Festa do Folclore no Estadual

Na manhã do último sábado, 25 de agosto, a Escola Estadual Dr. Edgardo da Cunha Pereira comemorou o Dia do Folclore, num ato de valorização da tradição cultural do povo brasileiro, onde costumes, lendas, crenças e festas populares são transmitidas de geração em geração.

Todos os estudantes de todas as turmas se envolveram na preparação dessa grande festa, assessorados pelos professores das áreas humanas e de linguagens. Todos os aspectos do folclores foram apresentados.

Adivinhações, provérbios, personagens, brinquedos e brincadeiras como cantigas de rodas ficaram a cargo dos alunos do 6º ano, coordenados pelas professoras Elaine e Glória.

A turma do 7º ano produziu trava-línguas e parlendas, assessorada pelas professoras Elaine e Ivone Aparecida.

As três turmas do 8º ano selecionaram piadas ou anedotas e frases de para-choques de caminhão, junto com as professoras Elaine, Vânia, Gisele e Márcia.

Para o 9º ano, o desafio foi reunir lendas e literatura de cordel, com supervisão dos professores Elaine, Fábio, Gisele e Márcia.

A exposição de artesanato ficou a cargo dos estudantes do 1º ano A, C e F, junto aos professores Fábio, João e Sérgio.

Os alunos do 1º G organizaram a feira de crenças e superstições, juntamente com o 2º F e o EJA 1 A, professores Fábio, Karla, Glória e Bete.

Com muita alegria, as turmas do 3º ano A, B e C apresentaram a encenação das festas folclóricas como Carnaval, Folia de Reis, Congado, Capoeira e Festa Junina.

Esse trabalho foi coordenado pelas professoras Mirtes e Ivone Aparecida e contou com a participação de grupos da cidade.

Outras 12 turmas do 1º, 2º e 3º ano organizaram uma deliciosa exposição de comidas típicas e receitas, juntamente com os professores Valério, Nágila, Carol, Aline Patrícia, Elaine Cristina e Regina.

Todos os alunos da Escola participaram do projeto, incluindo os que estudam na E. M. Irmã Maria de Lourdes. A apresentação do trabalho valeu 5 pontos em cada disciplina no terceiro bimestre.

Fotos E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira

Comentários