NJ recebe visita de candidata a governadora de Minas

Na manhã desta sexta-feira, 21 de setembro, o Nosso Jornal recebeu a visita da candidata a governadora de Minas Gerais, Dirlene Marques (PSOL), acompanhada de parentes e amigos de Quartel Geral, onde ela nasceu. Em entrevista ao Nosso Jornal, ela falou sobre esse desafio de ser a única mulher candidata ao Governo de Minas, concorrendo com oito homens. Confira a entrevista:

Fale um pouco sobre você. Como surgiu a ideia de se candidatar a governadora das Gerais?

Sou Dirlene Marques, nasci em Quartel Geral, morei alguns anos em Dores do indaiá e depois fui para Belo Horizonte, onde acabei construindo a minha vida. Sou professora de Economia da UFMG, atualmente, aposentada. Tive uma atuação muito grande nos movimentos sociais, e o PSOL, procurando construir uma proposta de governo que pensasse a sociedade junto com os movimentos, indicou o meu nome e estou me disponibilizando a ter a ousadia de ser a única mulher nesse espaço, no meio de oito homens.

Ter uma mulher candidata a governadora não é tradição de Minas. Nosso estado tem essa característica de ser ainda muito machista. As mulheres têm muita atuação, intervenção, mas a preponderância nos espaços mais públicos, de direção acaba ficando com os homens. Então, foi nesse processo que nós achamos importante ter uma mulher que fosse originária nas lutas, mas também tivesse conhecimento, com condições de trazer enfrentamento a esses que já estão aí há muito tempo. Por isso me coloquei nesse espaço.

E a vice também é mulher, não é?

Na realidade, a nossa chapa é construída, basicamente, por mulheres. Tem eu no governo, a Sara, que nós não chamamos de vice, mas de co-governadora, porque a gente trabalha no sentido de ter uma relação mais horizontal, de ter, de fato, uma integração. Então, o que ela fala e o que eu falo são as posições que nós duas compartilhamos. Para o Senado tem também a Duda Salabert, que também é professora. E o outro candidato ao Senado, é o Túlio Lopes. Todas nós e o Túlio somos professores, eu da universidade federal; a Sara, do Ensino Público Estadual; a Duda, do Ensino Privado e o Túlio da Uemg. Então, nós compomos todas as referências da educação.

Como está a campanha?

É uma campanha muito intensa, porque o tempo é muito pequeno. Esse é um problema para quem não tem o apoio de grandes empresas. O PSOL não aceita esse tipo de investimento porque, ao aceitar o financiamento de grandes empresas, você acaba ficando com um compromisso de dar um retorno para elas. Nós achamos que isso é que foi gerando todo esse processo que hoje está aí, de troca de favores, toma-lá-dá-cá, corrupção. Então, preferimos não aceitar financiamento de empresas.

Só temos o financiamento público ou o financiamento de pessoas e, nesse sentido, a situação da gente fica um pouco mais difícil, considerando o processo eleitoral atual, que é muito curto, 45 dias. Nosso estado é enorme e, como só nos deslocamos de carro ou de ônibus, enfrentamos dificuldades de locomoção, e isso dificulta muito chegar a todas as áreas do nosso Estado.

Mas definimos todas as regionais e estamos indo em todas, numa forma de trocar ideias, entender o processo de cada região, para que o nosso programa possa ser construído a partir desse contato. Tem sido muito rico mesmo, tendo todos esses subsídios que vem das diversas regiões e dos contatos existentes.

A receptividade que temos das mulheres é muito alta. Não sabemos bem se isso vai ter uma reversão em votos, porque as mulheres são exatamente aquelas que, hoje, estão mais indefinidas e negando a política. Todas as pesquisas têm mostrado que, em torno dos 55% eleitores que hoje estão negando o processo político, 70% são mulheres, o que é um índice muito grande.

Isso mostra que as mulheres estão muito insatisfeitas com a política, estão muito negando esse processo. E a gente não sabe se esse apelo de ter uma mulher, originária das lutas, educadora, que hoje tem todo um processo ligado à educação, se vai ser a ponto dessas mulheres resolverem, novamente, incorporar, agarrar a política.

Mas, independente desse resultado eleitoral, a campanha tem sido um processo muito bom, de mostrar para as mulheres que nós podemos estar onde nós queremos, onde percebemos que temos condições de atuar. Enfim, que as mulheres podem se colocar em qualquer lugar.

Inclusive, tem um movimento para fortalecer a participação das mulheres na política, de angariar recursos…

Sim, tem um grupo formado pelas mulheres da comunicação, que chama Campanha Libertas. Essas mulheres estão atuando, fazendo umas atividades muito interessantes junto aos meios de comunicação, estão escrevendo artigos cobrando que os grandes meios de comunicação insiram esses textos. Fizeram, inclusive, um debate em Belo Horizonte, convidando algumas representantes dos diversos cargos. Eu tenho participado muito com elas.

Tem também outro grupo que chama “A Partida”, que trabalha só com candidaturas femininas, e faz todo um processo de divulgação nas mídias sociais e nas grandes mídias.

A ideia é um pouco essa. No nosso país, as mulheres têm um nível cultural muito grande, percentualmente temos uma formação escolar, acadêmica maior do que dos homens. E, no entanto, quando você pega todos os cargos de representação e de poder, desde as empresas privadas até o Estado, a representação das mulheres é muito baixa.

Hoje, temos 77 deputados estaduais e 6 mulheres. É o menor índice da América Latina, só abaixo do Haiti, porque lá é proibido política para as mulheres. Isso é um absurdo, que não se justifica, já que somos 52% da população. Então, acho que a minha candidatura também tem trazido isso para as mulheres. Tenho disputado em igualdade em termos de conhecimentos, de saber com esses que já estão aí há muito tempo e tenho mostrado que nós podemos.

Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem para nossa região?

Para mim, está sendo muito interessante voltar aqui onde nasci e vivi até os 12 anos de idade. Já retornei algumas vezes aqui, e voltar à minha terra, junto com meus parentes que estão aqui, minhas irmãs e irmãos, primos, é muito interessante, traz alguma saudade, uma recordação bem legal.

E uma outra questão: é importante que as mulheres se envolvam nessa discussão, percebam a importância da participação em política. Todas as mulheres são trabalhadoras. Aquelas que respondem pelo espaço doméstico e por uma atividade assalariada fora têm uma sobrecarga em cima delas.

Também fazemos um apelo em especial na questão da educação. Temos denunciado muito o menosprezo que os governos têm com as professoras, a ponto de chegar como estamos hoje: além de pagar pouco, ainda parcela o salário, atrasa, o que é absolutamente inaceitável.

No nosso caso, claro que vamos priorizar os professores, pagando no dia certo, que é o dia 5. E vamos, pelo menos, pagar o piso nacional, que já é muito baixo. Se você quer valorizar a educação, tem que valorizar aquelas pessoas que formam todos os outros que estão aí, que vão formar os juízes, médicos, deputados. Todos são formados por esse princípio básico que são as educadoras.

E é importante reconhecer que esse é um setor fundamental da nossa sociedade, que a nossa base está sendo desqualificada. Assim, para nós, há um apelo importante no sentido de retomar as discussões políticas, o processo educacional, valorizar esse setor. E aí contamos com todos vocês para que, em outubro, votem 50 e possamos eleger mulheres para o poder.

