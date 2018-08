Prefeitura em greve contra atraso de repasses governamentais

O governo de Minas tem uma dívida de mais de R$ 3,7 milhões com a Prefeitura Municipal de Abaeté, referente a atrasos no repasse de recursos públicos, como ICMS, IPVA, Transporte Escolar e Saúde. Em todo o estado, o atraso dos repasses constitucionais para os 853 municípios mineiros chega a R$ 8,1 bilhões. Para pressionar e cobrar do governador Fernando Pimentel um posicionamento em relação à liberação desses recursos, as prefeituras mineiras vão paralisar os serviços nesta terça-feira, 21 de agosto, e promover uma grande manifestação em Belo Horizonte.

A protesto é liderado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), da qual o prefeito Armando Greco Filho (Armandinho) é integrante do Conselho Fiscal. Segundo ele, até o momento, Abaeté e mais de 500 prefeituras confirmaram adesão ao movimento. “Amanhã, só os serviços de saúde funcionarão normalmente na cidade”, informa.

Às 13 horas, mais de mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais e servidores públicos, devem se reunir na Cidade Administrativa, de onde seguirão em carreata até o Palácio da Liberdade.

O presidente da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda, afirma que o atraso no repasse de recursos públicos vem interferindo diretamente na saúde financeira das prefeituras. “A maioria dos municípios não vai conseguir pagar nem o salário do mês para os servidores, muito menos o 13º salário. O governo está confiscando o dinheiro dos municípios, não está repassando a verba dos convênios. As três áreas mais afetadas são saúde, educação e assistência social. E o reflexo imediato do atraso nos repasses é na educação, porque é o salário do professor”.

Em Abaeté, de acordo com Armandinho, a administração municipal prioriza a saúde, educação e o pagamento dos servidores. Com isso, alguns fornecedores da Prefeitura acabam sendo sacrificados. “É preciso respeitar os municípios. Esse repasse é uma responsabilidade do Poder Público, não é nenhum favor, é uma obrigação em relação aos municípios. Não tem justiça e paz social sem município forte”, defende o prefeito.

Em alguns municípios, como Sabará, a dívida do governo de Minas ultrapassa os R$ 20 milhões. Em Paineiras, chega as R$ 1,26 milhão. Em Abaeté, só os atrasos na área da Saúde totalizam R$ 1,9 milhão. E os atrasos nos repasses do IPVA trimestral e do ICMS dos meses de abril a agosto somam R$ 1,3 milhão. A dívida total, atualizada, com a Prefeitura de Abaeté é de R$ 3.747.803,81.

