Grandes atrações na Expô Abaeté 2018

Dia 12 de julho, o Sicoob Credioeste comemora seu 30º aniversário em alto estilo, oferecendo uma grande festa a toda a população, com o show do Trio Parada Dura, na abertura da Expô Abaeté 2018.

Com entrada franca, todos poderão se divertir ao ritmo contagiante de uma das bandas mais queridas do público, com mais de 40 anos de estrada, autora de grandes sucessos, como “As Andorinhas Voltaram”, “Telefone Mudo”, “Blusa Vermelha” e que voltou a estourar, em 2017, ao gravar “Aceita que dói menos”, com Marília Mendonça.

Na sexta-feira, a grande atração é o cantor sertanejo universitário Thiago Brava, que estourou em 2012 com “360 – o arrocha do poder”, em 2014 com “Namora bobo” e celebra agora o maior sucesso da carreira com “Dona Maria”, mais de 290 milhões de visualizações no You Tube.

E o show mais esperado da Expô Abaeté, a dupla Zezé di Camargo e Luciano se apresenta no sábado, 14 de julho. Conhecidos como “Os dois filhos de Francisco”, pelo filme de 2005 que conta todos os desafios enfrentados até alcançar o sucesso, em 1991, com a música “É o Amor”, eles contabilizam mais de 40 milhões de discos vendidos, emplacando sucessos atrás de sucessos. Os mais atuais, “Reggae in roça” e “Flores em Vida”, comporão o repertório, ao lado dos tradicionais “Pão de Mel”, “Foi a primeira vez”,”Você vai ver”, “No dia em que saí de casa”, “Dois corações e uma historia” e muitos outros.

Antes dos shows, as grandes atrações são o rodeio mirim e o rodeio em touros e cavalos, com animação de Fabbio Pereira, considerado um dos melhores locutores do país.

Segundo o empresário Ricardo José Teodoro (Mantega), este ano, as arquibancadas e o camarote serão maiores e, dentro dele, também haverá shows. Como em 2017, o trio elétrico promete animar o público na madrugada, com apresentações de J. Santana, Dani Moraes e Raquel Lídia.

A parte agropecuária também será destaque, com estandes, exposição de tratores e gado nos galpões do parque. Segundo o tesoureiro do Sindicato Rural, Juliano Aguimar de Faria, é grande o empenho de todos para conseguir muitos expositores, numa boa mostra dos principais criatórios da região, mesmo em tempos de crise e de um certo desânimo na classe produtora.

A Expô Abaeté 2018 é promovida por Beta Brasil Produções e Eventos, Mantega Produções, em parceria com o Sindicato Rural e Sicoob Credioeste, apoio da Prefeitura, Câmara Municipal de Abaeté, patrocinadores e do público em geral.

