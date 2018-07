Salve, Maria! É festa do Congado em Abaeté!

Tá caindo flor, tá caindo flor, lá do céu, cai na terra, ai meu Deus, tá caindo flor…

Mais uma vez, um festival de cores, danças, batuques, fé, cultura e religiosidade popular transforma Abaeté em um palco para o resgate de uma história de luta, conquista e libertação, na 53ª Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e do Bom Pastor, o canto festivo, libertador e impregnado de fé dos congadeiros e congadeiras cultua a história construída por esta gente guerreira, que no passado pertenceu a outras terras, de lá foi tirada, escravizada, mas nunca silenciada. Gente que não deixa morrer essa cultura tão forte, tão rica, tão viva.

Tanto para os dançantes, como para os devotos de Nossa Senhora do Rosário, o Congado tem um significado especial, seja como sinônimo de religiosidade, de milagres alcançados, de alegria, cultura, educação, solidariedade, respeito, fé e união familiar.

Confira algumas fotos da procissão que percorreu algumas ruas do Bairro São João e centro de Abaeté na tarde deste domingo, 1º de julho.

Fotos Christiane Ribeiro

