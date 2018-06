PM prende traficantes e apreende drogas em um táxi em Abaeté

Às 22h21 do dia 26/06/2018, durante Operação Batida Policial na cidade de Abaeté, militares abordaram o condutor do táxi GM Cobalt, V.D.S., 45 anos, no Bairro Bela Vista.

No automóvel encontravam-se os passageiros D.A.R.S., 18 anos, G.A.S., 23 anos, R.J.S., 43 anos e A.C.S.S., 19 anos, todos com passagens policiais por tráfico de drogas.

Durante buscas no interior do veículo, os policiais encontraram aproximadamente 500g de maconha, duas porções de tamanho considerável de cocaína, uma pedra grande de crack e diversas porções menores, três aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Em continuidade às diligências, a guarnição deslocou-se à residência de R.J.S., onde localizou uma bucha de maconha.

Face ao exposto, os infratores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia com os ilícitos apreendidos.

APREENSÃO DE MENORES COM CRACK

No dia 25/06/2018, às 15h42, durante operação Blitz Itinerante na cidade de Abaeté, policiais militares visualizaram dois adolescentes, de 13 e 16 anos, em atitudes suspeitas. Ao perceber a presença policial, um dos menores dispensou algo no solo. Após averiguação, os militares constataram que o material descartado tratava-se de três pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Durante busca pessoal no outro adolescente, a equipe localizou mais três pedras da mesma substância. Diante dos fatos, os menores infratores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia com os entorpecentes recolhidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

Comentários