimenta.

8 votos

*Arlen Santiago, *Alberto Pinto Coelho – Betinho, Wellington Ramos, Sebastião Paulo, Prof Pedro Renato, Wender Marques, Delegado Dr Helder, Igor Burkowski, Alexandre Gonzaga, Caio Bellote.

7 votos

*Elismar Prado, *Douglas Melo, Geisa Teixeira, Sergio Americano Mendes, Dário, André Luciano, Bruno Pedrosa, Rafa Barros Tcha Tcha.

6 votos

*Virgilio Guimarães, *Raul José de Belém, Dra. Tania Castro, Nélio Nogueira, Maria Do Carmo, Luiz Fernando, Dr. Juliano Nogueira, Ronaldo Batista, Irene Melo Franco, Márden Campolina (Pusket), Iza Lourença.

5 votos

*Delegado Heli Grilo, *João Magalhães, Dilzon Melo, Dr. José Maria, Doutor Fernando, Glaucia Eliana, Geraldo do Terço Dos Homens, Celton Mesquita, Bruno Siqueira, Comandante Anderson Reis, Cabo Matias, Jamir Calili Ribeiro, Vinícius Costa, Maycon Juan.

4 votos

*Leonídio Bouças, *Gustavo Valadares, Maria Lucia, Professor Fogaça, Ronaldo Almeida, Professora Elza Melo, Elisa Costa, João Moreira, Zé Maria do Bombom, Leonardo Leão, José Newton, Juarez Gomes, Lerin, Sargento Valério, Reiner Gotschalg, Marcelo Martins, Gustavo Moura, Prof. Gleison, Juhlia Santos, Paula Camargos.

3 votos

*Braulio Braz, *Repórter Rafael Martins, *Zé Reis, *Cassio Soares, *Thiago Cota, Dr. Paulo Telles, Jesus dos Anjos, Dr. Pimenta, Celio Moreira, Oliveira, Profa. Arlete Magalhães, Rita Reis, Ricardo Tobias, Inspetor Willian Braga, Gilson Luiz Reis, Humberto Pimenta Rodrigues, Sub – Marinho, Greici Mourão, Roberto Batata, Zinho do Povo, Zé Carlim, Marco Aurélio Fiorenza, Manoel Fonseca, Eduardo Augusto, Sargento Alessandro Barbosa, Gustavo Corrêa, Lucimar, Wesley Auto Escola, Marcus Hema / Markito, Professor Mauricio, Juninho Pizzaiolo, Bruno Augusto, Davi Costa, Patrícia Melo, Camila Araújo, Alexandre Campos, Bruno Paiva, Gustavo Ribeiro.

2 votos

*Cleiton Oliveira, *Cristiano Silveira, *Tadeuzinho, Mourão, Nelio Aurelio, Elmiro Nascimento, Dr. Fernando Fortuci, Glaucia Brandao, Carlos Alberto Pereira, Marco Rocha, Lidia Jordão, Cristina Garvil, Vera Lemos, Ze Divino Sindicato / Fetaemg, Ilidio Ferrarinha, Silvia Teixeira, Capitão Leopoldo, Eduardo Guerreiro, Professor Erisvaldo, Conceição, Pastor Divino, Adão Caetano, Soraya Gervásio, Professor Neivaldo, Marcio Pinto, Marli Gava, Vanderley Silva, Júlio Hubner, Zé Maurício, Dra. Erika, Instrutor Reinaldo, Sergio Chui, Emerson Freitas, Reginaldo Ferreira, Tuco Campos, Marcion da Fusiobras, Décio Camargos – Decinho, Jean Cloude, Denilson Da Juc, Adelino Candido, Mauro Fernandes, Luiza Almeida, Bernardo Mucida, Warley Leite, Benedito Neto, Daniel Angotti, Dr. Roberto Britto, Iran Barbosa, Cabo Ana Paula, Vitor Porto, Edvan Bastos, Natália Granato.

1 voto

*Dalmo Ribeiro, *Zé Guilherme, *Duarte Bechir, *Celise Laviola, *Gustavo Santana, *Ulysses Gomes, Dirceu Ribeiro, Professor João Francisco, João Batista Rodrigues, Dr. Zocrato, Carone, Marlene Rodrigues, Manoel Neres, Professor Batista Cebola, Luiz Carlos Miranda, Paulo Antonio Pa, João César Da Escola, Luiza Do Hospital, César Maciel, Ana Granata, Abrahão Hissa, Paulo Gomide, Hudson do Bazar Esporte, Toninho Andrada, Dr. Marcos Eduardo Oncologista, Lagartixa do Plástico, Professor Claudiney, Serjão Palito, Benjamim da Distribuidora, Virginia Tofani Maia, Romualdo Vigilante, Mara Telles, Leninha, Oliveira Lêga Policial Militar, *Betão, Professor Elilucio, Davi Teodoro, Zito Vieira, Dr Warley, Coronel Machado, Dr. Ramon, Gislene De Cassia, Dra. Selma Rocha, Carlos Jota, Claudio Burrinho, Cabo Cunha, Denise Martins, Dr Luiz Dentista de Resplendor, Vanilda Martins, Professor Marco Aurélio, Ricardo Monteiro, Tenente Fabio – Bombeiro, Chopinho, Alcides Ribeiro, Paulo Queiroz, Rebecka Nizia, Gilson Pereira, Claudinho, Zacarias Piva, Eduardo Emerson, Lílian França, Ragos Oliveira, Wilton Dias, Elisângela Teca, Valdevino Vicente, Ademir Oliveira, Tenente Leonardo, Daniel Cristiano, Alex Brant Leleco, Vanderlei Delei, Cabo Alexandre, Rosimeire Malagoli, Nana Oliveira, Dr. Lauro Guirlanda, Alex Jefferson, Venâncio Gomes, Marcelino W Franco, Cabo Zanola, Ubirata Viajante, Fernando Delegado, Agente Penitenciário Macedo, Janaine Carvalho, Fabricia Mabelle, Cristiano Reis, Locutor Weliton, Rogerio Silva, César Gordin, Leonardo Vitor Mbl, Gustavo Marra, Eduardo Francisco (Dudu), Cabo Alexsander, Tallia Sobral, Laura Muller, Thiago Santos, Dr. Wander Carvalho, Paulo Bigodinho, Juliana Sales, Maressa Pereira.

Votos de legenda: 947

Votos em branco: 958 (6,93%)

Votos nulos: 1.155 ( 8,35%)

Fonte: TRE – Abaeté

