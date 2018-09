Promovido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo de Abaeté no último final de semana, o torneio reuniu as equipes de SELT Futebol Clube, PFC, Taboca e Praça de Esportes.

Foi o segundo torneio Quadrangular realizado pela SELT em agosto. No Dia dos Pais, foi promovido o Quadrangular Fut Soccer sub-11 2018, com as equipes de Paineiras, Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes, SELT e Praça de Esportes, que se sagrou campeã do torneio.

