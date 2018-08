Memórias de Outros Carnavais

Carnaval 1937

O primeiro bloco de Abaeté foi criado em 1937 por (em pé) Alda, Adelaide, Lourencinha, Ana e Maria da Gabriela, Geralda, Docha, Zoroastro, Geralda da Paz, Tuá, Tajimira, Arlinda do Zé Pérola (agachados), Zé Lopes, Geraldo Matão, Geraldo da Isabel, Waltinho, Barroso do Piston, José Alves dos Santos, João do Dario, Gatinho do Mauro Augusto, Geraldo do Berola, Zé da Gabriela, Sebastião, Laércio do Berardo. Deitadas, as rainhas Maria do Dario e Olinda da Chola.

*publicado na edição de março/2003.

Carnaval 85 – bloquinho

Em 1985, o bloquinho de palhaços formado por Duca, Neide, Nelcy, Claudinho, Mercês, Nilo, Carla, dentre outros animados foliões, agitou o carnaval no Abaeté Clube, numa época em que era comum todos se fantasiarem.

Carnaval 1953

Waltinho, Fiinho, Zé do Dario, Jorge Barbeiro, Caetano e João do Trombone eram os integrantes do Jazz Band Marmelada, que animava carnavais e festas da região nas décadas de 50, 60, 70.

