Meio ambiente em destaque no desfile cívico

Motivar a reflexão da população quanto à necessidade de somar esforços e multiplicar ações em prol da preservação do meio ambiente foi o foco do desfile cívico promovido pela Prefeitura Municipal de Abaeté em comemoração à independência do Brasil, nesta sexta-feira, 07 de setembro.

Após a formação do palanque, hasteamento das bandeiras, discurso do prefeito Armando Greco Filho e apresentação do hino nacional pelos músicos Daniel e Aline, o Centro Municipal Infantil Conceição Corgozinho abriu o desfile, destacando que “nossas atitudes podem mudar a natureza e o mundo”.

“Para cuidar e preservar nosso Meio Ambiente, precisamos mudar nossos hábitos. Não jogar lixo nas ruas, não desperdiçar água, fazer a coleta seletiva do lixo, evitar usar materiais descartáveis, não comprar animais silvestres, não poluir, não desmatar, reutilizar, plantar, entre outras ações. Assim, estaremos respeitando, cuidando e salvando o nosso Planeta Terra”.

Na sequência, os CMEI’S Dª Alvarina, Dª Ina e a CRECHE Geralda Ferreira destacaram o projeto de conscientização das crianças com relação à necessidade de economizar água. “Conscientizar as crianças de que, com atitudes simples no cotidiano, pode-se contribuir para a preservação da água, despertando ideias e senso de responsabilidade para as gerações futuras”.

A E.M. Tenente Ezequiel ressaltou que “O AR: NÃO TEM FRONTEIRAS. O QUE FAZEMOS AQUI REFLETE EM TODO UNIVERSO.”

O Instituto Educacional Criativo abordou a água como fonte de vida.

As Escolas Rurais destacaram os quatro elementos da natureza: água, ar, terra e fogo.

A E.M. Chico Cirilo apresentou o Projeto “PLANTAR E CUIDAR É SÓ COMEÇAR”, idealizado pela Professora Milene e desenvolvido com os alunos do 2º Período, que fez brotar do concreto frio árvores, plantas, flores e frutos.

A “Escola Estadual “Barão do Indaiá” mostrou que pequenas ações individuais são a maior força transformadora que se conhece. “É necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda humanidade e responsabilidade de todos. Portanto economize água, energia elétrica, recicle seu lixo, plante árvores, faça a sua parte e ajude a construir um futuro melhor para todos. Pois tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a viver e existir.”

A E.E. Frederico Zacarias abordou a importância das florestas, lembrando que a preocupação com o meio ambiente não é mais uma dentre várias questões. “Ela envolve tudo em nossa vida, porque a Terra é nosso lar comum e criar uma comunidade sustentável, precisa ser uma tarefa de todos. Nós estamos tentando fazer a nossa parte. E você?”

A E.M.Senador Souza Viana apresentou o poema MAJESTOSO RIBEIRÃO MARMELADA, escrito pela professora Ângela. (… Ah… Meu augusto Ribeirão Marmelada! Tuas águas por teus filhos serão clamadas. Volte… Volte a abrigar nossa criançada! Volte meu majestoso Ribeirão Marmelada!!!)

A E.M. Irmã Maria de Lourdes também abordou a importância da água. “Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas”.

A E.E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira destacou que “viver bem vai além de estar inserido no mundo. A escolha de valores depende de cada um e acreditar na capacidade do homem amar a natureza e ser solidário com o meio ambiente deve ser mais uma bandeira a ser hasteada. A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida. Independência se faz escrevendo uma História limpa do homem e do planeta”

O Cesu/Telecurso/EJA abordou a importância da sustentabilidade.

A Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Abaeté, destacou que, por meio de seus cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social, garante, na formação acadêmica, a oferta de disciplinas que tratam das temáticas: “responsabilidade socioambiental”,“questão ambiental” e “educação para o meio ambiente”. Além disso, as ações extensionistas da Unidade têm procurado colaborar para a sensibilização da comunidade acadêmica e sociedade sobre a formação do caráter ético e ambiental na gestão e no desenvolvimento de políticas públicas”.

A Escola de Artes Cidade Menina, fundada pelo ator conterrâneo Brenu Melgaço, completa dois anos de atividades tendo sempre por finalidade resgatar, motivar e unir o setor cultural do município, assim como também despertar o interesse do consumo a arte.

Ordem Demoley, há mais de 96 anos no mundo, é excelência em formação de jovens entre 12 e 21 anos que buscam moldar seu caráter, tornar-se bons cidadãos e desenvolver as qualidades de liderança, tomando como virtudes cardeais o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo.

A Secretaria de Esportes , Lazer e Turismo (SELT) apresetnou projetos desenvolvidos na Praça de Esportes, como Escolinha de Futebol, Natação, Hidroginástica, Academia de Saúde, Aulas de Dança, Futvôlei, Futsal Feminino e Masculino. “O Esporte tem a força de mudar o mundo”

Os Evangélicos apresentaram um pouco do trabalho desenvolvido, abençoaram a comunidade e as autoridades em seu desfile.

O Centro Espírita Fé, Amor e Caridade (CEFAC), fundado em 20 de março de 1965 ressaltou que o objetivo da Doutrina Espírita é a melhoria moral da humanidade, contribuindo para a formação de homens de bem.

O Lions Clube de Abaeté “Luciano Alves de Sousa”, fundado em 07 de abril de 2018, tem como prioridade para esse Ano Leonístico, o amparo e saúde das crianças de nossa comunidade, especialmente às crianças com necessidades especiais.

O Lions Clube Dr. Avelino Dirino Arruda, em seu Ano Leonístico 2018/2019, lançou a campanha “Lacre Solidário” que tem o objetivo de mobilizar a comunidade para juntar lacres de latinhas de alumínio para serem trocados por cadeiras de rodas.

A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), também conhecida por Conferências de São Vicente de Paulo ou Conferências Vicentinas, apresentou um pouco do seu trabalho e convidu a comunidade a visitar suas conferências.

O Terço dos Homens destacou a força da fé.

A Folia de Reis promoveu uma representação em frente ao palanque.

A Associação dos Feirantes da Feira Livre do Municipio de Abaeté destacou a história e os projetos de crescimento da Feirinha, um “Cartão de visitas de Abaeté”

O desfile foi finalizado com veículos da Secretaria de Saúde e viaturas policiais.

Um grande destaque do evento foi a Bateria da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira.

Fotos Christiane Ribeiro

