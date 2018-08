Em 1972, o Clube Independentes de Abaeté (CIA) sagrou-se campeão da cidade, ao derrotar, por 3 X 1, seu maior rival, o Abaeté Atlético Clube. Na equipe (em pé, da direita para a esquerda): Paulo Mendes, Pedrinho, Nerci, Du, Ginito, Tonho, Mate e Padre. Agachados: Dudu, Manoel, Daniel, Muchu (in memorian), Zezé, Crush, Zezinho Meireles (in memorian), Corujinha (in memorian), Juraci (in memorian). Foto fornecida por Ginito.

*publicado na edição de junho/2006.

