Aberta a 4ª TecnoAgro

Com o objetivo de impulsionar o agronegócio na região, a Cooperabaeté e o Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté promovem a Tecnoagro 2018.

A 4ª Feira de Agronegócio de Abaeté e Região foi aberta na manhã desta quinta-feira, 02 de agosto, e prossegue até sábado, dia 04.

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades políticas, cooperativistas, sindicais, empresariais, financeiras, jurídicas, das áreas de saúde, segurança pública, educação, além de colaboradores, técnicos e produtores rurais de várias cidades da região.

Ao abrir oficialmente a feira, o presidente da Cooperabaeté, Eustáquio Márcio de Oliveira, destacou que, apesar da crise econômica que o país atravessa, cabe à cadeia produtiva trabalhar, com dedicação e empenho, na busca da reversão de todos os quadros adversos. “Este evento é um exemplo da nossa confiança na força do trabalho competente para promover o necessário crescimento do Brasil”, sublinhou.

Uma das grandes novidades da Tecnoagro 2018 é o Campo Demonstrativo de Milho, Sorgo e Cultivares da Embrapa.

Ele foi aberto oficialmente nesta manhã, com uma palestra sobre Qualidade de Silagem Milho e Sorgo, com o palestrante Dimas Cardoso.

Segundo o organizador do espaço, o engenheiro agrônomo Eduardo Nogueira, o “Campo Demonstrativo tem o propósito de abrilhantar a feira no setor agrícola, ou seja, valorizar a agricultura na região”.

Além dos resultados dos plantios, ali os visitantes podem conhecer novas tecnologias de adubação, a vantagem do uso de agricultura de precisão e o benefício de uma irrigação bem planejada.

Nos estandes dos parceiros e da Cooperabaeté, os produtores visitantes têm também a oportunidade de planejar o plantio com preços e condições diferenciadas.

A Tecnoagro apresenta mais de 30 empresas parceiras, oferecendo uma gama de produtos e serviços a preços e condições diferenciadas.

Além dos estandes de agronegócio, a feira promove o shopping de tourinhos, novilhas e bezerras de alta linhagem, com condições especiais de pagamento.

Haverá sorteio de prêmios entre os visitantes dos estandes e os compradores da feira.

Hoje, às 19 horas, haverá também leilão de gado de corte.

Confira outras fotos da primeira manhã da feira e a programação do evento:

Dia 02/08/2018:

de 9 às 19 horas

– Estandes de Agronegócio

– Shopping de Animais (Vacas, Novilhas, Bezerras e Tourinhos)

de 9 às 17 horas

– Campo Demonstrativo (Milho, Sorgo e Cultivares Embrapa)

– Rodada de Negócios.

10:30 horas

– Abertura da Tecno Agro 2018

de 16 às 18 horas

– Palestra Técnica:

Local: Salão Nobre

Tema: Estratégias nutricionais para bovinos de corte no período da seca.

Palestrante: Felipe Bortolotto (Consultor de bovinos de corte Nutron Cargill)

Palestra Empresarial:

Confinamento Arapé | modelo de parceria para engorda de bovinos de corte em confinamento.

19 horas

– Leilão Gado de Corte (Carga fechada com cerca de mil animais).

Dia 03/08/2801

de 9 às 19 hORAS

– Estandes de Agronegócio

– Shopping de Animais

de 9 às 17 hORAS

– Campo Demonstrativo (Milho, Sorgo e Cultivares Embrapa)

– Rodada de Negócios.

de 11 às 12:30 hORAS

– Palestra Técnica

Local: Salão Nobre

Tema: “Alternativas de alimentação na seca”.

SEBRAE EDUCAMPO.

de 16:30 às 18:30 horas

– Palestra Técnica

Local: Campo Demonstrativo

Tema: Uma nova visão no uso de inoculante: Planejamento de Sistemas Agropecuários.

Palestrante: Dra. Rosângela Maria Simeão (Pesquisadora melhoramento de forrageiras – Embrapa Milho e Sorgo)

de 18:30 às 20 horas

– Palestra Técnica

Local: Salão Nobre

Tema: Manejo de cigarrinha verde DALBULUS MAYDS visando à redução dos danos causados pelo enfezamento.

Palestrante: Dr. Ivan Cruz (Pesquisador da área de entomologia – Embrapa Milho e Sorgo)

Dia 04/08/2018

de 9 às 13 hORAS

– Estandes de Agronegócio

– Shopping de Animais (Vacas, Novilhas, Bezerras e Tourinhos)

– Campo Demonstrativo (Milho, Sorgo e Cultivares Embrapa)

– Rodada de Negócios.

de 11 às 12:30 horas

– Painel Leite é tudo

Local: Salão Nobre

Tema: Benefícios do Leite – da fazenda à mesa do consumidor – Flávia Fontes (Revista Leite Integral | #Bebamaisleite).

Tema: O caminho da qualidade do leite

– Cássio Camargos (Qualidade do Leite CCPR).

Tema: Boas práticas adotadas por uma fazenda nota 10

– Leandro Sampaio (Desenvolvimento do produtor CCPR).

Tema: O trabalho da assistência técnica e lançamento do Cooperassist

– Rogério Lage (Diretor Comercial da Cooperabaeté).

13:00 horas

Encerramento Tecnoagro 2018.

Fotos ChristianeRibeiro

Comentários