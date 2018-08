Futebol de Antigamente

Nos idos de 1945, houve uma disputadíssima partida de futebol entre as equipes do juvenil do Abaeté Atlético Clube contra o juvenil do Dorense Futebol Clube, em Dores do Indaiá. Nosso time saiu vitorioso pelo placar de 4 a 2, sendo os nossos gols marcados por Júlio Alberto (2) e Maziquinho (2). Marcos Valdir marcou os dois do Dorense. A equipe de Abaeté (foto) contava com os seguintes valores: Élcio Pedreiro, Árdisson Porto, Orestes, João Miguel, Hélio da Elódia, Zezé do Galdino, Vicente da Naná, Coruja do Custodinho, Milton do Juscelino, Júlio Alberto e Maziquinho. Bons tempos aqueles… (Texto e foto – Júlio Alberto)

*publicado na edição de maio/2002

