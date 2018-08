Lançado na edição de Julho/2018, o “Espaço Literário no Nosso Jornal”, tem como objetivo estimular a leitura e, consequentemente, o aperfeiçoamento da escrita. A sugestão foi do assinante Alysson Marcos de Oliveira, ao escrever um pequeno livro sobre sua recente viagem de moto pelas serras do sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Confira o prefácio e o primeiro capítulo:

PROJETO GORDA NO CONE SUL

Uma viagem de moto pelas serras do sul do Brasil, Uruguai e Argentina

Allysson Marcos de Oliveira

“O importante, naturalmente, não era o começo,

pois como saber quando tem início uma viagem?

– não a passagem propriamente dita, mas o sonho da viagem

e o afã de encontrar um caminho.”

William Least Heat-Moon

Uma viagem de moto pode ser considerada a quintessência da relação de um homem com sua maravilhosa máquina de duas rodas. Muito já se escreveu sobre a fascínio que a motocicleta exerce sobre o homem. Livros, músicas e filmes ilustram essa convivência, tentando entender os motivos de uma ligação tão passional do ser humano com um amontoado de peças de aço, borracha, óleo e gasolina. Todos já ouviram a famosa menção à sensação de liberdade que se experimenta ao se pilotar uma motocicleta, em uma bela estrada, em um dia ensolarado, sentindo o vento no rosto, piloto e máquina fazendo parte da paisagem, etc.

Essa é uma visão estereotipada. Quase nunca é assim. Poucas vezes a realidade pôde estar tão distante da versão romanceada. Para começo de conversa, o nosso conceito de liberdade, nos dias de hoje, é extremamente relativo. Basta lembrar das nossas obrigações familiares, sociais e profissionais.



Além disso, ao se aventurar em cima de uma moto, você vai se deparar com a “guerra” do trânsito caótico, ruas e estradas mal sinalizadas, esburacadas, motoristas irresponsáveis teclando celulares, fazendo manobras proibidas. A maioria destes enxerga a moto como uma “inimiga” na batalha pelo espaço. Isso quase sempre envolve situações de grande risco para o motociclista. Essa é uma triste realidade cotidiana nas grandes cidades brasileiras.

Sem falar que, em uma moto, estamos sujeitos aos rigores do clima, calor ou frio excessivo, chuvas torrenciais, poeira, pedras, insetos que se chocam no seu capacete ou jaqueta, etc.



Se a realidade é assim, tão desanimadora e pouco amigável para o incauto que insiste em se arriscar em uma moto, por que o mundo das duas rodas atrai tanta gente? Por que uma moto desperta tanta paixão em seus fiéis aficionados?

Independente do velho clichê, ou da pretensa liberdade, a moto é muito mais que um mero meio de transporte. Ela tem características bem peculiares, distintas de um simples automóvel, é um estilo de vida. E sim, ela envolve muita paixão.

Pilotar uma motocicleta é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento. Enquanto o ato de dirigir um carro exige um nível moderado de atenção, que permite que você pense – e se martirize – em outros problemas, contas a pagar, brigas no trabalho e outros, numa moto você precisa ter um nível de concentração muito maior.



É preciso estar extremamente atento aos detalhes da rua, ou estrada, observar e tentar antecipar o que os outros veículos farão, escapar de buracos, poças de óleo ou areia na pista. Esse alto nível de atenção que a moto cobra do piloto fará sua mente não ter tempo, nem espaço, para remoer suas neuras e pensamentos ruins.

Tendo pouco espaço para pensar em qualquer coisa que não seja sobre a pilotagem da moto, na solidão do capacete, você começa a refletir sobre o que realmente importa: reparar na beleza daquele momento, na paisagem, nas pessoas com quem cruza, num simples pôr do sol, na sua música favorita. Essa sensação é tremendamente viciante.



Os críticos da motocicleta gostam de propalar que se trata de um veículo perigoso. É verdade. Mas aqui voltamos a falar no autoconhecimento que ela proporciona. O motociclista entende sua própria mortalidade de uma maneira crua e visceral. Sem os dogmas religiosos, ele percebe que a morte é inevitável e tenta viver plenamente até o fim. Um homem em sua moto sabe dos riscos envolvidos. Afinal, viver plenamente é saber gerenciar riscos.

Um certo poeta dos anos 1960 disse uma vez que a maioria das pessoas simplesmente existe, elas nem sabem que estão vivas. Um poeta motociclista leu isso e adaptou para o célebre adágio “biker”: vivo para pilotar, piloto para viver. “Live to ride, ride to live”.

As Motos e Eu

Allysson Marcos de Oliveira

Ainda me lembro da primeira vez que eu vi uma moto. Era o ano de 1980. Nessa época, nossa família mineira morava em Cuiabá/MT e um amigo de meu pai veio almoçar em nossa casa. Ele pilotava uma Honda CG 125 branca e usava uma jaqueta de couro extremamente “cool”, como Marlon Brando no filme “O Selvagem”, de 1959. Fiquei maravilhado com aquilo. Era a coisa mais legal que eu já tinha visto. Pude montar nela e brincar que a pilotava. Um outro amigo da família apareceu um dia em uma imponente Honda CB 400 II. Que máquina maravilhosa. Comecei a observar as motos na rua e a perceber as diferenças entre elas. Naqueles anos, era muito difícil ver motos maiores nas ruas brasileiras, ainda mais em Mato Grosso.

Depois de algum tempo, voltamos a morar em Belo Horizonte/MG. Passávamos as férias em nossa terra natal, Abaeté/MG. Na cidade, muitos jovens tinham suas motos, mesmo sem ter idade para tirar a habilitação. Nem mesmo se usava capacete na época. Eu ainda era um adolescente quando um amigo me ensinou a pilotar. Me passou os controles básicos de uma moto: o câmbio no pedal esquerdo, a primeira pra baixo e as demais marchas para cima, embreagem na manete esquerda do guidon, o freio dianteiro na manete direita e o freio traseiro no pedal direito. Coordenando o uso daqueles comandos, o resto era se equilibrar como em uma bicicleta. Eu podia fazer aquilo.



De vez em quando, um ou outro amigo deixava que eu pilotasse sua moto. Era sensacional. Andei em inúmeros modelos da época: Yamaha DT 180, Agrale, Elefantre 30.0, Honda Turuna, Honda XL 125, Honda XL 250, dentre outras. Felizmente, eu nunca caí com as motos dos amigos, o que não deixa de ser surpreendente. Meu pai não ficaria muito feliz se eu apresentasse a ele uma conta de reparos de uma moto que eu tivesse danificado.

Os anos passaram, me tornei adulto e fui para o mundo. Estudo, trabalho, minha própria família, o pacote completo da vida madura. As motos deixaram de fazer parte da minha vida. Eu ainda gostava, mas elas pareciam tão caras e tão inacessíveis.

No começo dos anos 2000, uma namorada da época tinha uma Yamaha Virago 250, a “Viraguinho”. Foi meu primeiro contato com uma moto custom. O estilo privilegia o conforto na pilotagem, centro de gravidade baixo, pernas esticadas à frente, são as motos conhecidas como “estradeiras”. O termo custom significa personalizar, cada um deixa sua moto com a sua cara. É muito difícil encontrar uma moto custom igual a outra. Eu amei o estilo, me lembrei de Marlon Brando de novo.

Depois de mais alguns anos, chegamos a 2008, que foi um importante divisor de águas na minha existência. Morava em São Paulo/SP e tinha muitos amigos que andavam de moto. Eles me aproximaram de novo do mundo das duas rodas. A capital paulista é, sem dúvida, a capital motociclística do país.



Influenciado pelo ambiente e pelos amigos, decidi que, finalmente, era hora de comprar o meu sonho de metal. Depois de olhar e testar muitas marcas e modelos, acabei escolhendo uma moto japonesa, a Yamaha XVS 650 Drag Star, que cabia no meu parco orçamento de então.

Comprei essa moto zero quilômetro e com ela entrei de cabeça no universo “biker”. Lembro que eu ficava olhando para ela na garagem e era difícil acreditar que era minha mesmo. Logo descobri que o meu grande barato era fazer viagens, colocar a moto na estrada. De curtos trajetos de fim de semana, comecei a me aventurar em roteiros mais ambiciosos, mais distantes. Com a Drag, rodei pelos estados do sudeste e do centro-oeste do país. Viajar de moto se tornou minha grande paixão.



Posteriormente, troquei a Yamaha por uma inglesa Triumph Bonneville T100. A “Bonnie”, como é carinhosamente chamada, é um clássico em duas rodas, o modelo é fabricado desde 1959. Steve McQueen a imortalizou no filme “Fugindo do Inferno”, (título original The Great Scape), de 1963. Com essa moto, eu fiz minha mais longa viagem até então. Em 2016, rodei quase 4 mil quilômetros em 15 dias, atravessando os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu chegava de uma viagem já pensando na próxima.



Mais algum tempo se passou e eu pude realizar outro grande e velho sonho. Vendi a Triumph e comprei minha primeira Harley-Davidson. O modelo escolhido foi a mítica Heritage Softail Classic. Como a Bonneville, a Heritagetem sua origem nos anos 1950, ela deriva do modelo FLH Duo Glide, de 1958. Elvis Presley era apaixonado pela Duo Glide e teve várias.

Todas as minhas motos tinham nome, a Drag era “Hot Lover”, a Bonneville eu chamava de “Inglesinha”. Batizei a Heritage de “Gorda”. E foi com ela, a Gorda, que eu fiz minha primeira viagem internacional de moto. Com ela, o continente ficou menor e os sonhos ficaram maiores.

Texto publicado na edição de julho 18 do Nosso Jornal

